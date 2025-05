El Gobierno busca reivindicar a Francos después de las declaraciones de Milei sobre el poder de Santiago Caputo

Javier Milei y Guillermo Francos

Luego de que el Presidente deslizara que el poder de su asesor, Santiago Caputo, supera el que ostenta el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, en el propio Gobierno buscaron reivindicar al funcionario político. Circularon versiones sobre un malestar de parte del ministro coordinador, que fueron negadas en su círculo: dicen que ni siquiera hizo falta una charla aclaratoria y que no lo percibió como una afrenta.

El propio Francos dijo, ante una consulta de un periodista en radio Splendid, el lunes, que él manda sobre los ministros y que el estratega Caputo no tiene firma. “El jefe de Gabinete soy yo y él no tiene firma ejecutiva”, dijo por radio, el lunes por la mañana, al regreso de la visita que hizo junto al Presidente y otros funcionarios al Vaticano. No pidió la entrevista para “salir a aclarar”, contaron cerca suyo, pero eligió responder de manera tajante y sin esquivar.

Circularon versiones fuertes sobre un malestar de Francos; no con el Presidente, sino con la situación, sobre todo en la previa de la defensa de Milei en el caso $LIBRA que se disponía a realizar en soledad frente a la oposición en la Cámara de Diputados, el martes. Finalmente lo hizo, y rechazó cualquier responsabilidad del jefe del Ejecutivo en el criptogate.

Karina Milei, Guillermo Francos y Santiago Caputo

En una entrevista inesperada en el piso de A24, sólo unas horas antes de viajar a Italia, Milei había dicho que Francos es “un ministro que reparte el juego”, que “los ministros están muy libres” y que “hay una segunda instancia de control político, que es Santiago Caputo”. “El que mete el gancho final soy yo”, había cerrado sus declaraciones el Presidente.

Alguien que lo conoce contó que inclusive estaba dolido, pero en el entorno de Francos se encargaron de asegurar que no fue así, y que tampoco estaba enojado u ofuscado. “Claro que no fue la mejor frase que pudo recibir, pero Guillermo nunca pensó que Javier lo dijera en contra suyo”, dijeron en sus oficinas. Un funcionario que lo frecuenta le restó importancia al tema: dijo que el ministro coordinador ni siquiera conversó mencionaron con el Presidente durante la visita a Roma por el funeral del Papa Francisco.

Un funcionario libertario aseguró que Milei buscó “darle una mano” a su asesor, en medio de las discusiones por el diseño electoral con el armador bonaerense de Karina Milei, Sebastián Pareja; y los dardos del ala de PRO que controla Mauricio Macri, y del propio ex mandatario en particular.

Hoy volvió a hacer lo propio, luego de que el estratega quedara en el foco de la polémica por enfrentar a un fotoperiodista que buscaba fotografiarlo en el canal de la Ciudad, donde se celebraba anoche el debate porteño, y a donde Caputo asistió para acompañar al candidato Manuel Adorni. El jefe de Estado replicó en su cuenta mensajes en defensa del accionar de su principal colaborador en la gestión, como lo había hecho lo mismo tras el cruce cuerpo a cuerpo, con actitud similar, que protagonizó en Diputados su asesor con el diputado radical Facundo Manes en la apertura de sesiones ordinarias.

El jefe de Gabinete defendió al Presidente en Diputados por el caso $LIBRA (REUTERS)

Es cierto que no es la primera vez que el Presidente destaca el rol de Caputo. Todas las veces que se refirió al “Triángulo de Hierro” como lo más alto del gobierno nacional, excluyó a Francos de la cúpula. De hecho, el jefe de los ministros destacó esa “repetición” frente a la prensa, el lunes, para bajar los humos sobre una eventual discusión al interior de la administración nacional.

Además de que el propio jefe de Gabinete aclarara la naturaleza de su rol, el Presidente lo elogió profusamente en X, con mayúsculas y signos de admiración incluidos, a partir de su exposición en el Congreso por $LIBRA. ”LA CABRA DEL MILENIO. Orgulloso del Jefe de Gabinete...!!! El gran instrumentador de la reforma más grande de la historia argentina. El director de orquesta de la mejor orquesta (gabinete) de la historia. VIVA LA LIBERTAD CARAJO...!!!“, dijo, y lo ”arrobó“.

Según juran en Balcarce 50, quedaron atrás las rencillas y las diferencias entre Caputo y Francos, que los obligaron a sacarse una foto juntos, con Karina Milei, el año pasado. Y esta vez, con tras los dichos del Presidente, dicen que no será necesario tomarse una imagen juntos. “Puede haber diferencias a veces, pero está todo bien, Santiago está todo el tiempo en lo de Guillermo, trabajan juntos”, dijeron en la planta baja de la sede del Gobierno donde trabaja el ministro político en el habitual tono conciliador.