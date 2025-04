Milei vuelve al territorio para apoyar a Adorni y busca quitarle votos al peronismo en la Ciudad de Buenos Aires

Manuel Adorni posa con un motosierra y sonríe junto a Javier y Karina Milei

El presidente Javier Milei incursionará de lleno en la campaña para las elecciones porteñas con una recorrida junto al primer candidato a legislador Manuel Adorni. Será su primera aparición de manera física en una actividad proselitista, dado que hasta ahora venía acompañándolo con spots electorales, apariciones en afiches y con diferentes acciones en el plano digital.

La recorrida de ambos dirigentes libertarios comenzará a las 17 horas y se dará en el barrio porteño de Villa Lugano, perteneciente a la Comuna 8 de la Ciudad. La ubicación donde partirá la caravana comenzará en Delfín Gallo 5742, a metros de la estación de tren Lugano, de la Línea Belgrano Sur.

Antes de que la muerte del papa Francisco trastocara los planes de esa semana, Milei y Adorni iban a hacer su primera actividad juntos en la Plaza Irlanda, en el barrio porteño de Caballito. Aprovechando esta situación, decidieron modificar la locación y optaron por la zona suroeste porteña.

Se trata de una ubicación no tan habitual para hacer apariciones masivas de ese estilo, dado que la gran mayoría de las actividades de campaña suelen concentrarse en el corredor norte. De todas maneras, Milei ya había visitado otros varios lindantes a Lugano durante su campaña para diputado nacional por la Ciudad de Buenos Aires en 2021.

El flyer de campaña de La Libertad Avanza, que se apoya en la imagen del presidente Javier Milei para fortalecer la candidatura de Adorni

¿En qué se funda que sea Lugano el puntapié para la aparición de Milei? En que la Comuna 8 es una donde mejor rinde la marca La Libertad Avanza. Incluso, en 2021 fue el distrito donde más porcentaje sacó en las PASO (15%). En las elecciones generales de 2023 -y en la categoría de Juntas Comunales-, la comuna en la que está Villa Lugano fue en donde mejor performó ese espacio, con 20% de los votos afirmativos.

Este parece ser el diagnóstico que guía a los estrategas electorales. “Lugano es uno de los lugares donde mejor nos fue, donde más gente nos sigue y donde hay más laburantes que necesitan libertad y laburar tranquilos”, dice una altísima fuente de la campaña libertaria. También, agregan, quieren reforzar la quita de votos hacia el peronismo y ya no tanto en el corredor norte de la Ciudad donde se está enfocando la campaña electoral del PRO.

Y es que realmente creen que ya no están disputando el segundo puesto con el macrismo, sino que se ven con condiciones para acercarse seriamente a la alianza peronista de Leandro Santoro.

“La recorrida es una especie de reconocimiento que le vamos a hacer a ese sector, y sabemos que lo van a valorar”, continúan fundamentando desde el sector de Adorni. Además del jefe de Estado y el vocero presidencial estarán acompañándolos la secretaria general de la Presidencia y titular nacional de La Libertad Avanza, Karina Milei; la legisladora y presidenta de LLA CABA, Pilar Ramírez; y toda la cúpula de candidatos. No se descartaba tampoco la presencia de otros ministros de relevancia.

Hasta este miércoles, Adorni había hecho apariciones esporádicas a lo largo de la campaña. La última fue hace dos semanas, cuando Karina Milei le pidió que la acompañara a caminar algunas cuadras por la avenida Cabildo.

Pero la caminata de este miércoles no será la norma de acá en adelante. Incluso, puede que sea la única actividad de este estilo (o que haya una sola más) antes del acto de cierre de campaña del miércoles 14 de mayo. En tanto, la semana que viene habrá una actividad atípica que la viene organizando el mismo Adorni. “Va a ser muy divertida”, avisa. No sería una locura que involucre algún streaming o videojuego, aunque esto último no está confirmado.

Es que quienes conocen al vocero afirman que no le gusta hacer las actividades de recorrida y que pretende minimizarlas a situaciones puntuales. “El jefe de campaña de Adorni es el mismo Adorni. Y me parece que es genuino no forzarlo a hacer este tipo de actividades”, describen. La centralidad de la campaña está en el plano digital.

A ese juego se sumó ayer en el debate de candidatos en el Canal de la Ciudad. El vocero fue sin una agenda propositiva y, en tanto, acordó meter bocadillos que pudieran ser difundidos fácilmente por los usuarios libertarios. Particularmente, en el búnker libertario festejaron cuando le respondió a Santoro: “Sí, yo soy Milei, Adorni es Milei porque a mí no me avergüenza las personas con los que trabajo. Vos sos solo Santoro porque evidentemente te avergonzás de todos los equipos de trabajo con los que trabajaste”.

El candidato a legislador porteño, Manuel Adorni, rumbo al debate de la Ciudad. (Créditos: Gustavo Gavotti)

La consigna “Adorni es Milei” es central para la estrategia electoral. Según sondeos propios hechos meses atrás, se sorprendieron con que una proporción significativa del electorado no lo terminaba de encasillar como el candidato porteño del Presidente. También existe el factor dispersión que produce la candidatura de Ramiro Marra, quien fue fundador de La Libertad Avanza junto a Javier Milei, que fue expulsado del espacio por decisión de la hermana presidencial.

Así, para tratar de generar una polarización con el espacio de Leandro Santoro e invisibilizar a la candidata amarilla Silvia Lospennato, desde las usinas libertarias instalaron la consigna “kirchnerismo o libertad”. “Es que avancen estos cavernícolas o poner nuestro modelo tanto en el país como en la Ciudad”, dijo el vocero presidencial en una aparición durante el streaming Bondi.