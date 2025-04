La Pampa: Ziliotto alineó a la mayoría del PJ, pero el intendente de Santa Rosa lo enfrentará en una interna

Luciano Di Napoli y Sergio Ziliotto se enfrentarán en la interna del PJ pampeano

El PJ de La Pampa tendrá internas, luego de que el intendente de Santa Rosada, Luciano Di Napoli, presentara una lista para compertir frente al gobernador Sergio Ziliotto. De esa forma se abre una disputa de poder clara entre el jefe comunal del principal municipio y el líder del peronismo provincial.

“Estamos muy orgullosos de encabezar el proyecto de Renovación Peronista Pampeana, para hacer crecer al peronismo y su rica historia. Ante este escenario, lo mejor es que los afiliados se puedan expresar”, sostuvo Di Napoli en sus redes sociales.

El intendente envió un mensaje hacia la interna y planteó: “Como nos enseñó el General Juan Perón, nuestra campaña hará honor a aquello de “…hablar mucho de las ideas, poco de las cosas y nada de las personas”. En la construcción de un peronismo más fuerte, dinámico y contenedor nos van a encontrar".

En la gobernación aseguraron que “se hizo lo posible para llegar a la unidad” y recalcaron que “todas las líneas internas del PJ pampeano acordaron confluir en un mismo espacio conducido por Ziliotto”. En ese sentido, aclararon que “la unidad no fue total” porque “Di Nápoli fue el único que se negó a participar”.

Sergio Ziliotto logró la adhesión de todas las líneas internas del PJ (REUTERS/Matias Baglietto)

Las líneas se ordenaron detrás de Ziliotto y mantuvieron la unidad de la mayor parte del bloque oficialista, pero no lograron contener al intendente de la capital, que ya estaba decidido a jugar la interna y plantarse frente a la conducción política del mandatario provincial.

La lista que lidera Ziliotto quedó conformada por las siete líneas que integran el PJ pampeano: la Plural, La Cámpora, Convergencia, Identidad Peronista, el Nuevo Espacio de Participación, Compromiso Peronista y Alternativa Pampeana. Di Napoli, que no tiene línea interna, concentra su poder en el rol territorial que tiene. Es el intendente de la capital y la ciudad más importante de la provincia.

Consultado por Infobae, Ziliotto brindó su postura tras el cierre de listas. “Los peronistas siempre debatimos, no solo cuando se discuten cargos. Hoy nos hablan de renovación y lo hacen desde la soledad, porque el peronismo de La Pampa esta representado en la lista que conformamos”, sostuvo. Y agregó: “Nunca excluimos a nadie, todo lo contrario, siempre trabajamos por la unidad porque el individualismo es lo que propone el gobierno nacional y nosotros sabemos que la salida es colectiva”.

Di Napoli -en diálogo con este medio- también argumentó su decisión de marcar distancia de la lista oficial y volcarse a la competencia. “Decidimos presentar lista para la interna partidaria porque estamos convencidos de que nuestro partido debe tener movimiento y debate interno. Pretendemos hacerlo de cara al afiliado. La pretendida unidad no puede ser a costa de obturar renovaciones y discusiones que creemos necesarias”, explicó.

El intendente de Santa Rosada encabezará la lista “Renovación Peronista Pampeana” y estará acompañado por la dirigente gremial de La Bancaria Shirley Bustos como candidata a Vicepresidenta y por el jefe comunal de Lonquimay, Manuel Feito, como candidato a Secretario General.

Di Napoli junto a las cajas donde tiene los avales para competir en las elecciones del PJ pampeano

Di Napoli tenía tres bancas en el consejo partidario dentro de las cuatro que, desde el 2021, pertenecen al kirchnerismo. Antes de lograr su reeleción en el 2023, el intendente se separó de La Cámpora y se enfrentró a María Luz “Luchy” Alonso, referente local de la organización ultra K y la voz de Cristina Kirchner en La Pampa.

En ese contexto, Ziliotto dividió las cuatro sillas y les ofreció dos a cada uno. Hasta ahora, del total, Di Napoli, controlaba tres. Entendía que tenía que seguir en ese lugar por una cuestión de representación territorial. Con la tensión en aumento y sin acuerdo, la dirigencia peronista empezó a visibilizar con mayor claridad la posibilidad de una interna.

Ante la negativa del intendente de quedarse con dos y al borde del cierre de listas, el Gobernador le ofreció una tercera silla perteneciente a la Plural, la línea que conduce el ex gobernador Carlos Verna y de la que es parte el mandatario. Di Napoli volvió a decir que no.

En una última jugada política de presión, anoche el intendente pidió que sea desplazada de su cargo de vicepresidenta del partido “Luchy” Alonso. Ziliotto se negó. A partir de ese momento la grieta interna comenzó a expandirse por todo el PJ pampenano.

Después del cierre de listas y la confirmación de la competencia interna, en la gobernación remarcaron que de 79 localidades que hay en la provincia, solo en seis hubo internas. Es decir, que en la mayor parte de los municipios se alcanzó la unidad.

Di Napoli se abrió paso en el PJ para dar una batalla de poder contra Ziliotto. Sabe que la competencia no será pareja. No pretende ganar, sino plantarse frente al poder consolidado del Gobernador, que no tiene reelección por delante y al que se le abre, abajo suyo, una etapa de renovación de dirigentes que tienen como horizonte la elección a gobernador del 2027.