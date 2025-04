En una sesión con cruces y chicanas, Francos rechazó cualquier responsabilidad de Milei en el caso $LIBRA

Guillermo Francos, jefe de Gabinete

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, fue interpelado en la Cámara de Diputados sobre el caso $Libra y aseguró que el presidente Javier Milei no tenía ningún vínculo comercial con los empresarios a cargo del proyecto. También aseguró que tanto Milei como su hermana Karina no recibieron ninguna contraprestación económica por la difusión del criptoactivo.

Francos sí reconoció que ambos se reunieron en más de una oportunidad con los creadores de $Libra, Hayden Mark Davis y Julian Peh, que a su vez fueron presentados por Mauricio Novelli, con quien Milei tenía una relación previa.

Según el funcionario, el proyecto fue difundido por Milei a través de la red social X para “impulsar la economía argentina financiando pequeños proyectos y empresas locales”.

Francos aceptó ser interpelado, pero sus pares Mariano Cúneo Libarona y Luis Caputo, ministros de Justicia y Economía, respectivamente, no se presentaron por problemas de agenda.

La sesión comenzó con un tenso debate reglamentario porque oficialismo y oposición no llegaron a un acuerdo en la reunión previa de Labor Parlamentaria. Mientras que el peronismo insistía con que Francos debía dar una respuesta ante cada pregunta, el oficialismo pretendía agrupar varias preguntas para que después el jefe de ministros brinde una respuesta conjunta.

Silvana Giudici (PRO) se oponía a que los diferentes bloques opositores “repitan las mismas preguntas con una intencionalidad política”. En tanto, Paula Penacca (UxP) explicó que “la concatenación de preguntas” permitiría “llegar a la verdad”.

Cristian Ritondo y María Eugenia Vidal (RS Fotos)

Tras aceptar el modelo “una pregunta, una respuesta”, el clima en el recinto volvió a tensionarse cuando las autoridades de la Cámara leyeron las notas que enviaron los ministros Cúneo Libarona y Caputo en las que explicaban que no asistirían.

La ausencia de los funcionarios generó un fuerte repudio en los bloques opositores que propusieron votar una moción de orden para pasar a un cuarto intermedio luego de la exposición de Francos para que Cúneo Libarona y Caputo sean citados para el martes 13 de mayo. Finalmente, tras una larga pelea, la votación del cuarto intermedio, quedó para el final de la sesión. Ambos fueron citados nuevamente para el miércoles 14 de mayo.

“Nunca en mi vida he hecho esperar a nadie dos horas para una reunión. Debo decir que es una falta de respeto”, fue lo primero que dijo Guillermo Francos cuando comenzó su exposición.

El jefe de Gabinete luego leyó un texto en el que aseguró que el presidente Milei “no mantuvo ni mantiene ningún vínculo con la criptomoneda $Libra” y que no existió “coordinación o participación del Estado” con el proyecto.

En esa línea, señaló que Milei publicó el tuit promocionando el criptoactivo “a fin de darle difusión a un proyecto que según le habían comentado tenía por misión impulsar la economía argentina financiando pequeños proyectos y empresas locales”.

Y agregó: “Lo hizo bajo la consideración de que se trataba de un emprendimiento legítimo orientado a promover a un sector que posee grandes dificultades para acceder a financiamiento”. También aclaró que la publicación “fue escrita por Javier Milei sin coordinación de ningún tipo con nadie”.

Itai Hagman, diputado de Unión por la Patria

Luego, en un tono más político, adelantó que el Gobierno no aceptará la “extralimitación del Congreso” al que acusó de querer “montar un tribunal mediático”. “La división de poderes debe respetarse. No pueden transformarse en órganos paralelos de Justicia”, dijo.

Sobre el final de su exposición, Francos insistió en que “no existió ninguna relación contractual o beneficio económico” entre los creadores de $Libra y el presidente Milei.

En la primera tanda de preguntas, los diputados de Unión por la Patria buscaron determinar de dónde obtuvo Milei el link del contrato (código de la criptomoneda) que publicó en el tuit. Frascos se remitió a declaraciones del Presidente quien había asegurado que simplemente lo compartió porque era “información pública”. Los diputados peronistas insistieron en que la trazabilidad de las operaciones cripto marca que esa información no era pública sino que el Presidente fue el primero en tuitearla.

“¿Por qué se insiste en que el Presidente se limitó a difundir un proyecto cuando fue el primero en dar a conocer el número de contrato?“, repreguntó la diputada Sabrina Selva. Ante la insistencia sobre ese punto, el jefe de Gabinete reiteró que la información era pública.

Guillermo Francos

Al ser consultado sobre las versiones publicadas en el diario nortemaricano The New York Times, que señalaban que el empresario cripto Hayden Davis le había pagado a la Secretaria General de la Presidencia Karina Milei para que el Presidente promocione su proyecto, Francos descartó la información. “Ustedes no se pueden basar en notas periodísticas, si tienen pruebas, llevenlas a la Justicia”, afirmó.

A su turno, el radical disidente Manuel Aguirre, del bloque Democracia para Siempre, planteó una pregunta sobre los antecedentes que debió investigar el presidente respecto a las actividades financieras del holding vinculado a la “estafa piramidal”. En su respuesta, Guillermo Francos explicó que el Presidente se reunió con personas vinculadas al proyecto, quienes le comentaron sobre los detalles del mismo. Francos añadió que, tras escuchar la información, al Presidente le pareció interesante el proyecto, sin ofrecer mayores detalles sobre el conocimiento previo o la implicación directa del mandatario en las actividades del holding.

“Yo no puedo decirle si él había hecho una investigación de antecedentes de las personas que le acercaron la iniciativa. El Presidente no es un empresario. Él tuvo conocimiento de la iniciativa y respondió de la manera que respondió a una iniciativa de particulares”, explicó.

“¿Le gusta el mar o la montaña? Capaz tiene ganas de responder otra cosa porque no contestó nada de lo que se le preguntó”, arremetió Pablo Juliano, en un intento de poner en evidencia las respuestas evasivas del jefe de ministros. “Me gusta más el mar, porque soy nadador”, contestó Francos, casi sin inmutarse.

Sobre el final de la sesión, Francos arremetió contra el peronismo por no haber interpelado a ningún ministro ni haber creado una comisión investigadora en relación al caso de las facturas falsas de la empresa Skanska, al valijero Guido Antonini Wilson, al enriquecimiento ilícito del secretario privado de Néstor Kirchner, Daniel Muñoz, la causa Cuadernos de la Coimas, la causa Vialidad, Hotesur-Los Sauces, jubilación VIP de Cristina Kirchner, la manipulación del INDEC, el Memorándum con Irán y la muerte del fiscal Alberto Nisman, entre otros casos. “¿Alguna vez interpelaron a un ministro por los bolsos de José López? ¿Crearon alguna comisión investigadora?”, fustigó el jefe de Gabinete.

La enumeración que hizo el funcionario volvió a tensar el clima de la sesión y en varias oportunidades fue interrumpido por gritos de los diputados opositores y llamados al orden del titular de la Cámara baja, Martín Menem.

Menem también informó que los ministros Luis Caputo y Mariano Cúneo Libarona serán invitados a comparecer nuevamente en una sesión el miércoles 14 de mayo, a las 12.