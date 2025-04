Maximiliano Pullaro anunció que la Convención Constituyente de Santa Fe comenzará el 14 de julio

Maximiliano Pullaro, gobernador de Santa Fe

El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, anunció este viernes que el próximo 14 de julio comenzará la Convención Constituyente. Según adelantó, desde que se desarrollaron las elecciones hasta hoy, mantuvo reuniones con todos los sectores de la oposición, donde se acordó que haya comisiones para sesionar en las ciudades de Santa Fe y Rosario.

“Estamos preparando los decretos reglamentarios de la ley para que la Convención Constituyente comience el día 14 de julio en la provincia de Santa Fe”, expresó ante la prensa durante su participación en el remate del primer lote de soja en la Bolsa de Comercio de Rosario.

Al respecto, el gobernador indicó: “Tomamos las propuestas que hicieron algunos sectores que concurrieron a las reuniones que fueron convocadas por el Poder Ejecutivo; y entendemos que se tiene que hacer en el mes de julio”. “La Reforma de Constitución tiene que ser ahora, porque hay cosas importantes que tenemos que cambiar”, afirmó Pullaro.

Asimismo, precisó que también se consideró “la propuesta de que no sólo se sesione en la capital provincial, sino que las comisiones puedan sesionar en las ciudades de Santa Fe y Rosario”.

A continuación, el mandatario santafesino detalló que “hay temas muy importantes que tenemos que tomar en este momento, como Ficha Limpia, porque para nosotros no es lo mismo que los corruptos puedan ser candidatos o no en la provincia; también la eliminación de los fueros parlamentarios, para que nadie más se esconda para no ser investigado o detenido; para terminar con los privilegios de la política y los cargos hereditarios; para hablar de seguridad en serio y que no sea una constitución garantista. La víctima es la sociedad y tiene que quedar plasmado de qué manera el Estado va a tener herramientas para controlar la calle y la cárcel”.

“Este es el momento para llevar adelante la reforma de una Constitución nueva, que va a ser la más moderna y novedosa de la República Argentina”, concluyó Pullaro.

Entre los puntos más importantes, la reforma propone la modificación de las condiciones para la reelección del gobernador y vicegobernador. En concreto, el artículo 64 llama a “establecer los alcances de la reelección para los cargos de gobernador y vicegobernador”.

Maximiliano Pullaro ganó las elecciones convencionales

Los puntos más destacados de la reforma

Derechos civiles y sociales

Eliminación de la confesionalidad del Estado : Se asegura la separación entre el orden civil y religioso, reconociendo la colaboración entre ambos en diversos aspectos sociales.

Ampliación de los derechos a la salud, la cultura y la educación : Se extiende la protección del derecho a la salud, y se incorpora la obligatoriedad de la educación secundaria. Además, se reconoce el acceso a los bienes culturales y la protección del patrimonio cultural tangible e intangible.

Reconocimiento de nuevos derechos: Se incorpora la protección de los derechos digitales, con medidas para garantizar la seguridad digital y combatir el cibercrimen.

Principios en materia de gobernanza

Legalidad tributaria y fiscalidad : Se establecen principios de legalidad, solidaridad y progresividad en materia tributaria, junto con una mayor transparencia fiscal y responsabilidad fiscal.

Revisión de la inmunidad parlamentaria: Se elimina la inmunidad de proceso y se precisan los alcances de la inmunidad de arresto y de expresión de los legisladores.

Sistema electoral y participación ciudadana

Se contempla la inclusión de la iniciativa popular para la presentación de proyectos de ley, lo que fortalece la participación ciudadana directa en la legislación provincial.

Revisión del sufragio activo : Se reconsideran las condiciones para el ejercicio de los derechos políticos, en especial en lo que respecta a la edad y la nacionalidad para votar.

Revisión del sistema electoral: Se incorpora la obligación de que los candidatos electos presenten declaraciones juradas de bienes y se establece una jurisdicción electoral permanente.

Modificaciones en el poder judicial y la designación de jueces

Se establecen nuevas reglas para la designación de jueces , que serán propuestos por el Poder Ejecutivo, con acuerdo de la Asamblea Legislativa. Los jueces serán inamovibles mientras mantengan su idoneidad, aunque cesarán de pleno derecho a los 75 años de edad.

Se crea un Consejo de la Magistratura para garantizar una selección de jueces más imparcial y transparente.

Autonomía municipal

Se reconoce la autonomía política, administrativa y financiera de los municipios, permitiendo la creación de Cartas Orgánicas . Se promueve la constitución de regiones y acuerdos intermunicipales, y se revisa la estructura de la coparticipación y los recursos municipales.

Los mandatos municipales serán renovados cada dos años en aquellos municipios con más de 20.000 habitantes.

Nuevo enfoque en la seguridad pública

Se incorpora la seguridad pública como un derecho fundamental, estableciendo principios orientados a la prevención del delito, la reinserción social, y el respeto a los derechos humanos.

Principios de políticas públicas y derechos humanos

Se habilita la discusión para la creación de nuevos principios en áreas clave como educación ambiental, desarrollo sostenible y derechos de los consumidores y usuarios. Se incluye la acción positiva para garantizar los derechos de diversos grupos sociales vulnerables.

Reformas a la estructura política

Se establece que la Cámara de Diputados será compuesta por 50 miembros elegidos por representación proporcional, con paridad de género. Se revisa la edad mínima para ser elegido diputado y senador provincial, y se precisan los alcances de la reelección en ambas cámaras.

Se amplían las facultades del Poder Ejecutivo y se precisan los mecanismos de nombramiento y remoción de ministros, con la inclusión de un ministro encargado de articular las relaciones intergubernamentales.

Derecho al agua y al ambiente

Se reconoce el derecho al agua y se incluyen principios sobre protección ambiental y el cambio climático.