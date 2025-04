Maximiliano Pullaro defendió la Reforma Constitucional: “Si compito por otro mandato es porque la gente me volvió a votar”

Maximiliano Pullaro, gobernador de Santa Fe

El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, analizó los resultados de la reciente elección en la que su coalición logró una victoria, obteniendo 33 convencionales que lo acercan a una mayoría en la reforma constitucional. Ante las críticas de la oposición que lo acusan de querer garantizar su reelección, aclaró que ese será uno de los tantos debates y expresó: “Si soy gobernador reelecto es porque la gente me vuelve a votar”.

Durante una entrevista de la que participó Infobae, Pullaro compartió su visión sobre los desafíos que enfrenta el país y las medidas adoptadas por el presidente Javier Milei. En su conversación, destacó la importancia de consolidar una agenda de reformas que priorice la producción, la seguridad y el bienestar de los santafesinos, al tiempo que dejó en claro su postura respecto a la gestión de Milei y su visión para el país en el contexto actual.

— ¿Qué sensación te da este resultado para las peleas que quedan de acá a octubre?

— Fue un resultado muy contundente donde Unidos para Cambiar Santa Fe logró una primera minoría muy sólida. Lo que tenemos hasta este momento es que tenemos 33 convencionales contra 11 convencionales del peronismo y siete convencionales del resto de la fuerza, tal vez nueve o diez de La Libertad Avanza, con lo cual, claramente, es un triunfo muy categórico. Lo que también nos obliga a tener mucha humildad en este momento, porque ganar no te da la razón ni tener una mayoría te da la razón. Por más que podamos imponer una mayoría, creo que el tema que tenemos enfrente realmente amerita que podamos debatir mucho y tener la mejor constitución para la República Argentina.

El festejo de Unidos para Cambiar Santa Fe

— De los temas que se van a debatir, su posible reelección o su eventual reelección es el más conflictivo ¿Cómo lo piensa manejar si tiene la mayoría como para poder viabilizarlo?

— Entendemos que ese será uno de los debates. Para nosotros hay otros debates que, al menos la oposición, no los focalizó. Como tener ficha limpia en la Constitución, terminar con los fueros parlamentarios para que los corruptos no puedan ser candidatos ni se tengan que proteger con ese instrumento en la provincia de Santa Fe. Terminar con los cargos hereditarios en empresas públicas. Materializar el equilibrio fiscal en el Estado de las empresas públicas y que la seguridad sea un derecho garantizado y no que solamente se hable de los derechos o de las garantías que tienen los detenidos. Que nuestra Constitución solamente habla en materia de seguridad de la resocialización de los presos, pero no habla del rol que tiene que tener el Estado para poder custodiar a los detenidos.

— Fuiste el único gobernador en muchísimos años que logró por lo menos avanzar con la discusión de la reforma constitucional. Y naturalmente siempre estaba este tema del mandato del gobernador en escena. ¿Cómo lo ves? Porque la gente puede llegar a pensar que es un momento oportuno para que lo haga porque quiere competir por otro mandato. ¿Hay algún pronunciamiento tuyo?

— Si yo compito por otro mandato no va a ser porque tenga la habilitación constitucional. Si soy gobernador reelecto es porque la gente me vuelve a votar, porque las cosas andan más o menos bien. Pero no fue el tema de debate de esta Constituyente. El tema de debate fue, desde nuestro lugar, la eliminación de los privilegios y de los demás la verdad que no vimos mucho porque discutían temas que no estaban habilitados, porque la ley habilitó 42 artículos.

— En tu relación con Rogelio Frigerio y Martín Llaryora, ¿hay alguna estrategia o se puede pensar en algo que estén armando para fortalecerse en el Congreso, por ejemplo?

— Tenemos una estrategia conjunta en donde entendemos que hay que cuidar mucho el interior productivo y, en ese sentido, trabajamos mucho con Martín y trabajamos mucho con Rogelio. Eso está lejos de ser una alternativa electoral. Pero sí, todos, cuando vemos las provincias y la forma de protegerlas, nos unimos con temas como el aumento de retenciones, la eliminación de retenciones, y otros puntos que perjudicaban a las provincias del interior.

— ¿Es una derrota de Milei estar en el tercer puesto de esta elección?

— Es una elección provincial. Cada uno la puede leer como quiera, pero acá no se debatió el modelo nacional ni el rumbo del Gobierno nacional. Se debatieron temas o principios y valores que iban a quedar plasmados en el texto de la Constitución.

La llamada de Mauricio Macri a Maximiliano Pullaro

— Hoy te saludaron uno personalmente y otro por videollamada, dos dirigentes importantes como Lousteau y Macri, que a la vez entre ellos no hay sintonía para nada desde hace tiempo, pero con vos de alguna manera ya se adoptó por el partido y por tu relación histórica, y Macri porque es un aliado del PRO. ¿Pueden lograr esa sintonía? ¿Cómo logras eso? Porque, más allá de los saludos protocolares.

— Acá, en la provincia de Santa Fe, nosotros tenemos un frente. Hay 11 partidos políticos. Está el partido político de Margarita Stolbizer y la UCDé, y ahora se sumó el partido del (Juan) Gringo Schiaretti, Hacemos. Es un frente político muy amplio que pretende gestionar. No es un frente político ideológico. Es un frente político de gestión que debate para resolver los temas que hay que debatir. Lousteau es mi hermano y Macri es el presidente o el jefe político del partido de la vicegobernadora, y es importante que me haya saludado. Es un gusto. No estuvo aquí porque debe haber tenido algún problema, pero todos los partidos que componen Unidos son protagonistas de este triunfo de hoy, que realmente es contundente. No solo por la cantidad de convencionales que tenemos, sino por ganar en todos los pueblos de la provincia de Santa Fe, en todos los departamentos. Es muy importante eso en una elección tan atomizada.

— ¿Han analizado con otros gobernadores lo que pasó el viernes, los anuncios del gobierno? ¿Hay apoyo de los gobernadores al acuerdo con el Fondo?

— La verdad que no lo hemos charlado. Hubo apoyo de nuestra parte porque entendíamos que Argentina necesitaba ese aval y nunca se lo habíamos negado.

— ¿Qué expectativas tenés? ¿Cómo ves los mercados en general?

— Yo veo muchos economistas enojados, muchos enojados con Milei. Creo que hay que abuenarse bastante, escuchar y darle una oportunidad. No le viene bien al país que le vaya mal al presidente. Siento que cualquier medida que se tome, hay mucha gente enojada que sale con críticas muy virulentas, y después es como que no termina siendo tan así. Me parece que la equivocación es mayor.

El triunfo del oficialismo en toda la provincia de Santa Fe

— ¿Sentís que en tu gestión y la del Presidente hay algunas ideas en común? ¿Hay cosas que vos apoyás o desaprobás del Presidente?

— Yo apoyo el equilibrio fiscal mucho, porque era lo que necesitábamos en Argentina. A veces me diferencio cuando siento que no mira al interior productivo, que no mira al campo, a la industria, a los puertos, que no invierte en infraestructura. Nosotros tenemos una oportunidad, pero si realmente invertimos el equilibrio fiscal por sí mismo, vale cero. Si todos esos recursos se vuelcan a la infraestructura vial, energética, de conectividad a los puertos, si se logra que la industria pueda producir más y genere empleo. Si no, el equilibrio fiscal en sí mismo es lo mismo que nada.

— Este resultado de hoy, en comparación con otras provincias donde la UCR y el PRO necesitan una alianza con La Libertad Avanza, ¿sentís que te independiza de esa necesidad de acercarte a los libertarios?

— Mi partido pierde dos diputados nacionales, el PRO pierde tres diputados nacionales, con lo cual es difícil imaginarnos que vamos a poder sostener cinco. El socialismo pierde unos. Seis diputados nacionales en ese momento. Nosotros haremos lo posible por sostener la mayor cantidad de diputados que defiendan a la provincia de Santa Fe en el contexto nacional. De nada nos sirve que los diputados vayan a los bloques legislativos y que desde ese lugar terminen acompañando otras estrategias. Nosotros vamos a intentar tener legisladores que estén muy comprometidos con el proyecto de la provincia de Santa Fe.

— Te consulto por cómo te fue en Rosario hoy, ¿Tenías las expectativas de la elección que tuvieron? ¿Te hubiera gustado quizás un poquito más?

— Sí, siempre uno quiere más.

— Seguro. Por ahí aparece la irrupción, termina ganando la departamental un dirigente de La Libertad Avanza.

— Yo gané, tuve un respaldo muy, muy grande de la gente. Hoy, en una elección que hubo, una elección legislativa o parecida a una legislativa, yo gané bien, gané bien y competí contra todos los candidatos de acá. Y yo no soy de acá, soy del sur de la provincia.