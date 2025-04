El peronismo empieza a buscar los votos para modificar los plazos de la elección bonaerense

Hay consenso en la Cámara de Diputados bonaerense para terminar el trámite legislativo que suspende las elecciones Primarias de este año en la provincia de Buenos Aires. El mismo se rubricará este lunes en una sesión que fue pospuesta por el fallecimiento del papa Francisco. Esa votación será la antesala de una nueva negociación que se activará automáticamente después: la modificación del artículo 61 de la ley electoral 5109, que establece cuáles son los plazos que hay entre la elección provincial y la presentación de listas, cierres de alianzas y presentación de modelos de boletas. Para tal negociación, el peronismo necesitará el visto bueno de la oposición.

En la Legislatura bonaerense ya se trazó una hoja de ruta. En principio, el martes habrá una reunión en la comisión de Reforma Política de la Cámara de Diputados. Será un plenario para escuchar de primera mano el argumento de la Junta Electoral. El organismo sugirió en una carta enviada a la Cámara de Diputados ampliar los plazos electorales dispuestos en la ley electoral de la provincia. Sucede que la norma, dictada en la década del 40’, pone plazos que actualmente son considerados exiguos tanto para la Junta como para el Poder Ejecutivo. Fueron invitados la vicegobernadora Verónica Magario; autoridades de la Junta Electoral -la titular es la presidenta de la Suprema Corte de Justicia, Hilda Kogan- y también estará presente el presidente de la Cámara baja bonaerense, Alexis Guerrera.

Pero antes, la Junta Electoral hizo una convocatoria a los presidentes de los bloques y las autoridades de Cámara para este lunes. Allí, Kogan planteará que “urge resolver el tema”, según publicó La Tecla. La actual ley da un plazo de 30 días entre el cierre de listas y la elección y la Junta bonaerense propone una distancia de 50 días; mientras que el proyecto de Kicillof pedía 70 días de diferencia entre una fecha y la otra.

Kicillof giró un proyecto al Senado para suspender las PASO y modificar los plazos electorales, pero solo le votaron la suspensión de las Primarias (Aglaplata)

En la Legislatura contestan: “Lo que queremos es que la Junta nos expliqué por qué no pueden llevar adelante la elección con los plazos que determina la actual ley y a partir de ahí encontrar algún punto de conexión”, reconoce una fuente legislativa dentro del peronismo en contacto con Infobae.

El plan es que una vez votada la suspensión de las PASO, el debate de los plazos no lleve más de diez o quince días, aseguraron a este medio. Es que sin las Primarias automáticamente entra en vigencia los tiempos de la ley electoral a partir de la fecha que dispuso Kicillof para la elección provincial: desdoblada y el 7 de septiembre.

En la Legislatura hubo ciertas reticencias a los intereses de gobernador y cómo el Ejecutivo afrontó el proceso de negociación. “Mandaron un proyecto al senado para reformar una ley electoral en un año electoral sin saber si tenían los votos”, apuntan negociadores legislativos. En rigor, la referencia es que la Cámara alta aprobó del proyecto de suspensión de las PASO solo el artículo referido a la que este año no haya elecciones para elegir candidatos, pero omitió los artículos que requerían ampliar los plazos electorales.

En ese contexto, si bien intervino la interna del peronismo -el sector referenciado en Cristina Kirchner no acompañó el texto completo que giró el Gobernador- en el peronismo también dan cuenta de cómo juegan políticamente el resto de las bancadas. En rigor, Unión por la Patria tiene 37 diputados en la Cámara baja y 21 senadores en la Cámara alta. En ambos cuerpos es primera minoría.

Diputados bonaerenses del bloque de Unión por la Patria (Aglaplata)

En este esquema se precisa de acuerdos con los principales bloques opositores: UCR, PRO y Libertad Avanza. Si bien aún no está definido cómo será el camino para llegar a la modificación de la ley electoral; es decir, si el Ejecutivo enviará un proyecto o se discutirá sobre la iniciativa de algún legislador —que hasta el cierre de esta nota no había sido presentado- sí es casi un hecho que será todo sobre tablas y que para eso habrá que construir los acuerdos, ya que se precisará de los dos tercios de los presentes para habilitar el tratamiento. En Diputados admiten que “si hay un proyecto del Gobernador es más ordenador”. Kicillof había estipulado la ampliación de los plazos electorales en la iniciativa en la que disponía suspender las Primarias. “El gobernador tiene 11 diputados que pueden presentar un proyecto así”, ironiza un legislador del bloque de Unión por la Patria que no forma parte de la estructura del Movimiento Derecho al Futuro.

Pero lo relevante pareciera ser el entendimiento que se pueda llegar a tener —o no— con los bloques de la oposición. En este contexto, desde el peronismo legislativo miran al Poder Ejecutivo. El margen temporal es un factor decisivo y la oposición, que en principio considera que no es necesario modificar los plazos electorales, espera por una convocatoria real de negociación. De hecho, en la Legislatura no descartan —o aguardan— que el Ejecutivo pueda poner sobre la mesa algunos ítems no explorados, como nombramientos en la Corte o los lugares del directorio del Banco Provincia. Hasta el momento, la interlocución pasó por la Secretaria General de Gobierno, Agustina Vila; mientras que en el Senado también se sumó la presidenta del cuerpo y vicegobernadora, Verónica Magario. El lunes se suspenden las PASO y automáticamente empieza una nueva negociación. Será para ordenar un calendario electoral de una elección para la que faltan poco más de cuatro meses y tiene más de 13 de millones de electores.