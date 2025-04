Uno de los dirigentes apuntados por Macri de haber sido “comprado” por el Gobierno replicó al líder del PRO: “Lamento que la frase esté tan alejada de la realidad”

Diego Valenzuela, intendente de Tres de Febrero, lamentó las declaraciones de Mauricio Macri, que apuntó contra los dirigentes "comprados" del PRO

Diego Valenzuela, intendente de Tres de Febrero, respondió hoy a los cuestionamientos del expresidente Mauricio Macri, que ayer sugirió que algunos dirigentes del PRO fueron “comprados” por La Libertad Avanza. “No sé bien el alcance de la frase de Mauricio, pero lamento que esté tan alejada de la realidad”, afirmó el jefe comunal.

Valenzuela, electo en una primera instancia por el PRO e integrante de LLA desde enero de este año, dialogó con Gonzalo Sánchez, Carolina Amoroso, Ramón Indart y Cecilia Boufflet, en la edición matutina de Infobae en Vivo.

Al argumentar su incorporación al espacio libertario, el intendente dijo que como tal tiene “una responsabilidad” al gobernar un “municipio grande del conurbano”, y que, “como tantos otros que venimos del PRO; Patricia (Bullrich) (Federico) Sturzenegger y (Luis) Caputo, y sigue la lista, decidimos representar a nuestros votantes, a nuestro electorado porque Juntos por el Cambio, técnicamente, no existió más". “Decidimos apoyar el cambio que eligió la gente en la última elección”, replicó.

En ese marco, Valenzuela expresó que está agradecido “con Mauricio y el PRO, que abrieron el camino del cambio y de la alternancia en la Argentina”, y ya que en la gestión “me fue bien en parte gracias a él”. Sin embargo, “quiero enchufar la provincia (de Buenos Aires) al cambio nacional”. “Creo que la mejor manera de potenciar esto es haciendo sinergia con La Libertad Avanza, y ese es el origen y la razón de por qué estamos haciendo lo que hacemos. Es puramente por convicción en el cambio, y pensando que este es el mejor lugar para transformar a la Argentina y la Provincia”, agregó.

Consultado sobre la discusión con el PRO en la provincia de Buenos Aires, Valenzuela recordó que hay “intendentes o legisladores del PRO que quieren el acuerdo” para conformar una alianza electoral con LLA, y que la decisión de fondo es confluir. “Son decisiones de tono electoral. Hay diferentes fórmulas, yo elegí esta (sumarse a LLA), porque tengo una condición de cercanía con el Presidente”.

Y añadió: “Acá la que conduce es la gente, que eligió un cambio disruptivo cuando eso genera incomodidad, hoy es un emergente de lo que sucede en la sociedad. El rumbo es clave, no hay que estar mirando el pelo en el huevo”.

Nuevamente, Valenzuela diferenció la situación en la Ciudad de Buenos Aires, donde los desacuerdos entre LLA y el PRO está vinculado a temas de “gestión del gasto público”, entre otros puntos, mientras que “en la Provincia está enfrente está (Axel) Kicillof, el populismo”.

“Con intendentes de Mar del Plata, Zárate, Campana o San Isidro me unen más cosas que las que me separan. En términos de seguridad y economía, tenemos profundas coincidencias. Se busca una potencia electoral, preservando un rumbo. No hay condiciones para el que no esté de acuerdo con el planteo de Milei. No se trata de amontonar, sino de transformar una realidad para la provincia”, argumentó.

Aunque expresó su gratitud hacia Macri, también tomó distancia: “Nadie dijo que cuando Pichetto se sumó a Juntos por el Cambio alguien lo compró, lo hizo por convicción de acompañar a Mauricio en ese momento”. Y recordó: “El PRO pudo ser gobierno porque tuvo una estrategia correcta, que es no jugar o sumarse al trabajo de otros. En 2011, Mauricio Macri decidió no ser candidato a Presidente. En 2013, el PRO sumó candidatos a las listas de Massa cuando era antikirchnerista”.

Sobre su decisión de ingresar a La Libertad Avanza, Valenzuela indicó que no fue resultado de ninguna presión. “Claramente, es el espacio y la marca en la provincia de Buenos Aires que representa el cambio profundo, y además llega a sectores populares, porque es un liberalismo popular de mercado, no es un liberalismo elitista”, sostuvo.

El intendente de Tres de Febrero justificó también la exhortación de Milei contra los periodistas, en la que señaló que “la gente no los odia lo suficiente”. “Cuando hay una opinión que frena el cambio, lo vas a refutar con toda la fuerza que podés. Es la forma y el fondo. Me interesa más el fondo que la forma. Hay que aceptar nuevas maneras de lenguaje”, minimizó. “Para mí, no está en riesgo la libertad de expresión. Una cosa es contestar, y otra que es afectar que esa voz se exprese. Él se siente en el derecho de responder cuando algo no le gusta”, concluyó.

Las críticas de Macri

“Los dirigentes que tenían precio ya fueron comprados. Los que quedamos no tenemos precio, tenemos valores”. La frase fue pronunciada ayer por la mañana por Macri, en una reunión que mantuvo en Mar del Plata con el intendente Guillermo Montenegro y dirigentes de la Quinta Sección Electoral.

El ex presidente viajó el martes a la Ciudad Feliz, en el marco de una gira por el interior de la provincia, que empezó por la ciudad de Balcarce y continuará hoy en el partido de Tandil, su lugar de nacimiento. En el encuentro de ayer participaron también el diputado nacional y presidente del PRO bonaerense, Cristian Ritondo, y el asesor Fernando De Andreis.

Fue una declaración que ovurre en medio de las tensiones crecientes con La Libertad Avanza por la negociación de un acuerdo para las próximas elecciones del 7 de septiembre en la provincia de Buenos Aires. Es que Macri propone un entendimiento entre ambos partidos y en la Casa Rosada la intención es confluir en una sola lista de LLA.

