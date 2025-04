Tras el pedido de la Junta Electoral, la Legislatura suspenderá las PASO en PBA y discutirá cambiar los plazos de las elecciones

La Cámara de Diputados bonaerense suspenderá las PASO, pero la negociación por los plazos electorales seguirá

Luego de lo que fue el homenaje al Papa Francisco, la Cámara de Diputados bonaerense volverá a la actividad habitual y en ese marco tiene por delante, al menos, dos temas centrales en la agenda inmediata y que a su vez están emparentados. Convertir en ley la suspensión de las elecciones Primarias en la provincia de Buenos Aires y revisar de los plazos electorales establecidos en la ley actual vigente, con el objetivo de darle más tiempo a la Junta Electoral para revisar candidaturas y otros elementos del proceso electoral.

La suspensión de las PASO se votará el lunes de la próxima semana. Tras varias idas y vueltas, hay consenso para finalizar con el trámite legislativo que se inició en el Senado. Fue luego de que el gobernador bonaerense Axel Kicillof enviara un proyecto de ley en el que contemplaba la suspensión de las Primarias y la modificación a distintos artículos de la ley electoral de la provincia de Buenos Aires, con el objetivo de ampliar los plazos entre la presentación de listas, alianzas y convocatoria a la elección provincial, que será el 7 de septiembre.

El Senado terminó votando solo el artículo referido a la suspensión de la elección de candidatos y no resolvió el tema de los plazos. Lo mismo hará Diputados este lunes. Sin embargo, la negociación continuará. Es que la Junta Electoral de la provincia viene reclamando a la Legislatura una modificación en los plazos del artículo 61 de la ley electoral. Actualmente, el mismo establece, que las listas se deberán presentar “con una anticipación de por lo menos treinta (30) días a la fecha del acto electoral” y las boletas con un margen de 20 días. La Junta Electoral bonaerense, que este año tendrá alta demanda luego del desdoblamiento electoral dispuesto por Kicillof, pide que la presentación de listas de candidatos sea con una anticipación de cincuenta días antes de la elección y treinta días para la presentación de las boletas. Un camino intermedio a lo que pedía Kicillof.

En su proyecto de ley, el Ejecutivo solicitaba cambios a la ley electoral que disponían un margen de 70 días entre el cierre de listas y la elección y 50 días para la presentación de las boletas. Es casi un hecho que no habrá lugar para ese pedido.

Así, de no haber cambios a la ley como pide la Junta Electoral que preside la titular de la Suprema Corte bonaerense, Hilda Koghan, la presentación de listas está dispuesta para el 8 de agosto; la presentación de modelos de boleta para el 18 de agosto y la elección para el 7 de septiembre.

Aunque en la Legislatura buscan escuchar de voz primera el planteo de la Junta Electoral y también del Juzgado Federal con competencia electoral a cargo de Alejo Ramos Padilla. Para ello, la comisión de Reforma Política en la Cámara de Diputados convocó a una reunión informativa. Según confiaron fuentes legislativas, se cursaron invitaciones a la Junta, el Juzgado y también al Poder Ejecutivo. La cita será este martes a las 11 am. La convocatoria la lanzó el diputado radical y presidente comisión, Emiliano Balbín. También asistirá el presidente de la Cámara baja, Alexis Guerrera y al cierre de esta nota se buscaba ampliar la convocatoria a integrantes del Senado bonaerense que, en caso de hacer cambios sobre la ley electoral vigente, deberá pronunciarse.

El presidente de la comisión de Reforma Política en la Cámara baja bonaerense, Emiliano Balbín

“Esto se debería haber discutido a fines del año pasado, nosotros queríamos debatir. Entendemos que el contexto cambió, entonces charlemos. Debatamos. Al gobierno le falta diálogo. Cuando no tenés la misma mirada o definición se genera con esto y ahora estamos emparchando”, planteó Balbín en diálogo con Infobae. El legislador había convocado en marzo de este año a una reunión informativa para tratar la suspensión de las PASO. Esa reunión no salió bien. La legisladora de Unión por la Patria, Susana González, planteó que era “un circo” ese encuentro y que sí había consenso entre todas las fuerzas para suspender las Primarias por qué no se avanzaba. Dos meses más tarde, todo parece volver a foja cero.

Más allá de lo que pida la Junta Electoral, la Justicia o el Poder Ejecutivo, otra discusión sobre la modificación de los plazos electorales tendrá que ver con los posicionamientos políticos de los distintos bloques. Hay sectores de la oposición que plantean en reserva que con los plazos vigentes se puede afrontar el proceso electoral.

“Es importante que después de suspender las PASO el lunes empecemos a debatir y dialogar por el tema de los plazos. Primero, es ver si el Ejecutivo se desentiende en materia organizativa de la elección, así sabemos con quién dialogar, si con ellos o con la junta Electoral porque he visto por distintos medios que piden plazos distintos”, expresó el presidente del bloque PRO en la Cámara de Diputados, Matías Ranzini, ante la consulta de este medio. El legislador también apuntó a la postura del Ejecutivo. “Hay que avanzar en ser claros con los plazos de una u otra forma para dar certidumbre a un proceso electoral, donde la lentitud y especulación del gobernador Kicillof nos lleva a tomar decisiones al ritmo de su interna”.

Los distintos bloques opositores -que además tendrán que dar su aval para avanzar con los cambios en el calendario electoral- vienen remarcando que las demoras tanto en la suspensión de las PASO como en otros ámbitos se debe a la discusión interna que atraviesa el peronismo. Sin embargo, los bloques oficialistas en ambas cámaras son primera minoría con lo cual debe llegar sí o sí a un mínimo consenso con el resto de las bancadas. La semana que viene sigue la trama.