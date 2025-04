Por qué la Casa Rosada bajó la confrontación con la Feria del Libro y qué funcionario irá a la apertura

Javier Milei (Franco Fafasuli)

La 49.ª Feria Internacional del Libro de Buenos Aires abrirá sus puertas esta tarde en el predio de La Rural. Se trata del evento cultural más relevante que se celebra en la Argentina, en donde la política no está exenta de aparecer de alguna manera u otra. Por caso, en la edición del año pasado el presidente Javier Milei protagonizó un enfrentamiento con la organización, retirando la mayoría de sus stands y eligiendo presentar su libro en el Luna Park. Tanto antes como después de este episodio no faltaron las acusaciones cruzadas que no pretenden no repetirse este año.

Y es que tanto desde la Casa Rosada como desde la Feria del Libro indican que en esta ocasión hay un clima más relajado. Señal de ello es que el secretario de Cultura de la Nación, Leonardo Cifelli, confirmó su presencia en la jornada de apertura del evento.

Si bien esa área no pusieron a disposición de todos los recursos que se han desplegado en otras administraciones, mantendrán sus stands del Museo Nacional de Bellas Artes y la Comisión Nacional de Bibliotecas Populares (CONABIP), que tendrán una exposición fotográfica y el desarrollo del programa Libro%, respectivamente.

El secretario de Cultura de la Nación, Leonardo Cifelli. (Crédito: prensa Secretaría de Cultura)

Como un gesto hacia la gestión nacional, la organización de la Feria decidió cederle de manera gratuita un lugar en el espacio exterior frente al Pabellón Ocre, donde instalaron un escenario móvil. La programación incluye propuestas de conciertos, talleres de arte, escritura, composición de freestyle, manga japonés y lectura accesible.

La distensión no fue suficiente como para que aparezca Milei: la organización le extendió una invitación, pero desde la Secretaría General de la Presidencia indicaron que no podría asistir por cuestiones de agenda. “Está todo mucho mejor. Pero por ahora no está previsto que vaya”, afirmaron cerca del jefe de Estado.

Este jueves a las 19 horas estará en la ESEADE, en la entrega de un doctorado al economista español Jesús Huerta de Soto. Por caso, el catedrático al que Milei considera como el mayor referente del anarcocapitalismo estará presentando su nuevo libro en un panel que se titula “La libertad no es un favor que haya que pedir a nadie. Y nada se conquista sin luchar”. Será el sábado a la tarde. Al mismo tiempo, el mandatario estará en la Ciudad del Vaticano participando del funeral del papa Francisco.

Para los referentes libertarios que responden a Javier Milei, la presencia e influencia sobre el sector cultural -actividad constante a la que denominan comúnmente como “batalla cultural”- es igual o más importante que la batalla en el plano económico, debido a que lo consideran como estructurante de la vida social y política. Uno de los que postula esta visión es el director ejecutivo del think tank libertario Fundación Faro, Agustín Laje, que presentará su nuevo libro Globalismo: Ingeniería social y control total en el siglo XXI.

La exfuncionaria de Capital Humano, Leila Gianni, hará una presentación por su libro “Militantes del hambre”, que busca explicar el rol de las organizaciones sociales y los entramados de corrupción que afectan las medidas de alivio contra la población vulnerable.

El diputado argentino Javier Milei hace gestos a sus seguidores antes de la presentación de su libro "El Camino del Libertario", en la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, en Buenos Aires, Argentina, el 14 de mayo de 2022. Foto tomada el 14 de mayo de 2022. REUTERS/Agustin Marcarian

El Presidente no es ajeno a la Feria del Libro. Antes de ejercer la primera magistratura era un habitué del evento, incluso después de haberse lanzado a la política.

En la edición del 2017 estuvo en un panel denominado Encuentro Literario Liberal junto al economista Alberto Benegas Lynch (h) y otros pensadores libertarios. En 2018 presentó su libro Desenmascarando la mentira keynesiana, al año siguiente otro llamado Libertad, libertad, libertad. Ya como diputado nacional, en 2022 presentó El camino del libertario y dos años atrás su anteúltimo escrito El fin de la inflación.

La Feria del Libro de 2024 fue el punto de inflexión en la relación entre el evento cultural más importante de Argentina y economista libertario. El Presidente había anunciado su intención de presentar su libro titulado Capitalismo, Socialismo y la trampa Neoclásica. El mandatario planeaba realizar su acto fuera del recinto oficial, en la pista central, acompañado por José Luis Espert y con un despliegue técnico que incluía pantallas gigantes, luces y cámaras.

El ambiente se tornó más tenso cuando el Gobierno decidió retirar sus stands de la Feria, lo que fue interpretado como un gesto de distanciamiento. La situación escaló aún más tras el discurso inaugural de Alejandro Vaccaro, entonces presidente de la Fundación El Libro, quien criticó duramente las políticas del gobierno de Milei, señalando que estas “atacaban el corazón de la cultura”. Vaccaro expresó: “Luego de despreciar nuestra feria, no se sonroja y pide participar en este espacio”, lo que generó una ovación entre los asistentes.

El presidente de la Fundación El Libro, Christian Rainone, en diálogo con Infobae En Vivo

Pese a las críticas, Milei confirmó inicialmente que llevaría a cabo su acto, pero más tarde el presidente declaró que había recibido amenazas y decidió cancelar el evento. “Nos han amenazado con que nos van a hacer cosas”, afirmó el mandatario, aunque no ofreció mayores detalles sobre la naturaleza de dichas amenazas. Desde la organización de la Feria, dijeron que ya habían planificado toda la cuestión protocolar.

En este contexto de confrontación, Christian Rainone asumió como presidente de la Fundación El Libro, quien también es CEO de Editorial Guadal Argentina, Brasil y Chile, por lo que es descrito como “un hombre de la industria” y, además, con intenciones de establecer una postura más dialoguista con la administración nacional. “La Feria del Libro abrirá con un discurso menos confrontativo”, dijo meses atrás, según publicó Infobae. La cesión gratuita de la Feria a la Secretaría de Cultura fue reconocida desde esa área a través de los comunicados de prensa que salieron de allí.