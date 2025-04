Feria del Libro: después del enfrentamiento del año pasado, el secretario de Cultura hablará en la inauguración

La Feria, ultimando los detalles para abrir. (Fundación El Libro)

Primero es un “parece que”... Después alguien, del lado del gobierno nacional, confirma, con algunos rodeos pero sin negarlo. Negro sobre blanco: el secretario de Cultura Leonardo Cifelli hablará en la inauguración de la Feria del Libro este jueves 24. ¿Cómo es que esto sigue siendo medio secreto a dos días de la apertura del mayor acontecimiento cultural de la Argentina? Bueno, porque antes pasaron cosas.

En 2024, la Feria del Libro tuvo un enfrentamiento frontal con el gobierno de Javier Milei. El presidente había anunciado que iría a la Feria a presentar su libro Capitalismo, Socialismo y la trampa Neoclásica. Que lo haría en la pista central, no dentro de la Feria, y que lo acompañaría José Luis Espert. Habría pantallas gigantes, equipos de luces, cámaras. Estaba todo listo, pero ambiente se empezó a enrarecer cuando el Estado nacional retiró sus stands y se puso más delicado todavía después de la inauguración, cuando el entonces titular de la entidad que organiza la Feria -la Fundación El Libro- dio un duro discurso, en el que señaló que las medidas de Milei atacaban el corazón de la cultura. “Luego de despreciar nuestra feria, no se sonroja y pide participar en este espacio”, dijo Alejandro Vaccaro. Lo aplaudieron.

Por esos días el presidente Milei confirmó a Infobae que haría su acto igual. Pero algo más tarde declaró que “Nos han amenazado con que nos van a hacer cosas” y canceló el acto. Desde la Feria le respondieron.

Milei y Vaccaro, enfrentados en la Feria del Libro 2024.

En realidad, las inauguraciones del encuentro literario -una enorme tribuna política para un país que todavía tiene a la cultura como parte de su identidad- vienen difíciles desde antes. Más allá de los rechazos históricos -Carlos Menem llega en helicóptero en 1992 pero vio una manifestación en contra y siguió viaje-, el entonces secretario de Cultura Pablo Avelluto no pudo hablar en 2018 por una protesta dentro de la sala y fue silbado en 2019.

Tal vez haya que entender en ese contexto las reservas para anunciar que hablará Cifelli. Pero también hay que leer en esa presencia la reconciliación entre la Fundación -que agrupa a escritores, editores y libreros- y el gobierno nacional. No fue magia: en diciembre la entidad renovó autoridades y eligió a Christian Rainone, un hombre que desde el vamos anunció sus intenciones dialoguistas. Vaccaro es el presidente de la Sociedad Argentina de Escritores mientras que Rainone es presidente y CEO de Editorial Guadal Argentina, Brasil y Chile. “Un hombre de la industria”, explican. Y la industria necesita buenas relaciones.

Christian Rainone, nuevo presidente de la Fundación El Libro.

Así, Leonardo Cifelli en su discurso reconocerá el esfuerzo de las nuevas autoridades para el regreso del gobierno nacional a la inauguración de la Feria. Y eso no es todo: la Fundación cedió un espacio para que Cultura instale su “Camión de Cultura”, donde habrá charlas y se presentarán artistas, como el violinista Franco Massignani. Y el presupuesto para compra de libros por parte de las Bibliotecas Populares subió de unos 554.000 pesos a alrededor de 1.500.000. La Secretaría sigue sin tener stand pero pondrán su logo en el de la Biblioteca Nacional.

También está previsto que hable, como el año pasado, Jorge Macri, el jefe de gobierno porteño. La Ciudad aporta, además de un stand activo, la Noche de la Feria, cuando las puertas se abren hasta la medianoche y desde las 20 la entrada es gratuita.

Gradas, led, streaming: renovarse es vivir

Pero, además de esta “paz” con el gobierno nacional, la Feria del Libro se propone tener una cara nueva. Seguramente Rainone subrayará eso en su discurso: la fuerza de lo nuevo.

Lo primero que se verá es casi un detalle: pantallas led con la programación distribuidas en los pabellones.

También se inaugura una tribuna juvenil, que estará en el pabellón azul. En lugar de ocupar las salas, tan formales, las actividades para jóvenes -ojo, un sector de la industria que mueve muchos millones- se harán esas gradas, una especie de anfiteatro. La idea es informalidad y comodidad.

La previa de la Feria del Libro, que abre el jueves. (Fundación El Libro)

Ya no es posible seguir asombrándose con el fenómeno. Pese al prejuicio de que “los jóvenes no leen”, cada año en la Feria se ven largas filas de adolescentes libros en mano. Van a comprar, a conseguir un descuento, a ver escritores amados: en 2022 la estadounidense Shelby Mahurin firmó libros durante ocho horas. Qué autor “para adultos” no quisiera la mitad de esa convocatoria.

En ese sentido -renovación, renovación- la Feria armó un estudio para que varios canales de streaming -entre ellos, algunos de las provincias- transmitan rotativamente. Algo parecido a lo que hacían algunas radios pero cedido por la Fundación El Libro para salir por YouTube y así llegar a otros públicos. El espacio estará en el pabellón amarillo y la Feria apuesta así a un lenguaje joven.

Bellas artes

Este año asomará a la Feria del Libro el Museo Nacional de Bellas Artes. Llegarán con una muestra fotográfica donde se verá parte de la colección que inició Sara Facio hace 30 años. Son 24 obras, entre las que hay trabajos de Alicia D’Amico, de la misma Sara Facio -el famoso retrato de Jorge Luis Borges arrodillado junto a una biblioteca- de Eduardo Grossman, de Annemarie Heinrich, de Grete Stern y otras.

También una serie de catálogos, esa bella forma de publicación que acompaña las obras de arte. “Son tan importantes, como las muestras”, dijo a Infobae Andrés Duprat, el director del Museo. Con un QR, los catálogos se prodrán descargar y leer de manera digital.

Los escritores

Javier Cercas, autor de El loco de Dios en el fin del mundo, el último libro sobre el papa Francisco, será una de las figuras centrales en esta edición, en la que también se destacan otros nombres internacionales como María Dueñas, Erri de Luca, Rosa Montero, Luis García Montero, Fernando Aramburu, Megan Maxwell, Alice Kellen y Gioconda Belli.

Además de estas visitas convocadas por las editoriales, la programación incluye actividades ya tradicionales como el Diálogo de Escritoras y Escritores Argentinos, que se inaugurará con una conversación entre Pedro Mairal y Mauro Libertella, y contará con la participación de Claudia Piñeiro, Guillermo Martínez, Enzo Maqueira, Josefina Licitra, Alejandra Kamiya, Magalí Etchebarne, Marina Mariasch, Horacio Convertini, Jorge Consiglio, María Inés Krimer, Reynaldo Sietecase, Andrés Neuman y otros autores.

El Diálogo de Escritoras y Escritores de Latinoamérica, por su parte, reunirá a destacadas voces de la región como el guatemalteco Eduardo Halfon, el mexicano Fabio Morábito, el boliviano Edmundo Paz Soldán, la colombiana Alejandra Jaramillo, el cubano Marcial Gala, la chilena Paulina Flores, el uruguayo Diego Recoba y el mexicano Uri Bleier. Además, la tradicional maratón de lectura estará dedicada a Juan José Saer, con motivo del vigésimo aniversario de su fallecimiento, que se cumple el 11 de junio.

Horarios, entradas, promociones y descuentos

♦ La Feria del Libro abre de lunes a viernes de 14:00 a 22:00. Sábados, domingos y feriados del 1 y 2 de mayo de 13:00 a 22:00.

♦ Las entradas para la Feria tienen un valor de $5.000 de lunes a jueves (excepto el jueves 1.º de mayo) y de $8.000 los viernes, sábados, domingos y feriados (1.º y 2 de mayo). También se ofrece un pase por tres visitas a $12.000, disponible únicamente de forma online. Este pase es personal, intransferible y permite una única visita por día. Las entradas pueden adquirirse de forma anticipada en línea o en las boleterías de la Feria a partir del 24 de abril.

♦ Quienes adquieran una entrada o un pase recibirán un chequelibro de $8.000 para usar en librerías adheridas una vez finalizada la Feria. En caso de preferir utilizarlo en librerías de barrio, el monto del chequelibro se eleva a $12.000. Además, cada entrada viene acompañada por vales de descuento para compras dentro de la Feria. Las entradas de $5.000 incluyen dos vales de $1.500 y dos de $1.000; las de $8.000 y los pases de tres visitas, dos de $2.000, dos de $1.500 y uno de $1.000. Cada vale puede cubrir hasta el 10% de compras a partir de $10.000 y son acumulables. Si la entrada se compra online, los beneficios deben retirarse presencialmente en el Hall Central (Pabellón 9) o en el Pabellón Azul.

♦ El ingreso es gratuito todos los días para menores de hasta 12 años, personas con discapacidad, visitas escolares y docentes (con acreditación). De lunes a viernes (excepto feriados) también es gratuito para estudiantes, jubilados y pensionados.

♦ El sábado 26 de abril se celebrará la Noche de la Feria, con ingreso libre a partir de las 20.

♦ El miércoles 30 de abril, presentando la App Cuenta DNI o tarjetas del Banco Provincia, la entrada será libre de 14 a 22 horas.