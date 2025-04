Sin unidad y con denuncias cruzadas, la oposición santiagueña se prepara para enfrentar a Gerardo Zamora

La senadora Claudia Ledesma Abdala y el gobernador Gerardo Zamora. Ambos llevan adelante una hegemonía de 20 años en Santiago del Estero

Los referentes de Juntos por el Cambio en Santiago del Estero agotaron todas las instancias para integrar a La Libertad Avanza en su coalición y enfrentar a Gerardo Zamora, quien lleva más de 20 años en el poder. Al igual que en la ciudad de Buenos Aires y en Santa Fe, no se alcanzó un acuerdo. Este año, la provincia pone en juego tres bancas en el Senado, tres en Diputados y, al igual que Corrientes, deberá elegir un nuevo gobernador. Aunque el oficialismo local aún no definió la fecha para los comicios, el mandatario maneja dos opciones: elecciones concurrentes o adelantar la pelea por los cargos provinciales para agosto. El próximo domingo podrían haber novedades.

El senador nacional y presidente del Partido Justicialista (PJ) de Santiago del Estero, José Emilio Neder, confirmó que el PJ local integrará el Frente Cívico (espacio de Zamora) para apoyar la fórmula de gobernador y vicegobernador en las próximas elecciones. Sin embargo, el partido presentará listas separadas para los cargos de senadores y diputados nacionales, diputados provinciales, intendencias de Clodomira y Villa Atamisqui, y las 136 comisiones municipales.

Se trata de una maniobra habitual del oficialismo para quedarse con la tercera banca en el Senado por la minoría. En pocas palabras, Zamora confía en obtener una amplia victoria que le garantice dos escaños y que sus aliados del PJ se queden con el tercero. De esta manera, deja afuera del Congreso cualquier fuerza opositora santiagueña.

Alejandro Parnás (UCR), candidato a gobernador de Despierta Santiago, junto a Facundo Perez Carletti, referente del PRO local

Los referentes opositores no se escandalizan. Aunque advierten que se trata de una maniobra inconstitucional, no es la primera vez que se enfrentan a una elección con estas características. Sin embargo, los líderes del JxC (Despierta Santiago a nivel local) se esperanzaban con sumar a los libertarios en la pelea por una banca en el Senado. Ante el evidente fracaso, lanzaron al radical Alejandro Parnás como candidato a gobernador. La coalición está integrada por el PRO, liderado por Facundo Pérez Carletti de vínculo cercano con Mauricio Macri; Compromiso y Paricipación Ciudadana, el espacio del intendente de La Banda, Roger Nediani; y Guillermo Suárez Meleán, ex aliado de Javier Milei.

“Hicimos todo el esfuerzo para llegar a la unidad”, aseguraron a Infobae desde Despierta Santiago, quienes anticipan una elección “polarizada” en la provincia, donde consideran tener grandes posibilidades de pelear por una banca en el Congreso y advierten: “Con este escenario, La Libertad Avanza va a quedar muy lejos, quedando en un lugar muy marginal o puede desaparecer”.

Los santiagueños opositores observan el caso Santa Fe y la pelea que se desatará en las próximas semanas en la ciudad de Buenos Aires. Según sus análisis, Maximiliano Pullaro se hizo fuerte con su sello, dejando lejos a los libertarios. “En Capital va a terminar ganando Leandro Santoro y ahí la idea de ir separados va a empezar a hacer más ruido en el resto de las provincias”, advierten.

“La oposición fragmentada sólo beneficia a Zamora”, insisten entre los radicales y referentes del PRO de Santiago del Estero. Pese a que acusan a los libertarios de ser “funcionales” al gobernador - y hasta deslizan supuestos acuerdos- no descartan una posible alianza en los próximos meses. Es que, según sus razonamientos, las provincias que ponen en juego bancas en el Senado serán las últimas en definir estrategias, sobre todo a la espera de lo que suceda en las elecciones porteñas. De hecho, protestan: “Los referentes locales de La Libertad Avanza no definen nada, todo lo deciden desde Buenos Aires”.

Tomás Figueroa, presidente de La Libertad Avanza en Santiago del Estero, junto a Martin Menem

Tomás Figueroa, presidente de La Libertad Avanza local, asegura que los integrantes de Despierta Santiago “son todos zamoristas”. “Tienen un problema personal con Zamora y no son opositores por voluntad propia, sino porque los apartaron”, aseveró en diálogo con este medio y desmintió cualquier tipo de vínculo personal con el actual gobernador o negocios con el sector público.

En sus números, el espacio que encabeza Milei tiene grandes posibilidades de quedar en un segundo puesto en las próximas elecciones y hasta no descarta un amplio triunfo que los consagre ganadores de dos escaños en el Senado. “Ellos quieren una alianza para ganar cargos, no porque defiendan las ideas de la libertad”, agregó Figueroa y confirmó que, si bien no lanzaron los nombres de los candidatos, “es una tema que viene bastante masticado”.

En ese sentido, Figueroa adelantó que espera la visita de funcionarios nacionales, incluida Karina Milei, quienes lo apoyarán en su reclamo para que las elecciones locales y nacionales se realicen de forma simultánea y con boleta única. Por su parte, desde Despierta Santiago apuestan a que los próximos comicios marcarán un “fin de ciclo” para la gestión de Zamora.