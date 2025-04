Lospennato volvió a cuestionar a Larreta por dividir el voto de PRO: “Los argentinos y los porteños le dijeron que no”

La diputada nacional Silvia Lospennato, primera candidata a legisladora porteña por el PRO, volvió a cuestionar hoy la decisión de Horacio Rodríguez Larreta de competir en las elecciones de CABA con su propia lista y, así, dividir el voto del espacio. Entrevistada por Infobae en Vivo, señaló que el ex jefe de Gobierno “decidió irse” del partido y recordó su derrota en las primarias presidenciales ante Patricia Bullrich: “Los argentinos y los porteños le dijeron que no”.

Durante el programa de la mañana, que cuenta con la conducción de Gonzalo Sánchez, Carolina Amoroso, Ramón Indart y Cecilia Boufflet, Lospennato sostuvo que Larreta cometió un error que beneficia al kirchnerismo “El partido le dio la oportunidad de competir, de quedarse y plantear sus diferencias dentro, pero decidió ser opositor”, agregó.

Para la candidata del PRO, las elecciones del próximo 18 de mayo suponen un “riesgo implícito”, al señalar que “con la división del voto, y con los mismos votos de siempre, termina imponiéndose la lista del kirchnerismo, la de (Leandro) Santoro, que es la que menos representa a los porteños".

A su vez, Lospennato se diferenció de La Libertad Avanza, aunque destacó algunas coincidencias en temas económicos. “No somos lo mismo. Nosotros estamos comprometidos con la institucionalidad, el respeto por la libertad de expresión, no intoxicamos de noticias falsas las redes sociales. No queremos políticas que se centren solo en la confrontación, nuestros modos son distintos. Además, la motosierra ya se pasó en CABA”, sostuvo.

Los principales candidatos a legisladores porteños

“Detrás de cada candidato hay un proyecto de poder. En nuestro caso, es el del PRO. Yo solo encabezo. Del resto (de las fuerzas) no se sabe quiénes son los segundos o terceros de las listas. (Manuel) Adorni dijo que iba a asumir, y yo creo en la palabra de las personas; yo voy a asumir y trabajar mucho para sacar las leyes. Esa es mi especialidad”.

En esta línea, apuntó contra los candidatos que critican la gestión de Jorge Macri, pero “no traen ninguna solución”, y cuestionó la estrategia libertaria en la ciudad de Buenos Aires, a cargo de la secretaria general de la presidencia, Karina Milei. “Destruir al PRO, ¿es una buena idea para el futuro de los argentinos? Un espacio liberal, republicano, responsable. ¿No deberíamos trabajar para que el kirchnerismo no vuelva? Ahora, cada vez que el presidente (Milei) nos necesite para combatir al kirchnerismo vamos a estar ahí, me hubiera encantado que en la Ciudad pase lo mismo".

Por otro lado, se refirió también a un tema clave de la agenda parlamentaria, como la ley de Ficha Limpia, y reveló detalles de una conversación reciente con el Presidente.

“Hasta la semana pasada sí, tuvimos diálogo con Milei. Yo le conté cuando aparecieron los votos de Santa Cruz, que los senadores me llamaron para contarme que votaban, y me dijeron que estaban los votos y que el Gobierno debía realizar la convocatoria para la sesión”, relató.

Y añadió: “Le escribí en ese momento y se lo puse con estas palabras: ‘Lo logramos, están los dos votos de Santa Cruz, están los 38 votos, vamos por la Ficha Limpia’. Y él lo celebró conmigo. Con lo cual, el 7 de mayo esperamos que no pase más nada, que nadie se quiera ir de viaje, ni haya feriados, y que la ley salga”.

