Elisa Carrió lamentó la muerte de Francisco: “Para mí los papas no significan nada, pero Bergoglio sí”

La ex diputada Elisa Carrió

El lunes 21 de abril de 2025 quedará en los libros de historia como el día en el que murió el papa Francisco. El Vaticano lo comunicó en la madrugada y la noticia dio vuelta al mundo rápidamente. Miles de figuras dieron sus condolencias y compartieron historias con él. En ese sentido, Elisa “Lilita” Carrió lo recordó con afecto y expresó: “Para mí los papas no significan nada, pero Bergoglio sí”.

En un primer momento, la ex diputada lo despidió por las redes sociales al decir: “Francisco, marchaste luego de dar la bendición de Pascua de Resurrección. Dios te tenga en la gloria. Hasta siempre, querido amigo, descansa en paz”. Luego, la líder de la Coalición Cívica dio más detalles sobre su vínculo con Jorge Bergoglio.

“No tenemos que estar tristes porque él hizo muchas cosas, de las cuales hablamos”, comenzó diciendo en una entrevista en A24 con Luis Novaresio. Y agregó: “Con él no tuve una relación política”.

Carrió conoció a Jorge Bergoglio en 2001 tras un llamada de él (Captura de pantalla)

En ese sentido, Carrió explicó cómo conoció al Jorge Bergoglio: “Él me mandó a llamar en 2001. Guillermo Marcó, cura de San Nicolás, era su vocero. Entonces, como yo vivía a dos cuadras, fui un día y él me atendió en la secretaría”.

“Siempre le dije: usted va a ser Papa. Después me alejé de él. El día que lo eligieron sentí mucha alegría”, aseguró.

“Para mí los papas no significan nada, pero Bergoglio sí se significaba. Estoy cometiendo un pecado, pero para mí la historia de Roma es terrible”, concluyó Carrió, que luego se metió de lleno en la campaña electoral.

Semanas atrás, Carrió anunció que volverá a competir por una banca en la Cámara de Diputados en las próximas elecciones legislativas. En ese momento, dijo que “es importante que la Coalición Cívica esté en las bancas”. “Yo voy a ser candidata por la provincia de Buenos Aires por si viene una crisis. Viendo la geopolítica”, agregó en marzo durante una entrevista.

“Es mi último tren, yo tengo que ir en la provincia de Buenos Aires para acompañar a grandes diputados del territorio bonaerense. Acá hay algunos que van a ser candidatos extraordinarios. Es decir, son gente preparada, íntegra”, sostuvo en esa oportunidad.

Ahora, cuestionó a los diferentes partidos, al tiempo que dio su opinión sobre el contexto global.

De esta manera, planteó: “Está en peligro la República. En todo el mundo. En todas las naciones hubo un desgaste enorme de la democracia, producto de que hubo un periodo de mucho crecimiento con bienestar y después eso fue bajando. Entonces, la desindustrialización y la caída de la clase media produce una frustración”.

Carrió analizó el panorama actual de la política (Video: A24)

“Yo creo que voy a ser candidata, porque yo creo que vale la pena que haya diputados formados ante una crisis mundial”, retieró de cara a las elecciones de medio término.

Ante la consulta por una posible postulación de Cristina Kirchner, Carrió no dudo en decir: “Para ellos, sostener el poder en la provincia de Buenos Aires es sostener el poder en la Argentina. Hay que entender esto. Construyeron una fábrica de pobres en el Conurbano para mantenerse en el poder“.

A su vez, la fundadora de la Coalición Cívica habló sobre la campaña porteña y puso en duda la elección de Silvia Lospennato. “No es de capital. No conoce la capital. Es una excelente Diputada nacional, pero no es de Mataderos, como Paula Oliveto”, aseguró, enalteciendo la figura de su compañera de partido.

Las críticas también fueron para el líder del PRO, Mauricio Macri. “No hubiera sido bueno un segundo mandato de Macri. Ya estaba endiosado. Era solo el PRO, solo él. No sabe construir alianza. Él disolvió Juntos por el Cambio”, consideró.