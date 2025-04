El voto dual, la apuesta de la campaña del PRO para enfrentar a los libertarios y al kirchnerismo al mismo tiempo

Un último arrebato desesperado de las defensas y una serie de acciones extremas no pudieron evitar las condenas a los hermanos Kiczka El mayor de los hermanos pidió hablar antes del cierre del debate para cargar con toda la culpa. Los abogados de los defensores cuestionaron la integridad de una víctima y apelaron a maniobras dilatorias

Interna del PJ bonaerense: el kirchnerismo ahora apunta a discutir las candidaturas con Kicillof Para la senadora provincial Teresa García, dirigente cercana a Cristina Kirchner, la discusión por el desdoblamiento de las elecciones “está casi saldada”, pero advirtió: “La conducción en el peronismo es algo que no se discute, no se declama; se tiene o no se tiene, y ella la tiene”