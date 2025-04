Aceptaron la renuncia de Manuel García-Mansilla a la Corte Suprema de Justicia

Kicillof no tiene los votos para cambiar los plazos electorales y se reaviva la interna con Cristina Kirchner El proyecto que se votó en el Senado bonaerense no modifica los tiempos para presentar candidatos y, de no haber cambios, la presentación de listas será el 8 de agosto, nueve días antes que las nacionales. Una jugada que hace ruido en La Plata