Mauricio Macri respaldó la salida del cepo aunque eso implique una pequeña suba de la inflación

Minutos después de la apertura del mercado cambiario, en la primera rueda tras el anuncio de la salida del cepo, Mauricio Macri respaldó la decisión de la administración libertaria. El fundador de PRO señaló que se trata de un “paso adelante muy importante” hacia la normalización económica de la Argentina.

“Desde el primer día todos sabíamos que el cepo era una muleta para un país que necesita tomar velocidad, especialmente en la inversión, que es la que trae trabajo y felicidad; con el cepo, la inversión iba a ser la mínima necesaria”, afirmó en declaraciones a CNN radio.

El ex mandatario destacó que Milei y el ministro de Economía, Luis Caputo, “sabían más que nadie que la urgencia era sacar el cepo”. “Así que bienvenido el paso adelante hacia la normalización. Todavía estamos lejos de donde queremos llegar, pero vamos en el rumbo correcto”, apuntó.

Mauricio Macri habla durante un evento (Imagen de archivo)

Consultado sobre la posible reacción de los mercados, Macri sostuvo: “No creo que se vuelvan locos, creo que lo van a recibir positivamente. No hay que tener miedo porque con equilibrio fiscal las cosas no se deberían salir de madre. Están las bandas cambiarias”.

El ex presidente también se refirió a la demora en implementar la medida: “Demoraron hasta hoy porque consideraron que todavía faltaban condiciones para dar certezas. Lo importante es el resultado final de acá a dos años y medio más; cuánto crece la Argentina, cuánto baja la pobreza, las reformas estructurales… Hay que dar un tiempo para ver cómo son las cosas”.

En cuanto a la devaluación, Macri fue claro: “Eso va a haber, obviamente. La realidad es que no es algo tan dramático. Siempre genera encarecimiento de los costos de la vida diaria, pero si uno normaliza el sistema de flujos para que volvamos a tener inversión, vamos a volver rápidamente a ese 2,5% mensual. El desafío es todo lo que falta hacer para llegar al 2,5% anual...”.

En el mismo sentido, Macri estimó: “No veo un sobreaumento de precios como ha pasado en otras épocas, sí ajustando lo que estrictamente corresponde. Espero que todos hayamos aprendido de experiencias pasadas, aparte porque si lo hacen (aplicar incrementos desmesurados) no van a vender”.

Sobre la inflación en concreto, concluyó: “¿Inflación al alza? Va a pasar eso, pero es el precio necesario a pagar para volver a caminar sin muletas. El otro sistema no funciona, por algo Uruguay, Paraguay, Chile, Brasil no tienen cepo. No estamos hablando de Suecia y Dinamarca. Si acá no tenemos reglas normales, no hay futuro. Lo que estamos viviendo es una emergencia que no se puede perpetuar”.

Además, destacó el rol de la actual administración en la contención de una posible crisis: “El gobierno con el equipo económico evitó una hiperinflación. El kirchnerismo duplicó el gasto público, que te lleva a un nivel de impuestos imposible y empuja al empleo en negro”.

Macri también remarcó la importancia de una economía abierta: “Lo más importante es que si no tenemos una Argentina abierta… Lo que corrige todo es la magia de la competencia, porque todos tienen que mejorar la calidad y bajar el precio para poder vender. Los que más se abrieron son los que más compitieron”.

Finalmente, el fundador de PRO habló de su relación con Milei, que en el mismo momento lo estaba cuestionando en otra radio: “No lo veo desde agosto del año pasado. Pero si tu problema es quien te ayudó a evitar cinco crisis terminales en 2024, y no aquellos que no quieren un cambio, estás poniendo la energía en el lugar adecuado”.