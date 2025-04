Tras la apertura del cepo, Milei estimó: “Para la mitad del año que viene se termina el problema de la inflación”

Javier Milei

Dos horas después del levantamiento del cepo al dólar en la Argentina, el presidente Javier Milei vaticinó que la inflación “dejará de ser un problema” a mediados del 2025.

Según explicó, el nivel de precios es determinado por la cantidad de dinero y los efectos de esa política tardan entre 18 y 24 meses en hacer efecto en las góndolas.

“Tuvimos un mal marzo, abril será mejor y a mitad de año la inflación va a buscar perforar el 1%”, dijo el jefe de Estado en diálogo con el periodista Luis Majul en El Observador.

Y completó: “Y a mitad del año que viene se cumplen dos años de emisión cero; para la mitad del año que viene se termina el problema de la inflación en Argentina”.

El mandatario aseguró que el 3,7% de inflación de marzo se explicó por la estacionalidad de algunos precios vinculados al inicio de clases, la suba de la carne y la inestabilidad generada según su visión por la oposición los “econochantas” que ponían en duda las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional.

El jefe de Estado explicó que la Argentina tendrá desembolsos por USD 44 mil millones. Enumeró: USD 20 mil del FMI; USD 12 mil del Banco Mundial; USD 10 mil del BID y USD 2 mil del repo con bancos privados.

A la vez, no descartó que el Tesoro de los Estados Unidos abra una línea directa de asistencia en la Argentina aunque no quiso anticipar detalles porque esta tarde se reunirá con el Secretario del Tesoro, que aterrizó esta mañana en Aeroparque.

Consultado sobre las diferencias con otros programas del FMI acordados con la Argentina que terminaron fracasando, Milei aclaró que la gran diferencia es que esta vez el país sobrecumplió todas las metas y garantizó el superávit fiscal.

“Esto no lo vieron nunca en sus vidas y esa es la gran diferencia del programa. El dinero no es para financiar desequilibrios, está armado para recapitalizar el Banco Central”, detalló.

El Presidente recordó: “Empezaron a especular con que no íbamos a abrir el cepo por una cuestión electoral y yo me comprometí a que si tenía USD 15 mil millones de dólares en la mano abría el cepo”. “El programa es por USD 44 mil millones y como si esto fuera poco, cash vamos a recibir ahora USD 19600... Si yo le dije a los argentinos que con USD 15 mil abría, ¿cómo no voy a hacerlo si tengo USD 19.600?“, preguntó.

El precio del dólar

El Presidente pronosticó que el precio del dólar se situará cerca de la banda inferior, dispuesta por el Ministerio de Economía en 1000 pesos.

Lo explicó así: “Las bandas tienen dos características, la superior crece 1% y la inferior cae 1% por mes". “Si nosotros seguimos con esto de no emitir dinero, se recompone la demanda, y al mismo tiempo la economía crece, algo que está pasando, eso quiere decir que la demanda de dinero a a volar y la única forma de abastecerla es vendiéndole al Banco Centrar... y ahí lo que va a terminar pasando es que el tipo de cambio se caiga”, indicó.

“¿Qué es lo que sucede si vamos al piso de la banda? Podemos comprar en el piso de la banda. El programa del fondo nos impone una meta de comprar 4 mil millones de dólares porque la estimación es que el tipo de cambio se va al piso de la banda. Es un dato que no están contemplando", continuó.

Durante el reportaje, que se extendió más de una hora, Milei dio otro tipo de definiciones. Anticipó por ejemplo que las retenciones al campo regresarán a mediados de año, por lo que instó a los productores a liquidar la cosecha. También dijo que el acuerdo con el PRO en la provincia de Buenos Aires está en vías de cerrarse y cuestionó al partido de Mauricio Macri por haber desdoblado elecciones en CABA y así obturado la posibilidad de un entendimiento más amplio a nivel país.