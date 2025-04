El diseño de las listas en la provincia de Buenos Aires agita las tensiones internas de los libertarios

El desdoblamiento de las elecciones bonaerenses desató una tormenta política en La Libertad Avanza. Las negociaciones por las listas bonaereses entre los sectores libertarios liderados por Karina Milei y Santiago Caputo venían en marcha, pero las discusiones se aceleraron y se acercan a punto de hervor.

Pareja prepara un “Congreso” en La Plata para el 22 de abril, donde tiene previsto disponer “mesas de trabajo temáticas”, con el objetivo final de reclutar cuadros técnicos provenientes de la sociedad civil para integrar las listas de candidatos. En su círculo están orgullosos del evento que preparan desde hace muchas semanas, al que, aseguran, asistirán absolutamente todos los ministros y el propio Presidente, que estará a cargo del discurso de cierre.

Para organizarlo, no participaron a las Fuerzas del Cielo que lidera el otro integrante del “triángulo de hierro” de Milei, Santiago Caputo. De hecho, los miembros del clan TMAP (Todo Marcha Acorde al Plan) se enteraron por las redes sociales sobre mítin. Y recién fueron invitados el miércoles pasado, dos semanas después de que Pareja y compañía empezaran a promocionar la ceremonia con flyers en X e Instagram.

En el ala que responde a Caputo tomaron como un abierto desafío -o “mojada de oreja”- la demora en participarlos. Pero no se sorprendieron. La disputa entre los jóvenes libertarios de Caputo y el ala de Pareja empeora mes a mes desde la campaña de 2023. Y si bien hubo momentos de sintonía durante las negociaciones con la oposición en la Legislatura bonaerense y en la gestión nacional, el panorama se oscurece en el año electoral. Especialmente luego de que Axel Kicillof adelantara el turno bonaerense. (Otro capítulo son las diferencias de criterio para negociar leyes en la legislatura: unos creen que el poder de fuego en la Provincia debe usarse para forzar movimientos en el Congreso de la Nación. Otros, que mezclar negociaciones en ambas esferas es contraproducente).

Sebastián Pareja, Karina Milei y Martín Menem

Quienes frecuentan el despacho de Caputo en el primer piso de Casa Rosada están seguros de que el Congreso platense de Pareja para sumar postulantes es una fachada. Creen que el armador de Karina Milei ya tiene los nombres de los postulantes asignados a los lugares en las secciones, y que con ese encuentro busca disimular esos pactos internamente.

Cerca del asesor todoterreno de Milei observan impávidos cómo Pareja “arma sin criterio” y “pone gente sucia, con antecedentes complicados”, aunque por ahora se abstienen de dar nombres concretos -dicen que los tienen identificados, con sus supuestas miserias-. Advierten sobre los antecedentes de escándalos que se desataron en las Legislaturas de varias provincias con los “impresentables” que se ubicaron en las nóminas hace dos años. Y, sobre todo, por los desmadres, intrigas y traiciones desatados por el mismo motivo en el bloque violeta en la Cámara de Diputados, empezando por la mendocina Lourdes Arrieta.

Creen que Pareja y los Menem engañan a Karina Milei, y algunos se atreven a dudar del criterio de la secretaria general, aunque muy por lo bajo, por temor a represalias. Comparan con el caso de Carlos Kikuchi, en quien la actual titular de LLA confió plenamente en 2021 y 2023 para diseñar la oferta libertaria en PBA y el interior, para luego darse cuenta de que le jugaba en contra y terminar desplazándolo.

Saben que tienen pocas chances de imponer esta mirada, que no expusieron directamente. “No somos buchones”, deslizan, por ahora. Saben que señalar a alguien que tiene el visto bueno de Karina Milei puede tomarse como traición. Sobre todo si el miramiento proviene de un espacio que la funcionaria más poderosa después del Presidente mantiene entre cejo y cejo.

Karina Milei y Santiago Caputo trataron de limar asperezas luego de la serie de roces que se sucedieron desde el año pasado. Recientemente, la primera le pidió al segundo que se ocupe principalmente de la gestión -siempre previa consulta con ella- pero que tome distancia de “la política”. Caputo acató: no estuvo en ninguna de las reuniones con los referentes de PRO -Cristian Ritondo, Diego Santilli, Guillermo Montenegro-, con los que habla seguido -en ciertas épocas calientes, prácticamente a diario-; con quienes tenía relación previa; y con quienes negoció largamente los apoyos para las leyes de Milei el año pasado y este, entre otras cosas.

Los recelos son mutuos y equivalentes en magnitud. Cerca de Karina Milei deslizan que la tropa de Caputo la subestima. Acusan de soberbio a Caputo. Le echan en cara sus erorres y fracasos, que atribuyen a la cantidad de tareas que asume. “Miren lo que pasó con la Corte. El que mucho abarca, la pifia, es así siempre, no tiene que ver con sus capacidades”, deslizó un fiel karinista. Milei suele repetir que Caputo tiene cualidades intelectuales superiores a las de “la media”.

Cerca de la secretaria general toman con suspicacia la aparente prescidencia que exhibió hasta ahora el joven estratega. Especialmente, sobre los lugares en la listas. Según pudo saber Infobae, nadie de los que frecuentan el salón Martín Fierro donde cuelga el cuadro de Parravecini pidió hablar de sitiales para los miembros de las Fuerzas del Cielo. “Es muy probable que crean que pueden bajar del Cielo el día anterior...”, se atajaron, incrédulos.

Cerca de Caputo dicen que no tienen interés. Pero fuera de los micrófonos, algunos de sus fieles dirigentes admiten que necesitan lugares expectantes propios “para ayudar al Presidente”. Unos argumentan basados en la necesidad de liderazgo y militancia: “¿Cómo hacés para entusiasmar a un pibe de 20 años que te milita gratis todos los días en las redes, si le ponés adelante a un viejo que no tiene nada que ver con él, que no lo hace identificarse en nada?”, se preguntó, indignado, un dirigente bonaerense violeta.

El asesor presidencial Santiago Caputo

Otros hablan de poder real: “Podés manejar todos los organismos del Estado que quieras, pero el teléfono suena cuando tenés bancas en las legislaturas y en el Congreso”, dijo un alto funcionario, más preocupado por que Caputo pueda influir en la real politik que en excitar a la tropa que sigue a “los Gordos” encabezados por el tuitero Daniel Parisini, alias “el Gordo Dan”, o Juan Pablo Carreira, alias Juan Doe.

En el entorno de Karina Milei dicen que la “verdadera política” se juega entre la secretaria general, su asesor Eduardo “Lule” y el presidente de la Cámara baja, Martín Menem. Y la ausencia de Santiago Caputo en las reuniones para negociar con PRO es una muestra acabada de la delimitación de roles que se impuso para evitar roces. Pero el faltazo doble del diputado nacional y economista, José Luis Espert, alias “el Profe” para Milei, es un misterio. “Estaba trabajando, no podía”, dijeron cerca de Pareja sobre la no invitación a las dos últimas reuniones de negociación fina y fotografía en conjunto con los dirigentes de PRO, a pesar de que se trata del dirigente libertario que según deslizó el propio Presidente, es el número puesto para encabezar la lista de diputados nacionales por la Provincia de Buenos Aires.