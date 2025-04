Marcela Pagano denunció que en Diputados no dejaron ingresar a los expositores que respaldaban su proyecto

La diputada nacional Marcela Pagano denunció este viernes una presunta “maniobra” para impedir el ingreso de empresarios convocados a exponer en la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados, donde se iba a debatir una iniciativa de su autoría para revisar las cargas patronales incluidas en los convenios colectivos de trabajo. “No dejaban entrar a los invitados para silenciar el debate”, afirmó la legisladora tras irrumpir en la Sala 4 del Anexo para exponer la situación.

Pagano difundió un video en su cuenta de X en el que se observa al personal de seguridad con el listado de expositores en mano, pero sin permitir el ingreso. “Tenían la lista, pero decían que no podían dejarlos pasar por orden de Presidencia. Es una vergüenza institucional”, señaló durante la reunión.

En las puertas del Congreso se desarrollaba una manifestación sindical, mientras los invitados aguardaban autorización para ingresar. Según los agentes de seguridad, el ingreso fue denegado porque “la Comisión no envió correctamente el listado”. Sin embargo, en las imágenes compartidas por Pagano se evidencia que el personal contaba con los nombres y actuaba por instrucciones superiores.

“La Cámara de Diputados está siendo gestionada como una empresa privada cuyo ‘dueño’ se reserva el derecho de admisión. No me sorprende del Mariscal de las Derrotas, me apena por el personal de la Cámara a quienes extorsionan o ‘premian’ con mejoras en las categorías y ascensos a cambio de una obediencia de vida (sic) propia de una monarquía y exponen incluso a otros pares trabajadores. Ojo, también además de premios Mr Wallet gestiona castigos”, expresó la diputada en sus redes sociales.

Además, Pagano detalló: “Durante 45 minutos tuvimos que soportar que por orden de la secretaria de presidencia (según argumentó el jefe de seguridad de la Cámara a quien vemos en el video) no dejaran pasar a invitados a exponer a la Comisión de Legislación Laboral”.

Marcela Pagano

El presidente de la Comisión de Trabajo, el diputado Martín Tetaz, respaldó públicamente la denuncia. “Me acabo de comunicar con el presidente de la casa, Martín Menem, para informarle de esta irregularidad y pedirle que actúe personalmente”, dijo Tetaz durante la sesión. Añadió que “si no se permite el ingreso, sería un hecho extremadamente irregular que no ha pasado nunca”.

Los invitados tenían previsto brindar su apoyo al proyecto presentado por Pagano, que apunta a transparentar los costos ocultos en las paritarias del sector privado, en particular en el convenio colectivo de Comercio, el más grande del país con 1,2 millones de trabajadores.

Pagano explicó que su iniciativa expone tres cargas adicionales impuestas a los empleadores, muchas veces sin relación directa con los beneficios otorgados a los trabajadores:

Una “Contribución Adicional Solidaria” de $5.500 a la obra social OSECAC, vigente desde la pandemia y exigible incluso si el trabajador tiene otra cobertura. Este aporte podría significar una recaudación de $6.600 millones mensuales. Un aporte obligatorio de $4.725,02 al INACAP, el Instituto Argentino de Capacitación Profesional y Tecnológica para el Comercio. “Se paga aunque el empleado jamás haga un curso”, criticó la diputada, quien calculó una recaudación mensual superior a $5.670 millones. Una contribución de $23.230,17 al Seguro La Estrella, que representa el 2,5 % del salario del trabajador y se descuenta en forma obligatoria en base a las escalas de convenio.

Pagano afirmó que estas cargas se han convertido en “mecanismos de recaudación que pesan sobre los empleadores y encarecen el empleo”, por lo que su propuesta busca discutir su legalidad y pertinencia en un contexto de crisis económica. Aunque el proyecto aún no fue tratado formalmente, la diputada insistió en que el episodio de este miércoles “confirma que hay sectores interesados en frenar cualquier intento de abrir esta discusión en el Congreso”.