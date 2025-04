Francos va al Congreso en la previa a un feriado en busca de una baja asistencia de la oposición

Francos irá el 16 de abril al Congreso (Foto de archivo: Adrián Escandar)

El próximo informe de gestión del jefe de Gabinete, Guillermo Francos, ha desatado una serie de controversias en la Cámara de Diputados, principalmente debido a la logística y las fechas propuestas para su presentación. Según informó Infobae, Francos tiene programado asistir al recinto el miércoles 16 de abril, una fecha que coincide con la previa de un fin de semana largo, lo que ha generado dificultades para que los legisladores de distintas provincias puedan trasladarse a la Ciudad de Buenos Aires.

Varios diputados han manifestado su preocupación por la falta de pasajes disponibles, tanto para llegar a la Capital como para regresar a sus provincias. Un legislador de Unión por la Patria explicó que, aunque algunos podrán viajar en automóvil, no todos cuentan con esa posibilidad. En este contexto, el diputado Miguel Ángel Pichetto propuso que Francos adelante su presentación al martes 15 de abril, con el objetivo de facilitar la asistencia de los parlamentarios.

A pesar de los reclamos, desde el oficialismo no se contempla modificar la fecha del informe. Según detalló Infobae, una fuente del bloque La Libertad Avanza afirmó que no existen posibilidades de un cambio en el cronograma. Esta postura fue respaldada por el despacho de Guillermo Francos, desde donde se indicó que no se ha recibido una solicitud formal para alterar la fecha y que no hay un debate abierto al respecto.

Un legislador radical, que también enfrenta dificultades para trasladarse, sugirió que la elección de la fecha no fue casual. Según explicó, la intención sería que la asistencia de diputados sea limitada, lo que reduciría la cantidad de preguntas que Francos tendría que responder. Además, señaló que el jefe de Gabinete no ha cumplido con la norma que establece que debe presentarse mensualmente, alternando entre ambas cámaras del Congreso.

Mientras tanto, en la Jefatura de Gabinete se trabaja intensamente para preparar las respuestas a las más de 4.000 preguntas enviadas por los bloques legislativos. Según reportó Infobae, el equipo de Francos planea juntar las respuestas en no más del 50% de estas consultas, es decir, unas 2.000. Además, se están elaborando 70 respuestas específicas relacionadas con las 120 preguntas que surgieron tras el escándalo de $Libra.

Un diputado de Unión por la Patria indicó que, aunque el informe de gestión será abordado, el foco principal estará en el acuerdo alcanzado recientemente entre el Ministerio de Economía y el Fondo Monetario Internacional (FMI). Este acuerdo, que involucra un monto de 20.000 millones de dólares, será tratado por el Directorio del FMI este viernes, lo que permitirá a los legisladores contar con información más actualizada para el debate.

Otro de los temas que figura entre las preguntas enviadas a Francos es el accionar de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y las fuerzas de seguridad durante las manifestaciones recientes en el Congreso. Según consignó Infobae, los legisladores buscan obtener detalles sobre la cantidad de detenidos en cada protesta y las medidas adoptadas por el ministerio en estos eventos.

En medio de las discusiones sobre la fecha del informe, surgió la posibilidad de que Francos reprogramara su presentación para el martes 15 de abril. Sin embargo, según informó Infobae, esta opción fue descartada.

Por otro lado, el jefe de Gabinete confirmó que asistirá el miércoles 22 de abril para ser interpelado según se votó ayer en la Cámara Baja y esta mañana el funcionario nacional aseguró que asistirá.

El informe de gestión de Guillermo Francos no solo pone de manifiesto las tensiones políticas entre oficialismo y oposición, sino también las dificultades prácticas que enfrentan los legisladores para cumplir con sus responsabilidades en un país de gran extensión territorial. Con temas sensibles como el acuerdo con el FMI y el escándalo de $Libra en la agenda, la próxima presentación del jefe de Gabinete promete ser un evento clave en el ámbito político argentino.