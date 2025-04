La mano derecha de Axel Kicillof justificó por qué no quiso someterse a un control de alcoholemia

El ministro Carlos Bianco habló sobre el test de alcoholemia en el peaje de Dock Sud, el cual se negó a hacer (Futuröck)

El ministro de Gobierno de la provincia de Buenos Aires, Carlos Bianco, se refirió hoy al incidente que protagonizó en un control de alcoholemia al que fue sometido en el peaje de Dock Sud, en Avellaneda, y aclaró no intentó evadir el procedimiento y que cumplió con la ley en todo momento.

“No tengo nada que ocultar”, aseguró el funcionario, uno de los dirigentes más cercanos del gobernador Axel Kicillof, en diálogo con Futuröck. “Tampoco llevé adelante ninguna maniobra dilatoria o traté de evitar que eso suceda. Venía circulando, me paró un control policial que, obviamente, lo vi. Y, si lo quería evadir, podía haber hecho 20.000 cosas“, relató.

“Obviamente, no lo hice, porque no corresponde; me pidieron la documentación en el peaje de Dock Sud, me dijeron que me iban a hacer la alcoholemia y veo que había alguna gente que no estaba identificada, que me estaba filmando“, describió.

Y explicó que ante la presencia de teléfonos celulares que lo filmaban, el funcionario bonaerense le dijo a las autoridades: ”No tengo nada que ocultar, pero en estas condiciones yo no lo hago, realicé el acta, como corresponde, y, como me asiste el derecho, la ley establece que uno puede hacerla o no y yo opté bajo esas circunstancias, el no hacerla y que me hagan el acta. No me moví un centímetro de lo que establece la Ley de Tránsito".

El ministro declaró que no hizo "ninguna maniobra ni gestión para evadir el control y evadir la sanción“

Dicho procedimiento, según confirmó, “implica una infracción” y aclaró: “No hice ninguna maniobra ni gestión para evadir el control y evadir la sanción“.

“Me resultó extraño que yo no me identifiqué. Y venían y me decían ´Hola, ministro´. Qué sé yo, me habrán reconocido. Pero bueno, bajo estas circunstancias de gente que me está filmando, que no sé para qué, dije´bueno, listo, hagan el acta´. Yo no me voy a someter en estas condiciones a que con un video hagan lo que quieran después", cerró el tema el funcionario.

Elecciones desdobladas en PBA

Respecto a la decisión de Kicillof de desdoblar las elecciones provinciales de las nacionales en 2025, Bianco expresó que el mandatario provincial optó por esta medida bajo “un argumento que tiene que ver con lo operativo".

El ministro explicó que el desdoblamiento se debe, principalmente, a la implementación de la Boleta Única de Papel (BUP). Esto implicaría que los votantes deban utilizar dos sistemas diferentes de votación en el mismo día y que, según su visión, generaría una considerable carga de tiempo y espacio en los establecimientos de votación.

“Eso nos lleva aproximadamente a cuatro minutos por votante”, sostuvo el funcionario, indicando que, con 350 electores por mesa y 600 minutos de jornada electoral -equivalente a 10 horas-, “en cada mesa votan 150 personas y te quedan 200 en la fila“, generando retrasos.

En cuanto al impacto político del resultado electoral, Bianco subrayó que no había preocupación por los posibles efectos internos dentro del peronismo, ya que, según él, la prioridad es la unidad. “Nosotros creemos que la gestión que estamos llevando adelante en un contexto tan complejo merece atención y es algo potente para nuestra fuerza política”, afirmó.

Bianco dijo que Axel Kicillof desdoblará las elecciones en la provincia de Buenos Aires bajo "un argumento que tiene que ver con lo operativo"

Bianco también se refirió a la posibilidad de que Cristina Kirchner sea candidata en las elecciones de 2025. Recordó que esta opción se discutió en reuniones previas, donde se mencionó que podría ser candidata a diputada por la tercera sección electoral de la provincia de Buenos Aires. “El gobernador dijo: ‘Perfecto, asiste el derecho y me encanta, trabajemos las condiciones para que sea la candidata de unidad en la tercera sección electoral o donde Cristina decida’”, relató.

Además, defendió la propuesta del gobernador de suspender las PASO, un proyecto que será enviado a la Legislatura provincial. A pesar de las críticas que surgieron en algunos sectores, como el kirchnerismo, insistió en que la unidad es fundamental y rechazó cualquier intento de fragmentación: “Nunca planteamos la posibilidad de ir separados”, aseguró.