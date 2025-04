Espert avaló una alianza con el PRO en Buenos Aires, pero advirtió que las listas deben ser encabezadas por libertarios

Apertura 143 Asamblea Legislativa - Congreso de la Nacion - Jose Luis Espert (Gustavo Gavotti)

El diputado nacional por La Libertad Avanza (LLA), José Luis Espert, hizo un llamado claro al PRO para que se una a la lista del oficialismo, pero sin asumir los primeros lugares, y advirtió sobre el impacto que tendría la ley de Ficha Limpia en una posible candidatura de Cristina Kirchner para las elecciones legislativas, si se aprueba el proyecto antes de que finalice abril.

El economista se refirió al anuncio de ayer del gobernador Axel Kicillof, quien desdobló las elecciones para cargos provinciales y municipales bonaerenses, al programar los comicios al 7 de septiembre, un cambio que reflejó el quiebre en el vínculo entre el gobernador y Cristina Kirchner.

“No me sorprendió lo de Kicillof, se notaba a la legua que iba a terminar cortando su relación con Cristina”, afirmó, y agregó: “El cristinismo y el camporismo le han hecho la vida imposible en la Legislatura”.

La modificación del calendario electoral influye en la estrategia política de los libertarios y el PRO. En ese marco, el diputado nacional ratificó que la intención de La Libertad Avanza sea liderar las listas legislativas en la provincia de Buenos Aires, como parte de una hoja de ruta para los próximos años.

Y deslizó que la apuesta es renovar la banca de diputado a nivel nacional. “Tenemos un proyecto con Milei que apunta a la legislativa nacional en 2025 para competir por la gobernación en 2027”, explicó, en declaraciones a radio La Red.

Sin embargo, lo que más resaltó Espert fue su llamado a la unidad dentro de la oposición, especialmente con el PRO, pero con un condicionante claro: la incorporación de dirigentes del PRO a las listas de La Libertad Avanza debe darse bajo ciertas condiciones.

“La incorporación de la gente del PRO de la provincia de Buenos Aires es bienvenida. Tanto (Diego) Santilli como (Cristian) Ritondo son muy buenas incorporaciones, pero el proyecto que tenemos con el presidente es muy claro. Que se incorporen todos aquellos que quieran derrotar al maldito kirchnerismo”, planteó el legislador nacional. Ayer, el ex presidente Mauricio Macri corroboró que “estamos dispuestos a una alianza en la provincia de Buenos Aires", pese a la tensión que hubo entre ambos sectores en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Sin embargo, ante la pregunta directa sobre si el partido amarillo debe sumarse a las boletas de LLA, Espert confirmó que se podrán integrar, aunque sin encabezar los primeros lugares.

Como parte del proyecto oficial, Espert indicó que LLA está trabajando en estrecha colaboración con los equipos del presidente de la Nación y los ministros de su gabinete, para diseñar una “reforma espejo” para la provincia de Buenos Aires, similar al ajuste que aplicó Milei en el Gobierno nacional. “Para que la Provincia vuelva a estar en mano de los bonaerenses de bien, y no en manos de los delincuentes”, señaló, en una de sus frases habituales de esta campaña electoral.

"Si Ficha Limpia saliera antes de esa fecha (fines de abril), Cristina no puede competir", sostuvo José Luis Espert (EFE/Enrique García)

El economista volvió a referirse sobre la necesidad que avance la ley de Ficha Limpia, que busca inhabilitar a los candidatos con condenas judiciales firmes por delitos de corrupción. La norma consiguió la media sanción en la Cámara de Diputados, y tiene pendiente su tratamiento en el Senado. Según lo expresado por el legislador, la aprobación de la legislación podría dificultar la participación política de la exmandataria, incluso en el turno electoral de este año.

“Si bien falta la media sanción en el Senado, la media sanción en Diputados establece que hay una fecha crítica que es la que se terminan de conformar los padrones provisorios, que puede ocurrir entre los últimos diez días de abril”, precisó Espert. Y continuó: “Si Ficha Limpia saliera antes de esa fecha, Cristina no puede competir, por eso es la gran pelea en el Senado. Va más allá del fallo de la Corte Suprema de Justicia”.

Como economista, Espert también se refirió al aumento de los aranceles comerciales de parte del presidente Donald Trump, y advirtió que la consecuencia esperada será un “enfriamiento de la demanda mundial y de la actividad económica”, lo que “nos va a pegar a nosotros”. Ahora bien, ratificó que el presidente Javier Milei continuará con el rumbo de “no afectar lo mínimo posible la actividad privada y del emprendedor”, por lo que el actual contexto se enfretará con “más ajuste del gasto público”. “No va a haber ninguna sorpresa cambiaria. No se va a devaluar el peso, la gente no tiene que tener miedo por ese lado”, concluyó.