Una Corte de siete integrantes: la opción dialoguista que se diluyó por la disputa entre el Gobierno y los K

El pleno del Senado durante el inicio de la sesión del jueves pasado (Maximiliano Luna)

La novela de la Corte Suprema en el Senado llegó a su fin el jueves pasado, cuando el pleno de la Cámara alta rechazó los pliegos que proponían al magistrado federal Ariel Lijo y al académico Manuel García-Mansilla, que lo único que reflejó fue una feroz pelea de poder entre la Casa Rosada y un kirchnerismo triunfante en el recinto, donde se terminan las palabras y se cuentan los porotos. Con la batalla también quedó derretido, por ahora, el último intento de negociación ocurrido en febrero pasado, cuando desde diferentes bancadas intercambiaron mensajes con el Ejecutivo para ampliar el máximo tribunal de justicia a siete integrantes.

Según confiaron desde tres bloques a Infobae, ése fue uno de los motivos -el otro, que no estaban los votos- por los que, durante las sesiones extraordinarias de febrero pasado, se levantó la sesión pensada para tratar la propuesta de Lijo -en ese entonces, la única con dictamen de la comisión de Acuerdos- y evitar consecuencias no deseadas que, al final, llegaron.

Por caso, un experimentado legislador reconoció a este medio: “Ante la complejidad para avanzar con ambos candidatos, esa idea comenzó a tomar vuelo. Al kirchnerismo ya lo conocemos y sabemos que nunca van a frenar, pero el Gobierno tampoco lo hizo y no tuvo mejor idea que los decretos. Ahí se dinamitó todo y se hizo imposible acordar. El problema es cómo reactivar todo ahora, tras una derrota contundente. Para tener una idea, García-Mansilla, que ya juró en la Corte, fue rechazado por más de dos tercios del pleno. Es decir, lo peor que podría haber pasado. Además, las más que livianas negociaciones fueron poco serias. Si te ganaron en la cancha, ahora te van a exigir más”.

Desde otro despacho, en tanto, reflexionaron: “La reunión de Labor Parlamentaria fue un verdadero papelón, con idas y vueltas para dar de baja la sesión a último momento. Algo nunca visto en el Senado, al menos, con una cuestión tan relevante en cuanto a lo institucional. Aún no entiendo cómo no retiraron los pliegos. Se podría haber evitado todo esto, pero tampoco se podía dejar pasarlo. Si no, en el próximo receso te nombran jueces de Cámara, de primera instancia. O mismo el Procurador, que es el jefe de los fiscales”.

La votación en contra del pliego de Manuel García-Mansilla a la Corte Suprema (Prensa Senado)

Un radical fue aún más áspero. “Si bien sabíamos el final de manera anticipada, lo cierto es que si quedaba alguna duda, el propio oficialismo casi pierde el control de la reunión de Labor Parlamentaria por severas divergencias entre el Gobierno y las autoridades de la Cámara alta. Si no manejás eso y los jefes de bloque presencian situaciones insólitas, ¿cómo vas a querer aprobar a dos jueces para la Corte?”, planteó.

En tanto, otro integrante del Pro reflexionó ante Infobae: “Todo lo que se habló en la previa ya no tiene validez después de lo sucedido. Es imposible no sólo por este tema, sino para cualquier ley, que la dinámica del Gobierno y el kirchnerismo sea ‘mostrá primero y después pago’, en el sentido de la negociación, claro está. No tiene fin y, lamentablemente, esto quedó expuesto en una sesión nada menos que para votar jueces de la Corte Suprema. Casi todas las bancadas, amigas y no enemigas, sugirieron el retiro de pliegos. Pero, retroceder, nunca”.

Una situación muy llamativa de la jornada del jueves último: durante la reunión de Labor Parlamentaria, el oficialismo anunció que iba a pedir el tratamiento rápido -ya tiene dictamen- del proyecto de Ficha Limpia, que ya fue aprobado por Diputados y está a una votación de ser sancionada. Lo curioso de todo esto es que, a pesar de la anuencia de todos los dialoguistas, cuando el experimentado salteño Juan Carlos Romero -aliado de la Casa Rosada- solicitó una preferencia para el miércoles próximo, había más kirchneristas y menos del otro sector. ¿Cómo terminó eso? Rechazado.

“Si el Gobierno quiere esa ley, ¿por qué se pidió eso si había ausentes del PRO, que es el impulsor principal, y varios radicales? Eso no se hace sin un verdadero motivo”, se quejaron desde un despacho opositor ante este medio. No obstante, a poco de finalizado el encuentro del jueves pasado y, como ya había una solicitud de sesión previa por esta ley, durante la noche de dicha jornada se convocó al pleno para el miércoles próximo por Ficha Limpia -aún sin votos cerrados- y la emergencia en Bahía Blanca.

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, afirmó a Infobae el martes último que, si el Senado rechazaba los pliegos, el Ejecutivo volvería a presentarlos recién en diciembre, con la renovación legislativa. “Si con sólo seis senadores logramos que se firmen los dictámenes y llegamos hasta acá, creemos que en el futuro vamos a lograrlo”, manifestó. Según los números de la sesión del jueves y, ante una hipotética muy buena elección en octubre, es muy probable que La Libertad Avanza precise más que eso.