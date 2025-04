Javier Milei participa de la American Patriots Gala a la espera del encuentro con Donald Trump

Javier Milei participa de la American Patriots Gala en Mar-a-Lago

El presidente Javier Milei participa esta noche de la American Patriots Gala en la residencia presidencial de Mar-a-Lago, en Palm Beach, Florida, donde se espera que sea premiado. Además, el mandatario tiene previsto reunirse con Donald Trump. La gala, organizada por Make America Clean Again (MACA) y We Fund the Blue, tiene como objetivo rendir homenaje a líderes que demostraron un firme compromiso con la libertad, los valores democráticos, la seguridad nacional y la transformación social a través de la acción.

La llegada del Presidente al evento

El viaje de Milei se organizó muy recientemente, por una invitación directa de parte de los organizadores al Presidente -esta vez, ni Gerardo Werthein, el canciller, ni Santiago Caputo tuvieron intervención en las gestiones. Se confirmó en el inicio de esta semana -aunque se mantuvo en privado-, cuando el entorno de Trump le transmitió al Gobierno que el presidente estadounidense asistiría a la ceremonia y estaba predispuesto a verlo en un breve encuentro informal.

El encuentro se dará en medio del inicio de las negociaciones para aplacar el impacto del aumento de aranceles que impuso Trump. “Vamos a resolver las diferencias. Nosotros vamos a revisar y corregir todos las asimetrías para resolver los aranceles extraordinarios que se anunciaron ayer”, aseguró el canciller Gerardo Werthein.

Natalia Denegri, Karina Milei, Javier Milei y Gerardo Werthein

Además, el motivo del viaje de Milei - acompañado por Caputo- es encontrarse con Trump, en medio de las negociaciones a nivel técnico con el Fondo Monetario Internacional (FMI), en cuyo directorio EE.UU. tiene fuerte injerencia. El Gobierno espera que se cierre un desembolso de 20 millones de dólares y recibir un adelanto del 75 por ciento. Este último porcentaje todavía no fue aprobado por el “staff” del Fondo, que admitiría el 40 por ciento, y las conversaciones están en marcha.

Javier Milei junto a Glenn Parada, director ejecutivo de MACA

En la gala de esta noche, Milei será distinguido con el “Lion of Liberty Award”, un galardón que se otorga a aquellas personalidades que se destacaron por su dedicación a la libertad, la economía de libre mercado y los valores conservadores. En su discurso de aceptación, Milei será reconocido por su liderazgo en la recuperación económica de Argentina y por su defensa de la soberanía nacional, consolidándose como un referente del pensamiento liberal en América Latina.

Natalia Denegri y Eduardo Verástegui

Además de Milei, otros importantes líderes serán homenajeados durante la gala. Donald Trump, presidente de Estados Unidos, será reconocido por su liderazgo y su compromiso con la seguridad nacional, la soberanía y la defensa de las libertades individuales. También será homenajeada Natalia Denegri, comunicadora y filántropa argentina, quien trabajó en misiones humanitarias en países como Puerto Rico, Colombia, Argentina, Venezuela y Estados Unidos. Denegri fue galardonada con 43 premios Suncoast Emmy, destacándose por su impacto en el mundo audiovisual y su labor humanitaria.

Por otro lado, Eduardo Verástegui, presidente de la fundación Sound of Freedom y líder del movimiento Viva México, será reconocido por su lucha incansable contra la trata y el tráfico de niños, así como por su contribución en el cine con valores. Su película “Sound of Freedom”, que aborda la explotación infantil, ha movilizado a millones de personas y gobiernos a nivel mundial en la lucha contra este crimen.

Glenn Parada, pastor y director ejecutivo de MACA (Make América Great Again)

El evento también contará con la participación de otras figuras de relevancia, como la Secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, y otros líderes del ámbito político, empresarial y social comprometidos con la defensa de los derechos fundamentales, como la vida, la familia y la libertad.

La gala se consolidó como un espacio de reconocimiento internacional a aquellos que trabajan activamente por la libertad individual, la justicia y el fortalecimiento de alianzas internacionales basadas en los principios de fe, solidaridad y prosperidad.

El menú de la gala en The Mar-a-Lago Club

Según informaron, el menú de la American Patriots Gala comenzará con un primer plato de ensalada Iceberg de Trump, que incluye queso Roquefort, tomates uva y panceta. Como plato principal, se servirá un delicioso filete de res en láminas acompañado de vieiras selladas a la sartén, espárragos, papas gratinadas y una exquisita salsa bordelesa. Para finalizar, el postre será un exclusivo trío Mar-a-Lago, que consiste en una tarta de frambuesa, un pastel de chocolate sin harina y una tarta de queso estilo Nueva York.

La organización del evento está a cargo de John Rourke, fundador de MACA y veterano del ejército de los Estados Unidos, junto a Glenn Parada, portavoz nacional, veterano, filántropo y pastor evangélico salvadoreño-estadounidense. Ambos están comprometidos con la defensa de la familia, la fe y la seguridad de las comunidades hispanas en EEUU.