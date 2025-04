“Soy inocente, esto es una persecución política”, dijo ante el Tribunal el exdiputado misionero juzgado por pedofilia

Germán Kiczka negó los cargos en su contra durante la segunda jornada del juicio

Germán Kiczka negó los cargos en su contra durante la segunda jornada del juicio que se le sigue por tenencia y distribución de material de abuso infantil. Su hermano también declaró e intentó desligarlo de los cargos.

El exdiputado habló ante el Tribunal de Juicio 1 de Posadas durante la audiencia del martes. Esta sesión fue reservada. Y solo luego de que la Fiscalía diera su visto bueno, se publicó este miércoles por la tarde en el canal de YouTube de la Justicia misionera.

“Me declaro total y absolutamente inocente de todos los cargos que se me imputan. Bajo juramento, declaro que nunca en mi vida busqué o descargué, me interesó y mucho menos compartí material de pornografìa infantil, ni nada que se le parezca”, afirmó.

Germán Kiczka negó cargos por distribución de material de abuso infantil durante juicio en Posadas

En rigor, Kiczka no expuso ante el Tribunal bajo juramento de decir verdad, obligación que solo recae sobre los testigos. Como imputado, prestó declaración indagatoria. En este caso no tiene esa carga. Es más: al ser una instancia de defensa, puede mentir y tergiversar los hechos sin que eso lo perjudique.

Luego, expresó: “En los dispositivos electrónicos utilizados por mí, no hay nada. Y mire que me allanaron, señor Juez - resaltó - Mi casa, mi oficina en la cigarrera, la de la Legislatura, la vivienda de mis suegros - enumeró - Y no encontraron absolutamente nada”.

“Esto es una persecución política. Lo fue siempre, desde un principio. El Gobierno sabe que, destruyéndose a mí, destruye a mi partido, la única fuerza opositora real de la provincia. Fui el único diputado de 40 que se opuso a leyes nefastas que el Gobierno quería implementar en detrimento de la provincia”, agregó.

Gustavo Bernie y Viviana Cukla, integrantes del Tribunal

Kiczka había sido electo diputado provincial en 2021 por el Partido Activar, alineada en Juntos por el Cambio durante esa elección y en 2023. Pero tras el triunfo de Javier Milei, se corrió al espacio libertario.

El imputado aseguró luego que la Legislatura misionera “se apresuró en expulsarme a pesar de que había renunciado a mis fueros, mostrando una total apertura y colaboración con la Justicia. Me expulsaron de forma inconstitucional sin siquiera darme la posibilidad de defensa. Por eso aún me siento y soy diputado de la provincia”, remarcó.

En verdad, a fines de agosto del año pasado, la Legislatura rechazó la renuncia a la banca que había presentado Kiczca, lo desaforó y le suspendió la dieta. Ese día se fugó. Fue encontrado días después. Estaba escondido en el auto de su padre en un camping de la localidad correntina de Loreto. La ciudad está ubicada a 200 km de Apóstoles, el lugar donde el ex legislador vivía. A la mujer que lo reconoció y entregó a las autoridades le había dicho que estaba “de retiro espiritual”.

Los documentos judiciales revelan agravantes en los cargos por material clandestino hallado

Recién entonces la Legislatura votó por unanimidad su expulsión. Su amigo y compañero de bancada, Pedro Puerta, no asistió a la sesión. Este jueves está previsto que preste declaración testimonial en la causa.

Germán, quien se presentó como licenciado en Relaciones Internacionales, no respondió preguntas.

Gustavo Bernie, presidente del Tribunal, le leyó los cargos en su contra antes de que hablara. A él y a su hermano mayor se les atribuye haber descargado de internet y facilitado a otras personas una gran cantidad de material de abuso sexual infantil. En esos registros, se veía a niños menores de 13 años siendo ultrajados. La edad agrava en un tercio la pena en expectativa, llevándola a entre 4 y 8 años.

“La computadora la usaba yo”

Sentado frente al Tribunal, Sebastián Kiczka asumió el uso de computadora y desligó a su hermano

Unos minutos antes, el que se había sentado a declarar fue Sebastián Kiczka, hermano mayor de Germán. “Soy comerciante y me dedico a las bellas artes. Soy profesor y técnico”, en esa materia remarcó.

Sentado frente al Tribunal, solo hizo una declaración corta y no contestó preguntas. “Es muy breve lo que voy a decir”, sostuvo cuando Bernie le consultó si, luego de hablar, respondería inquietudes de la Fiscalía o de las defensas.

“Era yo quien utilizaba la computadora Acer. Por enésima vez, quiero pedirle disculpas a mi hermano por meterlo en este embrollo”, sostuvo con la voz algo quebrada y buscando con la mirada a Germán. El dispositivo fue secuestrado durante la investigación. Y se encontró una sesión a nombre del exdiputado.

El pedido de perdón ya había sido expresado en una carta que le mandó a su hermano, que está agregada como prueba en el juicio. Los Kiczka siguen distintas estrategias de defensa. Gonzalo de Paula, el abogado de Germán. Y Eduardo Paredes, el de Sebastián.

Antes, el presidente del Tribunal, que se completa con los jueces Viviana Cukla y César Yaya, le recordó que, además de los cargos que pesan sobre ambos, a él también lo acusan de haber tocado en forma libidinosa a una niña de 15 años.