Elecciones en CABA: el futuro escenario en la Legislatura a partir de la reconfiguración de alianzas

Lospennato, Rodríguez Larreta, Oliveto, Levy (arriba de izq.a der.), Adorni, Marra, Santoro y Abal Medina

La atomización de lo que fue Juntos por el Cambio (JxC) configura un nuevo escenario en la Ciudad de Buenos Aires, de cara a los comicios del 18 de mayo. El cierre de listas dejó tres grandes espacios con realineamientos que cambiarán la relación de fuerzas en la Legislatura porteña, y los resultados electorales impactarán en el armado para la elección nacional de octubre, y el futuro control del distrito que gobierna el PRO desde 2007.

Los partidos que conformaron JxC irán entre sí por separado y sin acuerdo con La Libertad Avanza. Los libertarios tendrán dos candidatos que hasta hace muy poco eran parte del mismo espacio. Y el kirchnerismo-peronismo logró unificarse ante la posibilidad de un triunfo, aunque no pudo eliminar sus variantes díscolas. Un denominador común es que las listas tienen figuras de alto perfil público.

Esta fragmentación en la oferta electoral conspirará contra los 31 voluntades que necesita Jorge Macri en la legislatura para que le aprueben las leyes. Ese número mágico lo alcanzaba con el apoyo de los 8 radicales de la UCR-Evolución, los 3 de Confianza Pública, los 2 del Movimiento de Integración y Desarrollo (MID) y los monobloques aliados del Partido Socialista (Jéssica Barreto) y Compromiso Liberal Republicano (Pablo Donati); los independientes de Republicanos Unidos (Yamil Santoro) y Transformación (Eugenio Casielles); y los expulsados de LLA, Ramiro Marra y Jorge Reta.

Pero a partir de diciembre, el hoy bloque oficialista de Vamos por Más dejará de existir como tal, y al jefe de Gobierno porteño se le dificultará lograr los avales a sus políticas. De sus 12 bancas actuales, Vamos por Más pone en juego seis. De estos seis legisladores que terminan su mandato, dos (Hernán Reyes y Cecilia Ferrero) son de la Coalición Cívica (CC), fuerza que el 18 de mayo irá sola. Los otros cuatro pertenecen al PRO, pero a distintos sectores: el macrista Darío Nieto; Paola Michielotto, que responde a Cristian Ritondo; y Emmanuel Ferrario y Claudio Romero, alineados hoy con Horacio Rodríguez Larreta, hoy crítico de la gestión de Jorge Macri.

La diputada nacional Silvia Lospennato encabeza la lista del PRO, que lleva como nombre Primero Buenos Aires, seguida por Hernán Lombardi y Laura Alonso. Una de las mejores espadas del macrismo en la Cámara baja, Lospennato tiene aún dos años más de mandato en Diputados, por lo deberá dejar ese lugar para defender el territorio que vio nacer a la fuerza fundada por Mauricio Macri. El oficialismo porteño podría retener las 6 bancas que pone en juego y aspirar a 8, si hace una buena elección.

Rodríguez Larreta - otro de los fundadores del PRO - competirá por fuera del partido, con su nuevo espacio Movimiento al Desarrollo (MAD), y le restará votos al oficialismo porteño. Será la cara visible y primer candidato de la alianza Volvamos Buenos Aires, que también integran Confianza Pública, de Graciela Ocaña, y el Partido Federal. Tras la derrota inesperada en la interna del PRO en 2023, cuando sacó apenas 11 puntos frente a Patricia Bullrich, el ex jefe de Gobierno busca posicionarse en carrera nuevamente para volver a conducir la Ciudad.

Llevará de segunda en la lista a Guadalupe Tagliaferri, que este año termina su mandato de senadora nacional, y a Emmanuel Ferrario, que va por su reelección. Había sido electo en 2021 por el PRO, y ocupó la vicepresidencia primera de la Legislatura entre diciembre de ese año y finales de 2023.

El viernes por la tarde, el MID - que lidera el diputado nacional Oscar Zago - se escindió de la alianza con los Macri por quedar relegado en la lista de legisladores, y ayer anunció que la lista estará encabezada por el ex técnico de fútbol Ricardo Caruso Lombardi. Su nombre resultó una sorpresa entre la lista de postulantes para este 18 de mayo.

La UCR-Evolución - referenciada en el senador nacional Martín Lousteau - también irá por separado, junto con el Partido Socialista, de Roy Cortina, y el GEN, de Margarita Stolbizer. Si bien hoy conforma un bloque propio de 8 integrantes, suele jugar como aliado del oficialismo porteño. Habrá que ver si esa fidelidad de acuerdos legislativos se mantiene. Evolución pone en juego 3 bancas y podría renovar entre 2 y 3, con la dirigente universitaria Lucille “Lula” Levy a la cabeza de la lista. Contadora de 29 años, esta joven dirigente es consejera superior de la UBA y fue presidenta de la Federación Universitaria Argentina. Si bien fue la cara visible de las marchas universitarias contra el recorte presupuestario impuesto por el gobierno de Javier Milei, el radicalismo no contará con una figura fuerte para traccionar votos y podría quedar algo desdibujado en la competencia electoral.

El PRO ya no tendrá a sus aliados de la CC, que hoy integran el bloque Vamos por Más. La diputada nacional Paula Oliveto liderará la lista de la Coalición Cívica, secundada por Fernando Sánchez. La fuerza creada por Elisa Carrió aspira a renovar las dos bancas que pone en juego, pero con un lugar casi asegurado para Oliveto. El otro legislador de la CC que sigue en la Legislatura es Facundo del Gaiso, con mandato hasta 2027.

La Libertad Avanza que lidera Pilar Ramírez - legisladora de confianza de Karina Milei - pone en juego 6 de sus actuales 8 bancas, número que alcanzó luego del pase de tres legisladores que responden a Bullrich: Pablo Arenaza, Silvia Imas y María Luisa González Estevarena. Con Manuel Adorni, vocero presidencial, como cabeza de lista y figura fuerte en la campaña, confía en conseguir al menos 8 legisladores.

Su amenaza son los votos que pueda conseguir Marra, actual legislador con mandato hasta diciembre, que fue expulsado de LLA por la hermana del Presidente vía un mensaje en la red X. Con buen nivel de conocimiento e imagen en el mundo libertario de las redes y los jóvenes, el empresario broker de bolsa se animó a desafiar a Karina Milei y presentarse con un desempolvado sello de la UCD.

El bloque de Unión por la Patria (UP) pone en juego 8 de sus 18 bancas actuales, producto de la buena elección del 2021. Una buena performance le permitiría sostener ese lugar de primera minoría, ya que podría conseguir entre 6 y 8 legisladores.

Su principal figura para esta elección es el ex radical devenido kirchnerista Leandro Santoro que se postula bajo el remozado nombre de Es Ahora Buenos Aires, el sello con el que UP busca renovarse en la política porteña. Lo secunda Magdalena Tiesso, quien busca renovar su banca en la Legislatura, y Juan Manuel Olmos, ex vicejefe de Gabinete de Alberto Fernández y quien comandó la campaña presidencial de Sergio Massa. Principal operador del peronismo porteño, con mucha incidencia en la Justicia de la Ciudad, Olmos hoy preside la Auditoría General de la Nación (AGN).

Santoro competirá dentro del espacio peronista con Juan Manuel Abal Medina, promovido por el Movimiento Evita bajo el nombre de la alianza Justa, Libre y Soberana, y con Alejando Kim, el candidato coreano del partido Principios y Valores, del ex secretario de Comercio Guillermo Moreno.

Sorpresivamente, a último momento, surgió un homónimo de Leandro Santoro. El legislador porteño Yamil Santoro, referente del mundo libertario del sector que enfrentó a Ricardo López Murphy en el Republicanos Unidos, decidió postular a último momento como cabeza de lista a su hermano Leandro Santoro, en lugar de ir por su reelección ya que su mandato se termina en diciembre. Bautizó a su alianza Unión Porteña Libertaria. Ambas jugadas apuntan a generar confusión en el electorado y recoger votos en los sectores progresistas, pero la Justicia electoral ya le ordenó cambiar el logo por su semejanza con el de Unión por la Patria del kirchnerismo.

Por la izquierda, se presenta la alianza Frente de Izquierda de los Trabajadores - Unidad (FIT-U) integrada por el PTS, Partido Obrero, Izquierda Socialista y el MST. De los tres diputados del FIT que hay en la Legislatura, dos terminan su mandato. El FIT lleva como primera candidata de la lista a la diputada nacional Vanina Biasi (PO) que termina en diciembre su mandato, y como segundo, al dirigente universitario Luca Bonfante (PTS). En el mejor de las casos, renovará ambas bancas, aunque es factible que por el crecimiento de LLA, y la atomización de los partidos identificados con el “progresismo”, solo consiga renovar una.

