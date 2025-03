Uno por uno, quiénes son los candidatos a legisladores que se presentarán en las elecciones porteñas

La Legislatura porteña se redefinirá tras las elecciones del próximo 18 de mayo

La cuenta regresiva comenzó en la Ciudad de Buenos Aires. Hasta el último minuto del sábado 29 de marzo, la Justicia Electoral recibirá las listas a legisladores que representarán los espacios en las próximas elecciones porteñas. La mayoría de los candidatos oficializaron sus candidaturas en los días previos, sin embargo, la incógnita se posó en el armado de La Libertad Avanza (LLA) y el PRO, que llegarán a los comicios por separado tras una alianza fallida.

La irrupción que el espacio liderado por los hermanos Milei tuvo en la política nacional condicionó al resto de las propuestas electorales, luego de que los libertarios signaran que ganar las elecciones en CABA era uno de los objetivos claves para este 2025. A tal punto que la expectativa por la estrategia que presentaría el partido violeta sirvió como un aditamiento para que confirmaran a Manuel Adorni como su principal candidato este jueves por la tarde.

“De la mano de Manuel Adorni vamos a llevar la motosierra a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”, esbozaron desde la cuenta oficial de LLA en X (ex Twitter). Con el respaldo del presidente Javier Milei y la presidente del partido, Karina Milei, el hasta ahora vocero presidencial se fotografió con la característica motosierra dorada de “Las Fuerzas del Cielo”.

Desde hace varias semanas que el nombre del portavoz oficial había comenzado a sonar como uno de los posibles candidatos. Previo a esto, el funcionario había sido consultado sobre la chance de que compitiera en las legislativas y, pese a que no dio ningún tipo de confirmación, en una entrevista para TN declaró: “Voy a estar en la función que me ponga. Acompañaré las ideas. Si me pide algo, lo tengo que cumplir o me tengo que ir a mi casa”.

Adorni será el principal candidato de LLA en las elecciones porteñas

Los dirigentes que acompañarán al referente libertario aún no fueron revelados en su totalidad, ya que el anuncio estaba pactado para el sábado, pero por motivos que no fueron aclarados por el Gobierno, se adelantó dos días. Según confirmaron a Infobae, en el listado también estarían una funcionaria del Banco Nación y el titular de la Administración de Bienes del Estado (AABE), Nicolás Pakgojz.

La estrategia de aletargar la presentación oficial de los candidatos también fue adoptada por el PRO, ya que está previsto que el partido republicano realice el anuncio este viernes por la tarde, según confirmó la jefa de campaña, María Eugenia Vidal, durante un diálogo con TN. No obstante, según pudo saber este medio, la diputada Silvia Lospennato fue la elegida para encabezar el listado de legisladores.

Lospennato fue elegida para encabezar la lista del PRO en la Ciudad de Buenos Aires

En el último tiempo, la dirigente cobró mayor relevancia en el ámbito político por haber sido la responsable de impulsar el proyecto de Ficha Limpia en la Cámara de Diputados. A raíz de esto, comenzó a tener más vínculo con el Gobierno nacional, tras haber trabajado en conjunto con los libertarios para modificar la iniciativa original.

Otro de los competidores será Ramiro Marra. Después de su distanciamiento con LLA, el legislador anunció este jueves que formará parte de la lista de la UCeDe, que adoptará el nombre de Libertad y Orden. Por medio de un comunicado, explicó que eligió al histórico partido porque es un “ícono del liberalismo argentino que impulsó las reformas económicas más importantes de las últimas décadas”.

El ex dirigente de LLA se presentará en la lista de la UCeDe

“Fue clave para transformar la Argentina. Hoy, cuando el país necesita volver a ese camino, me siento orgulloso de formar parte de este proyecto en la Ciudad”, afirmó al destacar el apoyo que recibió por parte del presidente del espacio, Andrés Passamonti, para cerrar una lista en conjunto.

Otro de los dirigentes que regresará al ámbito político será el ex jefe de Gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta, quien se anotó con una coalición propia. “Vuelvo porque me duele. Porque conozco cada cuadra. Cada vereda, cada rincón. Vuelvo con vos. Vuelvo porque la quiero. Vuelvo por amor a Buenos Aires”, anunció a través de un comunicado en X.

Larreta volvió a postularse en la Ciudad de Buenos Aires, luego de un hiatus en su carrera política (EFE)

Por su parte, el peronismo irá detrás de una propuesta que será encabezada por Leandro Santoro, quien viene de competir en un balotaje en la Ciudad de Buenos Aires contra el actual jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri. Bajo el nombre de “Es Ahora Buenos Aires”, el dirigente liderará un listado de unidad entre las dos listas nacionales y la nómina local de Unión por la Patria.

A pesar de la propuesta de unidad peronista, el vicepresidente del Partido Justicialista (PJ), Juan Abal Medina, inscribió su propia lista “Seamos Libres”, luego de que reclamara la falta de tiempo para librar una interna partidaria. Ante las críticas, el dirigente consideró que una segunda lista no era perjudicial para el partido.

Leandro Santoro será el candidato del peronismo

Sin embargo, la rama peronista tendrá inclusive una tercera propuesta, debido a que el abogado de origen coreano Alejandro Kim fue elegido para encabezar la propuesta de Principios y Valores, el partido creado por el ex secretario de Comercio Guillermo Moreno. La lista polarizará directamente contra la columna de Santoro, luego de que el ex pre candidato a presidente asegurara que no lo votaría por su pasado en el radicalismo.

En el caso de las alternativas que se presentarán este año, una de las caras nuevas se trató de la ex presidenta de la FUBA, Lucille Levy, que fue elegida para encabezar la lista de Evolución, el partido fundado por el presidente de la UCR, Martín Lousteau. Además, la agrupación también podría incluir a otra oleada de nuevos dirigentes.

Otra de las confirmadas fue Vanina Biasi, por el Frente de Izquierda y de los Trabajadores Unidad, un sector que en cada elección en la ciudad de Buenos Aires tiene un piso fijo de 5 a 6 por ciento, por lo que contaría con la posibilidad de ingresar entre uno y dos legisladores al recinto.

De la misma manera, Paula Oliveto será la responsable de representar a la Coalición Cívica, al igual que el abogado Mauricio D’Alessandro encabezará la lista de “Integrar”. Asimismo, Yamil Santoro irá a la contienda por su propio espacio llamado Unión Porteña Libertaria, aunque este jueves confirmó que no la encabezará. En tanto, por primera vez, se sumará Confluencia en CABA, que será liderado por la ingeniera María Eva Koutsovitis.

Uno por uno, los candidatos de las elecciones porteñas

Manuel Adorni - La Libertad Avanza (LLA)

Silvia Lospennato - PRO

Ramiro Marra - UCeDe (Libertad y Orden)

Horacio Rodríguez Larreta - Movimiento al Desarrollo

Leandro Santoro - Es Ahora Buenos Aires

Juan Abal Medina - Lista “Seamos Libres”

Alejandro Kim - Principios y Valores

Lucille Levy - Evolución

Vanina Biasi - Frente de Izquierda y de los Trabajadores Unidad

Paula Oliveto - Coalición Cívica

Mauricio D’Alessandro - “Integrar”

Yamil Santoro - Unión Porteña Libertaria

María Eva Koutsovitis - Confluencia​.