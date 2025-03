Ramiro Marra evitó polemizar con LLA, prometió erradicar a los “fisura” y prohibir que la gente duerma en la calle

Ramiro Marra, entrevistado por Infobae en Vivo

La situación de Ramiro Marra era una incógnita hasta ayer, cuando anunció con un spot difundido en las redes sociales que competirá en las elecciones porteñas para renovar su banca por un espacio alternativo a La Libertad Avanza, partido que lo expulsó de sus filas por orden de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.

En una de sus primeras declaraciones en este rol, el economista brindó una entrevista a Infobae en Vivo en la que evitó polemizar con el sector libertario, prometió erradicar a los “fisura” y prohibir que la gente duerma en la calle.

Consultado sobre el tono de la competencia con Manuel Adorni, el vocero presidencial designado candidato para encabezar la lista libertaria, Marra señaló: “Estoy para ganarle al kirchnerismo, no para competir con LLA, un espacio que fundé y tengo muchos amigos”.

“No encontré algo en contra mío de Karina Milei, yo me enteré (de su salida del espacio) por un tuit y no quiero entrar en un conflicto. No gana el que sale primero, sino las ideas; hay que ver cuántos votos sacamos los que defienden las ideas liberales”, aseguró.

Noticia en desarrollo