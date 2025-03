Axel Kicillof admitió que hay que reforzar las medidas ante los delitos que cometen los menores de edad en la provincia de Buenos Aires

Axel Kicillof habla durante un acto en el que entregó patrulleros en la provincia de Buenos Aires (Imagen de archivo)

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, reconoció hoy la necesidad de reforzar las tareas frente a los delitos cometidos por menores de edad, una problemática que, según afirmó, requiere una respuesta integral de las fuerzas de seguridad, el poder judicial y los gobiernos locales.

“Cuando un joven cometa un delito, tenemos que tener una respuesta policial y judicial, pero también desde los gobiernos provinciales y municipales para que el delito no se vuelva a cometer”, afirmó Kicillof, quien enfatizó la importancia de adoptar un enfoque más efectivo para tratar estos casos.

El mandatario provincial realizó estas declaraciones durante un acto en la Escuela de Policía Juan Vucetich, donde anunció nuevas inversiones en seguridad: “Cuando llegamos, no me canso de repetirlo y nadie me pudo desmentir, había 790 patrulleros solamente en el conurbano bonaerense. Algunos tenían cientos de miles de kilómetros, buena parte de ellos con más de un millón de kilómetros de rodaje”, aseguró.

En ese contexto, precisó que en estos años de gestión se ha invertido en 5.500 nuevos patrulleros y más de 1.100 patrullas rurales 4x4. Además habló sobre los avances en la profesionalización y en la formación de los agentes de policía: “Antes, en seis meses salían a la calle, tiempo insuficiente para formar a la fuerza policial. Era todo teoría, tiza y pizarrón”.

En base a este trabajo y la inversión que están realizando en la materia, con mejor tecnología y equipamiento, el mandatario provincial garantió que “nunca más habrá zonas liberadas” en la provincia de Buenos Aires.

Lucha contra el narcotráfico

Otro de los temas abordados por Kicillof fue la pelea con los traficantes de droga. El gobernador enfatizó que los delitos vinculados al narcotráfico en la provincia de Buenos Aires están divididos entre la justicia federal (los relacionados con las bandas), mientas que el narcomenudeo le corresponde a la provincial, lo que dificulta una acción eficaz contra las organizaciones criminales. “Necesitamos integrarlos, porque cuando encontramos a quien vende o un bunker y empezamos la investigación, se corta y cambia de jurisdicción cuando hay que encontrar a los que proveen y traen la droga”, explicó, señalando que esta falta de coordinación con Nación obstaculiza el trabajo de las fuerzas de seguridad bonaerenses.

En ese sentido, Kicillof subrayó que el narcotráfico se está filtrando en muchos otros delitos, como el robo de vehículos con una violencia inusitada, que en algunos casos están vinculados al crimen organizado. “Desarticulamos una banda que afanaba (sic) autos y los vendía en países limítrofes, asociado al crimen narco, porque después se usaban para el tráfico de drogas”, explicó.

La violencia social y el discurso libertario

En su exposición, el gobernador de Buenos Aires criticó con dureza al gobierno de Javier Milei, al que acusó de recortar recursos destinados a la seguridad para “fundir a la provincia” y de fomentar un clima de violencia social con su discurso de odio. “Los problemas económicos y la violencia van de la mano. Cuando los discursos violentos se emanan desde las más altas autoridades, ¿qué les vamos a enseñar a los pibes?”, cuestionó, en referencia al tono beligerante de algunas declaraciones del gobierno nacional.

El gobernador también denunció que el gobierno nacional le “robó” fondos destinados a la seguridad del distrito bonaerense, al interrumpir un fondo de fortalecimiento de la seguridad. “Estamos reclamando ante la Corte Suprema”, aseguró, lamentando la falta de apoyo federal para afrontar los desafíos en materia de seguridad.

Finalmente, en el mismo tono, Kicillof alertó que la inseguridad será utilizada por la administración libertaria para hacer “campaña sucia y roñosa” en el año electoral. Y advirtió que, en lugar de centrarse en soluciones efectivas, algunos sectores buscarán aprovechar la problemática de la seguridad para obtener réditos en las elecciones. “Nosotros no debemos entrar en ese juego, tenemos que ocuparnos de los problemas reales porque a mí me enseñaron que mejor que prometer es realizar. Y acá están los patrulleros y los agentes”, concluyó.