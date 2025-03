Victoria Villarruel criticó el aborto legal: “La defensa de la vida es una causa central en nuestro país”

El gobernador de Tucumán respondió las críticas de Cristina Kirchner: “Voy a seguir colaborando con el Gobierno Nacional” Osvaldo Jaldo rechazó el señalamiento de la ex presidenta a los legisladores de su provincia que votaron a favor del DNU que blinda el acuerdo con el FMI

Kicillof, Massa y Máximo Kirchner se reunieron para ordenar las elecciones, pero aún no hay acuerdo El encuentro fue el último domingo en La Plata. No hubo entendimiento sobre la continuidad o no de las PASO ni por el desdoblamiento de la elección bonaerense. Esta semana volverían a verse