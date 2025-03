Santiago Cúneo: “Milei y Cristina Kirchner representan lo que la gente ya no quiere más, son el pasado”

Santiago Cúneo, con su "Torino nacionalista", por las calles de la localidad de Berisso, "el Kilómetro Cero del peronismo"

El empresario, dirigente político y extrovertido comunicador Santiago Cúneo (54) se bajó un rato del “Torino Nacionalista” con el que recorre la provincia de Buenos Aires para promocionar su candidatura a diputado nacional con el fin de escuchar durante el mediodía de este sábado lo que tenía para decir la expresidenta Cristina Kirchner, desde un congreso educativo en la UBA. Después de la represión a los jubilados, la aprobación en el Congreso al acuerdo con el FMI y los idas y vueltas a través de la red social X con el presidente de la Nación, tal vez esperaba que algo del discurso lo sorprendiera. Pero nada de eso pasó; nada modificó lo que él viene pensando desde hace un tiempo, que hay un puente que une a CFK con Milei y que se llama “pasado”.

- Le presté atención a Cristina. Ella se constituye en la interlocutora del pasado con el gobierno. Ambos representan lo que la gente no quiere más. Agota la paciencia de quienes queremos la Argentina del futuro. Ella se repite sobre la base de una experiencia traumática que pudo haber sido, en su apreciación personal, exitosa como plan político pero no como plan de gobierno. Si no la gente hubiera convalidado la continuidad. Ella y el gobierno son pasado.

- ¿Se puede decir eso del gobierno, cuando apenas lleva 15 meses de gestión e irrumpió en Casa Rosada como una novedad, con un presidente outsider?

- Sí. El Gobierno es pasado porque se quedó sin política. Se quedó encerrado en un mecanismo de propaganda sin gobierno, sin gestión. Esta caída en la necesidad de ir al FMI una vez más muestra que nada de lo que decía tenía correlato con la realidad. El fracaso sistemático está en el ciclo de deterioro del aparato productivo, no producir valor agregado, exportar dólares y trabajo.

- Es lo que en parte le marca CFK, tanto en sus discursos públicos como en sus posteos de redes sociales cuando le dice “Che, Milei”.

- La realidad es que Cristina hace una evaluación del gobierno de Milei utilizando eslóganes que cabalgan sobre la superficie de la crisis, cuando ella es la que nos trajo a Alberto Fernández. La pérdida de autoridad la tiene desde ese momento. Ella vuelve a hacer una reivindicación de sus errores sin rasgos de humildad.

- ¿Cree que eso es lo que se disputa internamente el peronismo, sobre todo en la provincia de Buenos Aires? ¿Es un tema de autoridad política?

- Yo voy a apoyar en todo la gobernabilidad de PBA, que hoy la encarna su gobernador, Axel Kicillof. Todos los peronistas votamos al gobernador y no vamos a ser funcionales a abrir fuego amigo. También es cierto que la mejor expresión de una nueva autoridad sería quien gobernó la Argentina un año y medio, que fue Sergio Massa, que avisó que todo esto iba a pasar. Lo lógico sería que arreglen la situación interna de ese frente electoral al que no pertenezco.

"Massa y Kicillof son expresiones jóvenes de un peronismo con futuro" (Adrián Escandar)

- Pero Massa casi no apareció públicamente desde que perdió las elecciones.

- Es técnicamente el más preparado de todos los que conforman ese espacio de Unión por la Patria. Transitó por la gestión de gobierno y fue un presidente en ejercicio. El desgaste del ejercicio del poder y la candidatura presidencial son argumentos lógicos para tomar distancia mientras el gobierno intentaba demostrar qué podía hacer. A partir de ahora está claro que no hay nada nuevo bajo el sol, que son más de lo mismo, una defraudación de que son un modelo nuevo. Y Massa reaparecerá en virtud de los anticipos que hizo. Y no se equivocó.

- ¿Usted qué anticipa para el país en este contexto?

- Nuestra posición es que el futuro no va por ahí ni por acá, ni por Milei ni por Cristina. El futuro está en manos de un sub 50 y aquellos que somos mayores debemos ser un puente generacional del peronismo del siglo XXI. La solución del presente no es un pasaje al pasado como dice Cristina. Eso lo decidió la población cuando votó. Massa puede incluirse con Kicillof en ese puente que entienda el siglo XXI.

- ¿Ellos sí podrían encarnar el futuro del peronismo?

- Sin duda creo que Massa y Kicillof son expresiones jóvenes de un peronismo con futuro.

- ¿Cristina será candidata?

- Si CFK quiere ser candidata nos veremos las caras en la campaña. Creo que ella no entiende que no debe serlo. Dijo alguna vez alguien que nadie puede ser obispo si ya fue papa. Está en una situación donde no está entendiendo la realidad. Yo la tendría en el consejo de ancianos, como hacían los griegos.

- Hay analistas que aseguran que la situación política, con un presidente que habita un extremo, se mueve como un péndulo y que el líder que será su antagonista todavía no apareció. Pienso de pronto en Juan Grabois, con quien usted no tiene muy buena relación.

- No veo de ninguna manera que un sector panfletario de una izquierda con reminiscencias de comunismo rancio tenga futuro y menos si fueron administradores del choreo de planes sociales. Yo no creo en los liderazgos, creo en el despertar de los estados provinciales con sus propios líderes. La teoría de que un clavo saca a otro clavo siempre dejó a las personas con dos clavos.

- ¿Milei podría convertirse en un autócrata?

- No existe autocracia si no existe una oposición que lo permita. Nuestro problema son los que dicen que son nuestros, que son peronistas. Si los 99 diputados nuestros no trabajan por el juicio político son cómplices.

- ¿Está a favor del juicio político a Milei?

- No hay otro camino. Es la vía institucional.

- Pero un amplio sector del peronismo apoya a Milei en el Congreso. ¿En eso usted coincide con Cristina?

- Ningún peronista puede compartir nada con este gobierno pero es cierto y claro que si no tienen conducción desde el ejercicio del poder cualquiera se prostituye. Porque desde la pérdida del sentido de existencia y pertenencia no se puede hacer. Si no sabés qué sos no podés hacer. Son administradores de las provincias pero no son peronistas. Son simples prostitutas del sistema electoral.

Santiago Cúneo anunció que será candidato a diputado nacional desde su propio espacio (Nicolas Stulberg)

- ¿Tiene decidido a ser candidato a diputado nacional por PBA?

- Soy candidato y les digo a los bonaerenses que hay que despertar, romper con el sistema de coparticpación, porque no está vigente. Esa ley no está reglamentada, está caída y se aplica de facto. La aplicaron CFK y Milei porque a todos los gusta el látigo y chequera desde Capital. Como candidato planteo romper el sistema coparticipable.

- ¿Las provincias son autosustentables?

- Todas. Porque lo que transfieren en impuestos al Estado central es más que lo que reciben de coparticipación. Sin contar con que no disponen de sus recursos naturales. Los recursos naturales le pertenecen a los estados provinciales pero si una minera va a La Rioja los impuestos mineros van a la Nación. Todas las provincias son inmensamente ricas pero cuando las saquea Buenos Aires les dicen “inviables”. CABA es el único estado que no produce absolutamente nada y se roba el dinero de los que producimos. Lo hablé con Kicillof.

- ¿Qué le dijo?

- Yo le planteé que los bonaerenses mandamos 10 pesos por cada bonaerense al Estado central y recibimos 4. Que esos 10 pesos queden en la PBA y vayamos a modelo de coparticipación invertida donde las provincias aportemos al mantenimiento del Estado central. Nos quedamos la plata y aportamos proporcionalmente a nuestra población.

- ¿Y qué le respondió?

- Son discusiones profundas en medio de una situación de agobio porque Kicillof está sin presupuesto, porque el gobierno nacional amenaza con intervenirlo. Será el tiempo de debatirlo en la campaña.

- Admite que tiene cosas más importantes el gobernador.

- Mi planteo es que la relación con un gobierno central no se puede discutir cuando te toca ser gobernador, la discusión es de todos los días. Ser mejores que este gobierno no es volver al pasado, es explicarle a la sociedad por qué nunca va a funcionar ningún modelo de administración unitario que depende del ajuste.

"El gobierno se equivoca profundamente en no entender que Bullrich viene del fracaso con 36 muertos con De la Rúa" (Nicolás Stulberg)

- En relación al ajuste, ¿qué reflexión le merecen las imágenes de violencia que se vieron hace dos miércoles durante la marcha en defensa de los jubilados?

- El ajuste es criminal y la secuencia con los jubilados me da vergüenza por los míos, por los peronistas. Porque ninguno de nuestros diputados presentó un proyecto para llevar las jubilaciones a donde corresponde. El gobierno de Milei propone miseria y represión y nosotros no solucionamos la cuestión de fondo. Nuestros diputados son cómplices. Hace tres semanas que discutimos la casi muerte de un compañero fotógrafo y no los montos jubilatorios.

- Respecto de la situación del fotógrafo Pablo Grillo, algo pasó entre la primera marcha, donde hubo violencia institucional, y la segunda, con un operativo más ordenado y sin heridos ni detenidos. ¿Qué pasó en el medio?

- Alguien dentro del seno de la administración de gobierno entendió que con Patricia Bullrich terminaban como De la Rúa y se le dio paso a un procedimiento más ortodoxo. Seguramente opinaron funcionarios de fuerzas de seguridad, que indicaron que la tarea preventiva era mejor que una actitud de prepotencia y represión.

- ¿Apartaron a Bullrich de la toma de decisiones después de la reunión en Casa Rosada de la que participaron Santiago Caputo y los jefes de la SIDE?

- El gobierno se equivoca profundamente en no entender que Bullrich viene del fracaso con 36 muertos con De la Rúa. Salvo que quiera terminar igual. El escenario es que el embrutecimiento de alguien que no conoce la materia y lleva al gobierno nacional a una situación de tensión al borde de la muerte es motivo suficiente para correrla.

- Pero el presidente la bancó en Expoagro.

- Fue más un acting que una realidad, después en el operativo se notó que no se aplicó el protocolo ridículo de esta mujer.

"A Cristina la tendría en el consejo de ancianos", dijo Santiago Cúneo

- Estas serán las primeras elecciones con boleta única de papel. Uno podría creer que, en casos como el suyo, que es una cara conocida, le conviene.

- Estoy a favor de la boleta única. Sin punteros ni intendentes. Soy quien soy y la sociedad me conoce lo suficiente para elegirnos. Esta es primera vez que vamos a ir a una elección sin la trampa republicana de la boleta sábana.

- ¿Cómo está su relación con Guillermo Moreno? ¿Están peleados?

- Con Moreno no puedo estar porque se fue del peronismo. Emigró. El destino es incierto. Pareciera que se transformó en un apólogo de la dictadura para que Victoria Villarruel sea presidente. Pichetto, Moreno, juegan al golpe de estado palaciego, a la interna del gobierno entre liberales y fascistas. Nadie puede ser peronista compartiendo las aspiraciones con alguien que reivindica la dictadura a horas del 24 de marzo. Los muertos de la dictadura fueron peronistas, la mayoría de los 30 mil salieron de ahí. Ese es mi límite. Le aguanté decir que le cae simpático Bolsonaro, que le cae bien Trump, no le aguanto que trabaje para Villarruel. Es claramente un empleado de esa jabonería de Vieytes.

- ¿Va a marchar el lunes 24 de marzo?

- Voy a marchar el lunes. Estos días encontré un video viejo de Antonio Gasalla, donde en la víspera del 24 de marzo dice que hay que marchar para que nunca vuelvan.