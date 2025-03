Quirós criticó a Rodríguez Larreta: “Empezó la campaña con una estrategia que no me gusta, no es por ahí”

Fernán Quirós criticó a Horacio Rodríguez Larreta

El ministro de Salud de la Ciudad de Buenos Aires, Fernán Quirós, lanzó hoy un fuerte cuestionamiento a la estrategia política que utilizó Horacio Rodríguez Larreta para lanzar su candidatura por afuera de la estructura del PRO.

“Me pareció que empezó con una estrategia de política clásica, que no es la que a mí me gusta, viendo donde le podés golpear al contrincante, y la política no es golpear, sino construir”, sostuvo el funcionario porteño, y agregó: “No es por ahí; si yo me lanzara en actos electorales, transitaría un camino diferente, porque la sociedad espera algo distinto a la confrontación”.

A principios de esta semana, Larreta anunció su candidatura a legislador porteño por afuera del partido que fundó junto a Mauricio Macri, con fuertes críticas a la gestión actual de Jorge Macri. Entre otros conceptos, aseguró que la ciudad de Buenos Aires está “sucia”, “insegura” y con “olor a pis”.

Con relación a los cuestionamientos, y en diálogo con Radio La Red, Quirós señaló: “Es una decisión que ha tomado él, no coincido y no la comparto; hubiera sido mucho mejor para la sociedad tener un espacio de centro y centro-derecha fuerte, con todas las capacidades”.

Horacio Rodríguez Larreta, Fernán Quirós y Jorge Macri

Fue el propio Larreta el que designó a Quirós como su ministro de Salud, tras ser reelecto como jefe de Gobierno porteño, en diciembre de 2019, y se transformó en uno de los funcionarios más importantes de ese segundo mandato por la gestión de la pandemia del coronavirus. Al asumir Jorge Macri, quedó ratificado en el cargo.

En otro pasaje del reportaje, y consultado sobre si podría encabezar alguna lista en los próximos comicios, respaldó la gestión actual, señaló que trabaja para defender al PRO y la “transformación” que se ha hecho en CABA, y subrayó que su involucramiento en la política no responde a la ambición por cargos, sino a un sentido de vida.

“No hay ningún cargo que me seduzca ni que me parezca poco importante, no me definen, no pasa por ahí, mi mirada es por el sentido de vida”, explicó, y agregó que su compromiso con la política pública es lo que lo motiva. “Hay un diálogo con las autoridades sobre la mejor manera de seguir mi sentido de vida, no tiene que ser solo en salud”, completó.

Definiciones en CABA

Horacio Rodríguez Larreta y Fernán Quirós, en una foto de archivo

En tanto, el expresidente Mauricio Macri encabezará este viernes una reunión clave con la cúpula del PRO para definir la estrategia electoral del partido a nivel nacional, pero sobre todo en la ciudad de Buenos Aires, luego de confirmarse que La Libertad Avanza (LLA) competirá con lista propia. El encuentro está previsto, para las 11:30, en la sede de la calle Balcarce, en el barrio de San Telmo.

La prioridad para el PRO es conservar el control político de la CABA, la ciudad que gobierna desde hace 18 años. El cierre de alianzas fue el pasado 19 de marzo, donde Jorge Macri formalizó el frente “Buenos Aires Primero”, que agrupa al PRO junto con los partidos Demócrata, UNIR, Ciudades en Acción, Encuentro Republicano Federal y el Movimiento de Integración y Desarrollo (MID), referenciado en el diputado Oscar Zago, ex presidente de la bancada La Libertad Avanza.

Se prevé que en el encuentro de hoy se avance con la definición de las candidaturas, de cara al cierre de listas del 29 de marzo. Es decir, en poco más de una semana. Bajo un gran hermetismo asoma el nombre de María Eugenia Vidal, ex vicejefa de Gobierno y ex gobernadora bonaerense: como jefa de campaña, recorre las comunas de la Ciudad bajo el lema de “Fiebre amarilla”, en actividades con vecinos y militantes del PRO.