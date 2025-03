Leandro Santoro habló de las elecciones en CABA: “El PRO tiene que jugar con Vidal o puede salir cuarto”

Leandro Santoro hablo de las elecciones en CABA: "El PRO tiene que jugar con Vidal o puede salir cuarto"

El actual diputado nacional Leandro Santoro confirmó en los últimos días su candidatura a legislador por la Ciudad de Buenos Aires en el marco de una nueva propuesta política denominada “Es Ahora Buenos Aires”. En diálogo con Infobae en Vivo, durante el programa de la tarde, que cuenta con la conducción de Jesica Bossi, Diego Iglesias, María Eugenia Duffard y Federico Mayol, Santoro expuso su mirada sobre el escenario electoral y los desafíos de la ciudad, al tiempo que criticó la falta de planificación urbana y la polarización política impulsada por Javier Milei.

“Habrá que ver cómo cierran las listas y quiénes serán los candidatos. Puede haber sorpresas, como Ramiro Marra presentándose por un partido único. La Libertad Avanza ha ganado espacio electoral absorbiendo votantes del PRO, y eso puede darle un buen resultado, incluso sin un candidato fuerte", analizó Santoro.

Santoro criticó la falta de planificación urbana y la polarización política en CABA

En ese sentido, advirtió sobre la situación del PRO: “Si no juegan con María Eugenia Vidal, pueden salir cuartos. No tienen un candidato que genere consenso y eso los deja en una posición de debilidad”, afirmó.

Respecto al contexto de la elección, Santoro destacó la ventaja del desdoblamiento electoral en la Ciudad de Buenos Aires: “Te permite construir una agenda más local, algo en lo que hay que poner esfuerzo. La Ciudad, al tener una autonomía joven en comparación con otras provincias, no tiene la gimnasia de discutir temas locales como en el resto del país. Acá hay que construir un frente local”, enfatizó.

El candidato también reveló una estrategia del PRO para generar confusión en el electorado. “Hace semanas que escucho que el PRO quiere jugar con la confusión del apellido Santoro. Me lo han dicho militantes, incluso algunos con los que tengo buena relación. No creo que esta estrategia le sirva a nadie, ni siquiera a Yamil Santoro“, expresó.

"El PRO podría salir cuarto si no presenta a María Eugenia Vidal como candidata", expresó el candidato a legislador

Santoro fue tajante al referirse a la crisis política y social que atraviesa el país y, en particular, la Ciudad de Buenos Aires. “El sistema está podrido, hay cosas que ya no van más. Hay un agotamiento generalizado, desde presos que se escapan, obras que están paradas, prepagas descontroladas y falta de ideas. El gobierno porteño repite promesas incumplidas: en 2015, Horacio Rodríguez Larreta dijo que iban a empezar la Línea F del subte, y hoy la vuelven a promocionar sin que se haya avanzado en nada. Gastan millones en publicidad para apostar a que la gente se olvide, pero no lo hace", cuestionó.

El diputado también elogió la capacidad política de Mauricio Macri al haber creado el PRO, aunque criticó la falta de generación de talento en la Ciudad: “Fue muy inteligente al construir un espacio que armonizara sectores de distintas ideologías, lo que le permitió ganar. Pero hoy en la Ciudad no se capturan talentos, no se crean oportunidades, no hay proyectos de futuro”, lamentó.

Sobre la situación política actual, Santoro rechazó la polarización promovida por Javier Milei y denunció la escalada de violencia en el país: “Lo que pasó ayer en el Congreso fue terrible, nunca lo viví. Si el mensaje es ese, es obvio que la violencia va a bajar a la sociedad”, alertó.

Santoro destacó la necesidad de construir una agenda local en CABA

En relación a su identidad política, Santoro reafirmó su pertenencia al alfonsinismo y su intención de construir un espacio humanista y progresista. “Con el tiempo me fui ganando el respeto de la gente porque nunca le mentí a nadie. Quiero crear una identidad que represente a la Ciudad, una ciudad justa que busca inversión, crecimiento económico y que defiende su universidad. Todo eso lo vamos a trabajar”, aseguró.

Finalmente, Santoro dejó en claro que su prioridad no es el respaldo de los dirigentes nacionales, sino la conexión directa con la sociedad. "Sergio Massa y Cristina Kirchner son dirigentes de la provincia de Buenos Aires. Yo no busco que ellos me acompañen, sino que me acompañe la sociedad. Es la única manera de generar confianza y construir un vínculo directo, sin intermediarios", concluyó.

Infobae en Vivo te acompaña cada día en YouTube con entrevistas, análisis y la información más destacada, en un formato cercano y dinámico.• De 9 a 12: Gonzalo Sánchez, Carolina Amoroso, Ramón Indart y Cecilia Boufflet.• De 18 a 21: Jesica Bossi, Diego Iglesias, María Eugenia Duffard y Federico Mayol.

Actualidad, charlas y protagonistas, en vivo. Seguinos en nuestro canal de YouTube @infobae.