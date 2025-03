El PJ bonaerense no convocará a la marcha al Congreso, pero admiten que podrían asistir dirigentes

Axel Kicillof junto a Máximo Kirchner y dirigentes bonaerenses en una marcha por el 25 de marzo

La movilización convocada para este miércoles al Congreso puso nuevamente activo al universo peronista. Se espera que la marcha de mañana en respaldo a los jubilados, luego de la violenta jornada del miércoles pasado, sea más numerosa que la de la semana pasada. Además, podría sucederse mientras la Cámara de Diputados debata el DNU 179/25 que autoriza al Poder Ejecutivo a contraer un nuevo crédito con el Fondo Monetario Internacional (FMI). En este marco, los distintos espacios evalúan por estas horas qué hacer ante la concentración que estará marcada por un gran despliegue de seguridad. En principio, habrá “libertad de acción”.

Por lo pronto, luego de varias consultas hechas por Infobae, no hay una convocatoria formal desde las intendencias peronistas del conurbano bonaerense a movilizarse. En la última marcha, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, le endilgó a los intendentes de La Matanza, Fernando Espinoza, y de Lomas de Zamora, Federico Otermín, la presencia de barras bravas en el Congreso. Sucedió que la convocatoria de la semana pasada también alcanzó a hinchas organizados de distintos clubes del fútbol argentino que llegaron hasta las inmediaciones del Congreso.

Para lo que suceda mañana no hay una convocatoria propia desde las intendencias. Tampoco se espera una columna del gobierno de la provincia de Buenos Aires, como ha ocurrido en otras marchas contre el gobierno de Javier Milei, ni una convocatoria orgánica de La Cámpora; aunque algunos sectores del kirchnerismo participarán.

“Si alguien quiere va, lo que no hay es algo orgánico de parte nuestra”, advierten en el armado político del Movimiento Derecho al Futuro, el espacio que recientemente lanzó el gobernador bonaerense, Axel Kicillof.

La movilización del miércoles pasado terminó con serios incidentes (foto AFP)

En distintos sectores del kirchnerismo coinciden. Adelantan que no habrá una convocatoria formal que emane de la conducción de La Cámpora, pero no se descarta la presencia de algunos dirigentes, toda vez que también habrá actividad en la Cámara de Diputados.

La semana pasada, Bullrich apuntó a Espinoza y Otermín de mover gente al Congreso. “Tenemos varios de tenidos de hinchadas y de barras bravas que salieron de distintos lugares, pero queremos resaltar dos: de la Municipalidad de La Matanza y de la Municipalidad de Lomas de Zamora”, decía tras la movilización de la semana pasada que terminó con incidentes y las fuerzas de seguridad avanzando sobre los manifestantes y una postal desgarradora como fue el impacto de la cápsula del gas lacrimógeno que recibió en su cabeza el reportero gráfico, Pablo Grillo.

“Sin aportar ni una sola prueba y con vagas referencias a medios de comunicación, la ministra de Seguridad de Milei trata de ocultar la terrible represión que el gobierno ordenó. Bullrich acusó, primero públicamente y ahora difundiendo una denuncia, a nuestro municipio de haber convocado y organizado a grupos que fueron mandados a cometer desmanes, una falsedad absoluta. Bullrich busca desligar su responsabilidad inventando lo que no pasó, como es habitual en los libertarios”, enfatizaron desde el municipio de La Matanza cuando la ministra de Seguridad apuntó al ejecutivo local que comanda Espinoza.

El intendente de La Matanza, Fernando Espinoza junto a su par de Avellaneda, Jorge Ferraresi

La semana pasada, desde la intendencia matancera, también cruzaron a la ministra por lo que fue el operativo de seguridad. “El objetivo fue pegar, gasear y llenar de balazos de goma a la gente, lo que terminó con un joven fotógrafo de Lanús, Pablo Grillo, luchando por su vida y con una jubilada de 81 años con graves heridas en la cabeza al ser golpeada por un policía y sufrir una fuerte caída”.

Desde Lomas de Zamora se habían manifestado en la misma sintonía. En diálogo con Infobae en Vivo, Otermín dijo que “es absolutamente falsa la denuncia de la ministra en todo sentido y me impacta porque no hay ningún tipo de compromiso con la verdad”. Y agregó: “Es muy preocupante en términos de la conversación democrática. Yo puedo entender las diferencias políticas que se puedan tener, pero no puede dar lo mismo decir cualquier cosa”.

A diferencia de otras movilizaciones, esta vez Kicillof no participará de la marcha. El miércoles, el gobernador bonaerense tiene actividad de gestión en San Isidro temprano. Formará parte de un acto de entrega de patrulleros junto al intendente de ese distrito, Ramón Lanús (PRO). Luego de lo que fue la violenta jornada del miércoles pasado, el mandatario provincial planteó en su cuenta de X que “la represión que se vivió hoy fue completamente feroz, ilegal y premeditada. Una descarga de violencia sobre jubilados y ciudadanos que protestaban contra el ajuste”. Se refirió a la situación de Pablo Grillo y pidió “ponerle un límite urgente a este desenfreno autoritario”.

Este miércoles se espera una nueva movilziación al Congreso (Crédito: EFE)

Mientras tanto, el gobierno afina lo que será el operativo de seguridad y la salida discursiva sobre lo que pueda llegar a suceder mañana en las inmediaciones del Congreso. Con ese fin, como relató Infobae, este martes Santiago Caputo, asesor cercano al presidente Javier Milei, encabezó una reunión en la Casa Rosada con la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y funcionarios de áreas clave como Inteligencia, Transporte y Justicia. El encuentro tuvo como objetivo definir la coordinación del operativo de seguridad, tras los disturbios registrados en la manifestación de jubilados de la semana pasada.

La reunión se llevó a cabo en el Salón Martín Fierro entre las 11:00 y las 12:30. Asistieron Sergio Neiffert, jefe de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE); Diego Kravetz, encargado del área operativa de inteligencia; el secretario de Transporte, Franco Mogetta; y el viceministro de Justicia, Sebastián Amerio.

Según fuentes oficiales, el Gobierno busca reforzar las tareas de inteligencia previa y no descarta intervenciones en trenes y colectivos que transporten manifestantes desde el conurbano bonaerense. También se hará un control estricto en los accesos a la Ciudad de Buenos Aires, en línea con las denuncias de Bullrich sobre la presunta presencia de grupos violentos provenientes de distritos gobernados por la oposición.