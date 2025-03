Tras los incidentes en el Congreso, Jorge Macri se diferenció del Gobierno: “No veo al peronismo o al kirchnerismo detrás de esto”

El jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Jorge Macri, se refirió a los graves incidentes que se vivieron el miércoles 12 de marzo en los alrededores del Congreso de la Nación, cuando distintos grupos de manifestantes se enfrentaron con la policía en medio de la habitual marcha de jubilados que reclaman mejoras en sus haberes.

A diferencia de la que plantea los principales referentes del Gobierno Nacional, el alcalde porteño desestimó que el peronismo o el kirchnerismo estén detrás de la organización de la protesta que derivó en serios disturbios.

“Nosotros tuvimos que dar discusiones en la calle, varias desde que yo asumí, de grupos que vienen a sembrar el caos, pero no son espacios democráticos grandes, no veo al kirchnerismo o al peronismo, o a otros espacios democráticos detrás de esto. Me parece que son expresiones más anarquistas”, sostuvo Macri.

De esta manera, se diferenció de lo que dijo la ministra de Seguridad Nacional, Patricia Bullrich, quien detalló que entre los manifestantes había barras bravas, grupos kirchneristas y otros actores con antecedentes criminales que se infiltraron en la manifestación.

De hecho, la funcionaria denunció a las autoridades de los municipios de Lomas de Zamora y La Matanza, Federico Otermín y Fernando Espinoza, respectivamente, por entender que estuvieron involucrados en el caso.

Macri se diferenció de Bullrich

“Esa es su mirada y si hay una investigación que lo demuestre, es bueno que se saque a la luz, pero nosotros nos hemos enfrentado con ellos en varias oportunidades y no hemos encontrado un aval político, insisto, de grandes espacios democráticos”, opinó Macri al respecto.

No obstante, sí consideró que la oposición “tiene un objetivo, que es el de hacer marchas, complicar, oponerse, poner trabas”, pero remarcó que “claramente no con ese nivel de violencia”.

“Me parece que todos tenemos que bajar dos cambios y ahí yo llamo también a la reflexión por lo que ocurre dentro del Congreso, en los ámbitos institucionales, en la manera en la que cada uno de nosotros que tenemos responsabilidad nos dirigimos, cómo usamos el verbo, qué palabras usamos, cómo nos manifestamos respecto del otro”, agregó.

Aunque sin referirse a nadie de manera directa, el jefe de Gobierno de la ciudad sostuvo que, “si cada uno de los que tienen esta posibilidad de representar a gente, le meten nafta al conflicto, después tenés agresivos que van a buscar en ese tono que se instaló la excusa para elevar la violencia”.

“Por eso creo que tenemos que ser todos cuidadosos respecto de cómo nos manifestamos. A veces es cómodo agredir o lograr impacto diciendo cosas violentas, pero después uno tiene que darse cuenta y entender que hay familias viendo”, opinó.

Los barras generaron grandes destrozos en diferentes puntos de la ciudad (AFP)

Macri sí coincidió en el reproche que realizó el oficialismo a la jueza Karina Andrade, quien decidió la liberación de los 114 detenidos por las fuerzas de seguridad. “La vamos a recusar”, aseguró.

El jefe de Gobierno lamentó los incidentes en los que terminó herido gravemente el fotógrafo Pablo Grillo, que se encuentra peleando por su vida en el hospital Ramos Mejía, y contó que está hablando “todos los días con Fernán Quirós (su ministro de Salud)”, y está “encima de todos los protocolos posibles para que se recupere”.

“Un operativo de seguridad intenta evitar que haya víctimas, pero sobre todo tiene como principal objetivo cuidar la vida, justamente lo que le pasó a Grillo son las cosas que queremos evitar, por eso es importante diferenciar a los violentos”, indicó Macri, insistiendo en su crítica a la actuación de la Justicia.