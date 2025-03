Marcelo Rucci, el sindicalista clave en Vaca Muerta: “Queremos ser una herramienta para que este país salga adelante”

Marcelo Rucci, el líder sindical de los petroleros privados: "No siento que esta CGT represente a los trabajadores"

Si hay un dirigente clave en el sindicalismo es Marcelo Rucci. Es titular del Sindicato de Petroleros Privados de Río Negro, Neuquén y La Pampa y, por esa condición, su rol resulta decisivo para el presente y futuro de Vaca Muerta, la gran esperanza de recuperación económica de la Argentina.

Con un pasado de perfil más combativo, y temido por los empresarios del sector, Rucci es el heredero del ultradialoguista Guillermo Pereyra, quien murió en mayo de 2024 luego de 41 años consecutivos al frente del sindicato más poderoso de la actividad petrolera. En rigor, el actual líder gremial se desempeñaba como secretario Administrativo de la entidad, con mucho predicamento en las bases, y reemplazó a su jefe en 2021 porque la salud de éste quedó deteriorada durante la pandemia. Luego, gracias a un acuerdo interno, compartieron una lista para las elecciones del sindicato en la que Pereyra bendijo a Rucci como secretario general y él se propuso para la conducción de la mutual.

Contrariamente a lo que un sector de la industria temía, Rucci construyó un liderazgo propio, con una capacidad de diálogo que le reconocen muchos empresarios, aunque mantiene intacta su fama de duro cuando las negociaciones así lo requieren. Mantiene un perfil muy bajo, no suele dar entrevistas periodísticas y, a diferencia de Pereyra, no le interesa figurar en la escena sindical nacional.

"Debemos traccionar todos juntos para que Vaca Muerta sea posible", dijo Marcelo Rucci (Foto Reuters/Tomás Cuesta)

Ex intendente de Rincón de los Sauces en 2011 por el Movimiento Popular Neuquino (MPN), este sindicalista cultiva una muy buena relación con el actual gobernador provincial, Rolando Figueroa, pero tampoco descuida los contactos con el gobierno nacional y otros sectores de la política.

En la entrevista con Infobae, Rucci se cuidó de no cuestionar a Javier Milei (”al presidente de la Nación y a los anteriores los eligió la gente”), insistió una y otra vez en la necesidad del diálogo para encontrar solución a los problemas, mientras destacó su vínculo con los empresarios del sector con una advertencia, que también incluye a los funcionarios: “No estamos acá para poner una piedra o un palo en el camino de nadie, siempre que se respete a los trabajadores”.

“Queremos ser una herramienta para que este país salga adelante”, fue otra de las frases salientes del líder de los petroleros privados al enfatizar en la importancia estratégica de Vaca Muerta para el país. Su mirada crítica, en cambio, se enfocó en la CGT: “No siento que represente a los trabajadores porque para representarlos hay que estar presente y eso no está pasando con la CGT”.

Marcelo Rucci es el heredero de Guillermo Pereyra en el sindicato de los petroleros privados

— Hace pocos días hubo graves incidentes en la zona del Congreso, con presencia de barrabravas, militantes de La Cámpora y activistas de izquierda, que derivó en la represión policial. ¿Cómo analiza este escenario político que se abrió en el país?

— Acá hay una sola definición: es lamentable lo que está pasando. Duele mucho que gente que ha dado toda una vida trabajando para el país sea reprimida. Siempre apuesto a las mesas de diálogo y hay que ponerse a trabajar para no volver a situaciones lamentables que la gente no quiere ver más. Los que tienen la responsabilidad de resolver este tipo de cuestiones tienen que ponerse a la altura de las circunstancias. Hubo un exceso total de todas las partes que estuvieron ahí. No le hace bien al país.

— Antes de estos disturbios, usted hizo declaraciones periodísticas en las que criticaba tanto a la oposición porque tenía que ser “seria y responsable para captar los descontentos” y también al oficialismo ya que “también tiene que ser serio y responsable”. ¿Los pone en un mismo plano?

— Es que no puede haber soluciones a la problemática que tiene la gente si no hay una posibilidad de dialogar. Es muy difícil acordar algo y por eso se terminan viviendo sucesos como los del miércoles en el Congreso. Hay políticas que implementan los gobiernos que llegan, que nos pueden gustar o no, y la oposición tiene que dar su punto de vista. Tenemos que sacar este país adelante. En definitiva, más allá de quién esté, apostamos a que el país salga adelante, pero en estas condiciones es muy difícil.

Los manifestantes quemaron un patrullero durante los incidentes del miércoles ante el Congreso (Foto AP/Rodrigo Abd)

— ¿Qué opina del gobierno de Javier Milei en general y del rumbo económico en particular? ¿Cómo impactan sus políticas en la actividad de Vaca Muerta?

— Nosotros hemos tenido justamente la posibilidad de sentarnos en una mesa de diálogo con los empresarios, viendo que lo fundamental de la actividad de Vaca Muerta son los trabajadores. Hemos transitado momentos difíciles donde la inflación no nos permitía ser previsibles, nos sentábamos a hablar y cualquier cosa que pedíamos parecía exagerada y nunca terminaba de cerrar. A esa etapa hoy la hemos superado. Hay parámetros que marcan que la inflación bajó una enormidad. En cuanto a las cuestiones económicas no tengo autoridad para opinar y creo que más adelante se verán los resultados para saber si es bueno o es malo. Nosotros tenemos muy buena comunicación con las empresas que que operan acá y donde hemos podido acordar paritarias y condiciones de trabajo, sobre todo de seguridad. Y hasta ahora ha funcionado. Igual, estamos viviendo una situación muy complicada.

— ¿Cómo están las paritarias de su gremio, que deben cerrarse a fines de mes?

— Tenemos que conseguir lo que marca la inflación. Desde el principio acordamos que íbamos a recibir el mismo porcentaje de inflación para no perder poder adquisitivo. Lo venimos haciendo de esa manera, mes a mes. Estamos viendo ahora los meses que nos quedan, qué inflación habrá para ir mejorándole los ingresos a los trabajadores según lo que marca el INDEC y el año que viene va a ser una discusión donde vamos a tener que plantear qué metodologías utilizaremos para la nueva paritaria. Seguramente el empresariado vendrá con una propuesta, nosotros iremos con otra y y después nos tendremos que sentar a ponernos de acuerdo. Hasta ahora funcionó bien. Cumplió el empresariado y nosotros también cumplimos con la paz social. Siempre son difíciles las paritarias, nunca son fáciles porque obviamente hay desencuentros, pero lo importante es que tenemos un buen diálogo.

— El Gobierno fijó una pauta salarial para que los aumentos acompañen la tendencia descendente de la inflación. ¿Usted aceptaría límites para alinearse con esta política?

— Es cuestión de de conversarlo y discutirlo. El Presidente de la Nación ha dicho que los trabajadores tienen que ganar de acuerdo con la inflación y nosotros lo venimos haciendo desde hace bastante tiempo. No hemos pedido nada por sobre lo que marca la la inflación. Eso merece una charla y se plantearía en el momento que se tenga que plantear. Imaginate que hoy estamos hablando de décimas. No creo que que entremos en un problema por eso. Estamos hablando de que el Gobierno ha fijado para el mes de marzo el 1% y puede ser el 1,5% o que en el mes de febrero se fijó el 1,5% y la inflación fue del 2,2%. Entonces estamos hablando de décimas. No tuvimos problemas cuando tenías que ser mago para adivinar la inflación y por eso no creo que tengamos problemas ahora.

Marcelo Rucci, tras una reunión con el secretario de Trabajo, Julio Cordero, y empresarios petroleros

— Ante la la baja inflacionaria, el gobierno nacional está tratando de que los salarios no se actualicen por el costo de vida sino por aumento de la productividad. ¿Está de acuerdo?

— Se tienen que dar las condiciones. Para ir a su puesto de trabajo y volver a su casa nuestra gente tiene 2 horas de viaje. Estamos hablando de que tiene 12 horas de trabajo y 4 horas de viaje en total. No están dadas las condiciones para pedirle productividad a una persona cuando no están dadas las condiciones de las rutas, de los caminos internos, de infraestructura. Tenemos diagramas de 14 días de trabajo y pudimos ver que la cantidad de accidentes en la industria es del octavo día para adelante. Quiere decir que hay un desgaste muy grande. Entonces, para hablar de productividad nos tenemos que sentar a hablar para acordar las condiciones que tiene que dar la industria para que pueda ser así. Ya hemos aportado mucho a la productividad. No nos olvidemos que tuvimos una adenda (acuerdos agregados a los convenios colectivos), un plan de sustentabilidad de empleo y hemos dado muestra de estar al lado de la industria. De hecho, hoy funciona como está funcionando, porque gran parte del esfuerzo lo hicieron los trabajadores. Hablar de productividad es muy amplio. Fijate que en los últimos 5 años se ha triplicado la producción de petróleo y eso quiere decir que el trabajador petrolero acompañó la productividad, pero no sé en qué términos las empresas hablan de productividad.

— Al abrirse el período de sesiones ordinarias de la Legislatura de su provincia, usted dijo que “el futuro de nuestro país está en Neuquén”. ¿Por qué es tan optimista?

— Porque tenemos la gracia de Dios de tener uno de los yacimientos no convencionales más importantes del mundo y la posibilidad de salir al exterior también con nuestros productos, si bien hace falta mucha infraestructura que tendría que haber estado mucho antes de estos oleoductos que tienen que salir a los puertos. Estamos en un momento donde sabemos que tiene que ser hoy. No nos olvidemos el avance de las energías limpias en Europa, por ejemplo, donde se han puesto fechas para terminar con las energías de petróleo y de gas. Nosotros tenemos el petróleo por un tiempo y el gas quizás una ventana un poquito más grande, pero si no lo extraemos el petróleo y el gas hoy nos va a quedar todo y va a ser muy lamentable para nuestro país. Tenemos una excelente relación con el gobierno provincial, donde planteamos un montón de situaciones, y también nos podemos sentar con la industria. Por eso debemos traccionar todos juntos para que esto sea posible. A veces tenemos encuentros y a veces desencuentros, pero siempre soy muy optimista y apelo a la posibilidad de que haya una mesa donde podamos charlar mucho, como lo venimos haciendo hasta hoy y que ha dado muchísimos resultados. Vaca Muerta, como te decía, triplicó en 5 años la producción y no es obra de la casualidad, sino de que los actores involucrados tenemos la posibilidad de dialogar.

El gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa (Foto Reuters/Matías Baglietto)

— Más allá de haber triplicado la producción, ¿qué le falta a Vaca Muerta para que mejore?

— Muchísima infraestructura. Hablo de rutas y también de brindarle a la gente la posibilidad de irse a vivir a los pueblos en donde están los yacimientos. Por ejemplo, en Rincón de los Sauces o Añelo faltan infraestructura vial, internet, viviendas, hospitales, escuelas. Muy poca gente se quiere ir a vivir porque no tiene las condiciones que necesita tu familia. Es clave contar con infraestructura para una Argentina que pueda salir de donde estamos. Fuimos escuchados por el gobernador (Rolando Figueroa) y lo trasladó a las empresas, pero todos nos tenemos que hacer responsables de lo que está pasando.

— ¿Cómo está la actividad petrolera y la situación de los trabajadores del sector?

— Tenemos que trabajar todos los días. Apuntamos mucho a la seguridad, a los salarios de la gente, a las condiciones que tiene que dar la industria para que sea posible el desarrollo de Vaca Muerta. Lo importante es que tenemos muy buena comunicación con las operadoras. Los planteamientos que hacemos se basan mucho en seguridad. Creo que 2025 no va a ser el año en el que va a explotar Vaca Muerta justamente porque falta mucha infraestructura. Están en plena construcción los gasoductos hacia la zona de salida al mar. Este año va a traccionar, pero no en la medida que todo el mundo cree porque no hay posibilidad de sacar el petróleo y el gas con lo que tenemos hoy. Esa es la realidad.

— ¿Cómo es su relación con el gobernador Figueroa en particular?

— Muy buena. Es uno de los pocos gobernadores que se ha sentado a escucharnos. Tenemos mucho diálogo, planteamos todas las situaciones y queremos que el gobierno provincial esté al tanto de la situación de los trabajadores petroleros porque es la industria más importante de Neuquén. A veces han tomado muchas de nuestras ideas para el bien de la industria. Nosotros no estamos acá para poner una piedra o un palo en el camino de nadie. Siempre que se respete a los trabajadores, nosotros vamos a traccionar para que este sueño de vaca Muerta, para que esta posibilidad que tiene nuestro país, sea una realidad. Pero hay condiciones: el respeto hacia el trabajador es clave.

La CGT, en la mirada crítica del petrolero Marcelo Rucci

— ¿Cree que al trabajador se lo respeta desde el gobierno provincial y nacional?

— Siento que el trabajador petrolero es un trabajador muy esforzado. Te nombraba recién las condiciones en las que tiene que trabajar y ha sacado adelante Vaca Muerta. Hemos sacado adelante a la industria en momentos difíciles. A pesar de que vivimos momentos difíciles, el trabajador petrolero se ha ganado su respeto por el gran esfuerzo que hizo. Estuvimos en los peores momentos de la industria, acompañamos con la adenda 223 y un montón de situaciones que nos tocó vivir, como la pandemia, donde perdimos 84 compañeros por por el maldito virus. Merecemos respeto y lo estamos teniendo. A veces se discuten cosas que unos plantean y no son en las que nosotros creemos, pero para eso está la mesa de negociación, donde terminamos de resolver los problemas que tenemos.

— Me llamaron la atención algunas declaraciones suyas en las que destacó que no es fanático de ninguna ideología e incluso deseó que al gobierno nacional le fuera bien. Es extraña una postura de ese tipo porque se diferencia a la del promedio de los sindicalistas argentinos.

— Lo más importante no son las personas que pasan circunstancialmente por los cargos políticos sino un pueblo que no merece estar mal. El pueblo argentino es maravilloso. Los que nos gobiernan fueron elegidos democráticamente y, como soy muy respetuoso de la democracia, quiero que tengan la posibilidad que queremos todos los argentinos de que este país salga adelante. Para mí, las ideologías políticas pasan a un segundo plano. No me puedo enfocar en una ideología política si al país le va mal. Ojalá todos entendiéramos ese concepto. Al presidente de la Nación y a los anteriores los eligió la gente. Eso lo respeto muchísimo. Los resultados serán buenos o malos, pero fue lo que eligió la gente.

— ¿Cómo juzga la actitud de la CGT, que pasó de una tregua con el Gobierno a una posición combativa en la que ya anunció otro paro general? ¿Comparte su estrategia?

— No quiero dar una opinión, pero puedo decir que la CGT no me representa.

— ¿Por qué no lo representa?

— Es tan importante una CGT que sea para todos los trabajadores argentinos, pero que sea una CGT presente, y no significa que sea combativa sino que esté donde existen los problemas de los trabajadores. Y no veo que la CGT esté con los problemas de los trabajadores, como corresponde, aportando ideas, discusiones y si es necesario, interviniendo. No me representa para nada.

Marcelo Rucci: "La mesa de diálogo no es para buscar conveniencias propias, tiene que estar enfocada en las necesidades de los trabajadores"

— ¿Va a adherir al paro de 24 horas que hará la CGT antes del 10 de abril?

— Es una decisión que analizaremos en la comisión directiva del sindicato.

— Su antecesor, Guillermo Pereyra, estaba integrado a la CGT. ¿Usted se propone en algún momento tener también alguna participación dentro de la estructura de la CGT?

— No en estas condiciones. Nunca estuve de acuerdo con la decisión de Guillermo de participar en la CGT, pero era nuestro secretario general y lo respetaba. Ahora que me toca liderar este gremio no quiero tener ninguna participación en la CGT porque no siento que represente a los trabajadores. Para representarlos hay que estar presente y eso no está pasando con la CGT. La mesa de diálogo no es para buscar conveniencias propias. Tiene que estar enfocada en las necesidades de los trabajadores.

— Pereyra tenía una impronta muy dialoguista y cuando se perfilaba la posibilidad de que usted quedara al frente del gremio algunos empresarios petroleros estaban preocupados porque su estilo es muy duro. Sin embargo, ahora destacan su actitud negociadora. ¿Usted cambió?

— Si hay algo que me moviliza es cuando se pierde el respeto hacia los trabajadores. Desde que me tocó asumir al frente de este gremio hemos revertido esa confrontación inútil que teníamos con las cámaras. Cuando uno planteaba algo era un “no” del otro lado. Por eso cuando se abren esas puertas de diálogo, en el respeto mutuo, es una herramienta muy importante. La industria ha cambiado mucho y tenemos la posibilidad del diálogo, de la negociación con respeto, donde ellos defienden unos intereses y nosotros defendemos los intereses de los trabajadores. Si seguimos parados ahí van a tener al Marcelo Rucci que asumió la secretaría general de este gremio con muchísima responsabilidad, pero anteponiendo siempre el derecho de los trabajadores. Vamos a poder construir mucho, pero si no se respeta al trabajador, si se los avasalla, eso no le sirve a la industria ni tampoco al país. Queremos ser una herramienta para que este país salga adelante. Esta es la única pretensión que tenemos y lo hacemos muy responsablemente, muy seriamente, ha funcionado y vamos a seguir por este camino, siempre y cuando la industria también se pare en el lugar del respeto irrestricto a los trabajadores.

— El Gobierno instrumentó una reforma laboral a través de la Ley Bases y Milei anunció el 1° de marzo que quiere profundizar los cambios de la legislación laboral. ¿Cuál es su opinión?

— No sé qué es lo que definitivamente pretenden con las reformas laborales. ¿A qué apunta? En el momento en que lo planteen diré si estamos de acuerdo o no. Hoy, es muy tirado así no más. Y tiene que ver también con la marcha de una industria en lo que nos toca a nosotros. Tendríamos que ver porque por quizás una reforma laboral no le conviene a la industria. Convengamos en que los trabajadores deberían trabajar 8 horas y nosotros trabajamos 12. La industria trabaja con frío, con viento, no paras 24 horas los 7 días de la semana. No sé si la reforma laboral puede ayudar a la industria (petrolera). Que lo que se quiera reformar no perjudique a los trabajadores que represento. Por eso primero hay que ver qué tipo de reforma quiere el Gobierno y después daré mi opinión.