La gira de Hayden Davis por Argentina en un avión privado costó casi USD 60 mil pero todavía hay dudas sobre quién financió los viajes

Hayden Davis, CEO de Kelsier Ventures, se sacó una selfie con Milei en octubre de 2024. Luego repitió en la Casa Rosada.

El contacto formal lo hizo Arturo Osete Herraiz, un español que acompaña a Hayden Davis por todo el mundo. “Arthur”, como lo conocen en el entorno, es un asistente todo terreno y oficiaba de traductor en los viajes a la Argentina. Mandó un correo electrónico diciendo que necesitaba un avión privado para trasladar a varias personas por Argentina y Paraguay. No dio más detalles. El “tour de negocios” comenzó en el aeropuerto de San Fernando el 14 de noviembre y terminó en ese mismo lugar el 20 de ese mes. Al día siguiente, varios de los protagonistas estuvieron en la Casa Rosada.

La gira de Davis fue revelada por Infobae el 18 de febrero, cuatro días después del mensaje del presidente Javier Milei en la red X, donde promocionaba $LIBRA. En seis días, visitaron cuatro provincias (hasta ahora habían trascendido tres), y estuvieron 72 horas en Asunción (Paraguay), un lugar estratégico donde el empresario ya había estado meses antes. Toda la gira costó poco más de 57 mil dólares, pero todavía es un misterio quién la pagó.

El viaje arrancó el 14 de noviembre en la provincia de Neuquén, donde intentaban cerrar un negocio vinculado al petróleo. Ese mismo día viajaron hacia Ushuaia (Tierra del Fuego), donde pasaron la noche. Al día siguiente, la comitiva que acompañaba a Davis voló rumbo a Catamarca, un destino que hasta ahora no había trascendido. No es un dato menor. Arriba del avión viajaba una persona que tiene vínculos estrechos con el gobierno de Catamarca, según reconoció ante Infobae una persona que conoce los detalles de la trama.

Davis viajó a bordo de un Hawker 800XP, matrícula LV-BBG.

El 16 de noviembre, la comitiva llegó a la provincia de Salta. En ese lugar se entrevistaron con Alberto Castillo, un abogado que fue varias veces concejal y ahora dirige REMSA SA (Recursos Energéticos y Mineros de Salta), una empresa anónima con participación estatal mayoritaria. Según contó Castillo en declaraciones al diario La Nación, la reunión tuvo lugar en el hotel Sheraton de la capital salteña. “Preguntaron sobre proyectos de energía solar, cobre, litio, y me dieron la sensación de ser profesionales, aunque nunca más se comunicaron”, contó.

Infobae intentó contactarlo para conocer más detalles de ese encuentro pero se negó a responder las preguntas. Hace pocos días, Castillo lanzó el Frente Liberal Salteño, un nuevo espacio político que busca disputarle el electorado a La Libertad Avanza.

El interior del avión, con capacidad para 9 pasajeros.

El grupo que acompañó a Davis por el interior del país viajó a bordo de un Hawker 800XP, matrícula LV-BBG. Esa aeronave pertenece a una empresa privada, pero es comercializada por Royal Class por un canje de horas de vuelo. “Para nosotros siempre fue ‘la gira del gallego’. El que se contactó fue Arturo Herraiz, lo trataron como a cualquier otro cliente”, explicó una fuente del mercado aeronáutico.

En la contratación del avión intervinieron al menos dos empresas locales y un broker de Estados Unidos. ¿Quién la pagó? Todavía es un misterio porque se abonó con tarjeta de crédito, a través de un software que mantiene en reserva los detalles del propietario. En este caso se utilizó una VISA terminada en 9964. En total se pagaron USD 57.732.

La comitiva que acompañó a Davis en el avión privado estaba integrada por Glenn Brooks Heard, al que presentaba como un tío influyente por su supuesta cercanía con Donald Trump; Faisal Hassan Ahmed, con pasaporte estadounidense; el español Arturo Osete Herraiz; y dos argentinos: los hermanos Leandro y Marcelo Aranda.

El primero trabajó en varias compañías del sector energético y habría sido el puente para llegar a Neuquén. En cambio, Marcelo Aranda es director de una empresa que elabora productos fitoterapéuticos (en base a hierbas y aceites medicinales), y participó de las gestiones para contratar el avión privado. Pero también tiene vínculos en Paraguay. “Al comienzo del Gobierno nos contactó en representación de ‘5 Días’ (un sitio web local dedicado a las finanzas”, recordó un ex funcionario del gobierno de Alberto Fernández.

Quizás eso explica el paso de la comitiva por Asunción (Paraguay), donde pasaron casi 72 horas. “Llegaron el 17 de noviembre y se fueron el 20 rumbo a Buenos Aires”, dijo una fuente al tanto de los detalles. ¿Con quiénes se reunieron y qué fueron a hacer? Sigue siendo un misterio. El sitio EconoJournal publicó que los Aranda estarían vinculado al sector financiero en Asunción, pero las fuentes del rubro bancario consultadas por este medio no lo pudieron confirmar.

Ese viaje no fue el único de Davis a Paraguay. De acuerdo a los registros migratorios, también visitó ese país entre el 19 y el 22 de julio de 2024. En ambas ocasiones se alojó en el hotel boutique La Misión, donde suelen hospedarse figuras internacionales.

Hayden Mark Davis y Javier Milei

Milei y Davis se conocieron en el Argentina Fintech Forum, según declaró el presidente en una entrevista con TN. “A mí vino Davis y me propone esto, lo conocí en la Fintech de octubre de 2024, en ese contexto me propone armar una estructura que financie a emprendedores y así se pueda dar un crecimiento económico. Me pareció una herramienta interesante”, dijo.

La gira de negocios en el avión privado fue entre el 14 y el 20 de noviembre.

A su regreso a Buenos Aires, Davis estuvo en la Casa Rosada junto a Mauricio Novelli. Fue el 21 de noviembre, entre las 14:30 y las 15:17. No fue su única visita. El 31 de enero de este año, el empresario estadounidense se vio con el presidente Milei y se sacaron una foto juntos.

El fiscal Eduardo Taiano hasta ahora no pidió información sobre los vuelos de Davis. La investigación está concentrada en los “intermediarios”. La semana pasada, a instancias del fiscal, la jueza María Servini autorizó allanamientos en la casa de Novelli, en las oficinas de Tech Forum SRL -la consultora que Novelli y Manuel Terrones Godoy crearon en agosto pasado-, y en el domicilio de Sergio Morales, ex asesor de la Comision Nacional de Valores. En esos tres lugares, la Policía Federal secuestró celulares y computadoras que serán peritados.

La Fiscalía ahora prepara un entrecruzamiento de llamados entre los imputados. Esa prueba puede ser clave para determinar las responsabilidades.