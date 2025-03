Círculo rojo: viáticos en Comodoro Py, conversaciones detrás de Expoagro y licitaciones electorales

María Servini falló esta semana por los viáticos del Parlasur (EFE/Fernando Alvarado)

Hay que remontarse al año pasado para entender la razón principal por la que el último lunes fueron apenas 20 de 43 los diputados del Parlasur que viajaron a Montevideo para la sesión plenaria del Parlamento del Mercosur. Para abaratar costos, muchos de ellos navegaron primero en barco hacia Colonia, y después en micro durante más de dos horas hasta la capital uruguaya, de ida y de vuelta. Por atrasos en la logística de la empresa que presta ese servicio desde hace décadas, algunos incluso llegaron al edificio Mercosur, frente al Parque Rodó, pasadas las 2 de la tarde, con la sesión ya iniciada, para emprender el regreso menos de dos horas después, otra vez en ómnibus hasta Colonia, y por agua hasta el puerto de Buenos Aires.

Ese mismo lunes, la jueza María Servini rechazó los fundamentos del amparo presentado por un grupo de parlamentarios, encabezados por Gabriel Fuks y Mariano Arcioni, del PJ; el ex gobernador José Romero Feris y el aliado libertario Roberto Eiben, entre otros, que reclaman desde hace meses al gobierno de Javier Milei que deposite los fondos para los viáticos de esos más de 40 dirigentes del peronismo, del PRO y la UCR, y de La Libertad Avanza, que integran el Parlasur junto a sus colegas de Brasil, Uruguay y Paragua y, próximamente, Bolivia, y que el presidente cortó en octubre del 2024 sin plan alternativo, como en innumerables rubros de la administración pública. El fallo fue apelado, debe ser resuelto por los tribunales de alzada, pero Servini sí indicó de todos modos en la resolución que los parlamentarios tienen derecho a recibir viáticos y pasajes mediante los fondos que el gobierno debería transferir al Parlamento del Mercosur, y que dejó de hacerlo el año pasado.

El de Servini no fue, sin embargo, el único amparo presentado: hay otros tres, en Córdoba, Formosa y la provincia de Buenos Aires. El de los viáticos es un reclamo transversal a todos los partidos y parlamentarios: desde Victoria Donda, Cecilia Nicolini y Federico Andahazi, a Gustavo Arrieta, Álvaro de Lamadrid y Teresa Parodi, además de los mencionados.

En diciembre del año pasado, después de que Milei asumiera la Presidencia Pro Témpore del Mercosur, Fuks se reunió como jefe de la delegación argentina con el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, al que le llevó un informe con los costos estimados de viáticos y pasajes por alrededor de medio millón de dólares anuales. Según las fuentes consultadas, una suma similar a la que invirtió el presidente en el último año para los viajes extraoficiales, en cumbres como la de la CPAC de Washington del mes pasado. El informe fue rubricado por todos los espacios políticos, pero no fue el único pedido: el mes pasado, el presidente del Parlasur, el diputado brasilero del PT Arlindo Chinaglia, le solicitó a Francos una reunión por ese tema pero no obtuvo respuesta. Solo fue recibido en la Comisión del Mercosur de la Cámara de Diputados. El lunes, en la sesión en Montevideo, todas las delegaciones votaron una declaración de preocupación por la intención pública expresada por Milei de abandonar el bloque regional para trabajar en un tratado de libre comercio con Donald Trump.

De campañas y candidaturas. En el plano local, en modo campaña y en un nuevo intento por recuperar la iniciativa perdida en las últimas semanas, Milei visitó el viernes Expoagro, en San Nicolás, en compañía de José Luis Espert y Patricia Bullrich, los dos dirigentes más cuestionados puertas afuera de La Libertad Avanza por el viaje injustificable del diputado a Bahía Blanca, y por el operativo policial de la ministra del pasado miércoles que terminó con un fotógrafo -Pablo Grillo- gravemente hospitalizado. En pleno caos, mientras Grillo era intervenido en el hospital Ramos Mejía después de recibir el impacto de una cápsula de gas lacrimógeno en la cabeza, Bullrich aseguraba por televisión que el militante estaba detenido por los disturbios.

Pero no fue solo Milei: la principal muestra del agro recibió esta semana una avalancha de dirigentes, desde Mauricio Macri y los gobernadores de la zona centro, nucleados por un mismo interés y un grupo de empresarios que apuestan por ese eje político, hasta operadores y legisladores de diversos sectores.

Eduardo "Wado" de Pedro y Mayra Mendoza, en Expoagro (@mayrasmendoza)

Todos confluyeron el martes en el almuerzo central. En una de las mesas se armó un entretenido debate, animado por el senador Maximiliano Abad, del radicalismo, y Bruno Screnci, director del Banco Provincia, un viejo socio político de Diego Santilli que está sorprendido por el camino que tomó el diputado. Screnci, con múltiples contactos y una postulación frustrada al CFI, ahora trabaja para el nuevo proyecto de Horacio Rodríguez Larreta en la capital tras la también frustrada candidatura presidencial. En ese almuerzo se habló un buen rato de la campaña porteña y del futuro del ex jefe de Gobierno, del que abundaremos más adelante pero sobre el que Abad sembró dudas en torno a si aún negociaba con el PRO de Mauricio y Jorge Macri para una posible postulación por ese espacio en las elecciones locales.

Al otro día fue el turno de Eduardo “Wado” de Pedro, que caminó el predio de San Nicolás Junto a Mayra Mendoza. A diferencia de la intendenta camporista de Quilmes, el ex ministro del Interior, de buenas relaciones con el campo, es un habitué de esa muestra, en parte por la relación que supo aceitar con altos directivos de los grupos empresariales vinculados a la organización con los que ha compartido incluso el vecindario de Mercedes, en el interior bonaerense. De Pedro es un especialista en el arte de las relaciones, partidario de la exploración de proyectos por fuera de la órbita de su agrupación, aunque siempre con el aval de su eterna jefa, Cristina Kirchner, que monitorea todos los movimientos.

El lunes pasado, por ejemplo, el senador de La Cámpora mantuvo, según fuentes del peronismo bonaerense, una reunión con Facundo Manes, que volvió a levantar el perfil en las últimas semanas por el encontronazo que tuvo en el Congreso con Santiago Caputo, el estratega presidencial, una vez terminado el discurso de inauguración de sesiones ordinarias por parte de Milei. De Pedro y Manes se conocen desde hace años, desde el momento en que el médico neurocientífico ayudó al senador con la disfluencia que padeció desde muy joven, y forjaron una relación especial que se mantuvo en el tiempo y que es observada con interés por otros sectores, no solo de la política. En el encuentro del lunes habría participado incluso otros dirigentes y actores relevantes. Un cruce curioso de relaciones, en momentos en que se menciona una posible confluencia entre el médico y dirigentes del peronismo del Gran Buenos Aires que esperan por Axel Kicillof. Una alternativa que siguen con atención desde Casa Rosada.

Claudio "Chiqui" Tapia junto a intendentes, en el CEAMSE.

Calendario en duda. El gobernador bonaerense atrasa la definición sobre el desdoblamiento de las elecciones provinciales, una decisión que mantiene en vilo al kirchnerismo y al sistema político de ese distrito, y que puede ser bisagra para el proyecto del ex ministro de Economía.

El calendario electoral y la suspensión o no de las PASO fueron dos de los temas centrales del almuerzo que a mediados de semana compartieron algunos de los principales intendentes peronistas de Buenos Aires con Claudio Tapia, el jefe de la AFA, en el predio del CEAMSE del sur de la capital, un asado bien regado que no sorprendió por la generosidad gastronómica que suele tener el anfitrión: “‘Chiqui’ siempre nos da bien de comer”, se sinceró un jefe comunal a la salida.

Hasta el predio de Pompeya llegó una veintena de intendentes del PJ para la presentación del plan de gestión del mandamás de la AFA, desde Gastón Granados, Leonardo Nardini, Mariano Cascallares, Fernando Moreira, Julio Zamora y Marisa Fassi, a Jaime Méndez y Ramón Lanús, del PRO. El libertario Diego Valenzuela estaba invitado, pero se ausentó con antelación. También los de La Cámpora, que según trascendió expresaron cierto malestar por el almuerzo. Por eso sorprendió que participaran Juani Ustarroz, de Mercedes, y Leonardo Boto, de Luján, ambos pertenecientes a la organización liderada por Máximo Kirchner, que conoce a la perfección cómo Tapia, un dirigente cada vez más pragmático, incluso en los nexos con la Casa Rosada, gestó su vuelta a la presidencia del CEAMSE de la mano de Jorge Ferraresi y Kicillof.

Nadie durante el asado se arriesgó a adivinar qué decisión tomará finalmente el gobernador respecto del calendario y de las voluntades que podrá reunir en la Legislatura para suspender las primarias, dos temas encadenados que abrieron negociaciones y disputas en el seno del peronismo, en particular con el cristinismo. En el PJ provincial se preguntaban si será cierto que el jefe de La Cámpora habría planteado como alternativa el impulso de unas internas no obligatorias para saldar la interna. Lo cierto es que Cristina Kirchner ya dejó trascender que el escenario ideal es con la realización de comicios concurrentes, es decir con dos urnas y dos sistemas de votación, con boleta única papel para los cargos nacionales, y boleta partidaria para los provinciales, en la misma fecha, el domingo 26 de octubre. En la Provincia circula la versión de un supuesto simulacro por parte de una dependencia de la administración provincial que no habría salido del todo bien. De todos modos, fuentes provinciales expresaron en simultáneo la preocupación de un sector por la organización de una eventual elección desdoblada para la que, por el momento, la administración de Milei aún no avisó si colaborará para esa instancia con las fuerzas federales.

Licitaciones en marcha. Como el reloj del calendario electoral avanza a paso firme, el Gobierno ultima los detalles para la licitación que lanzará el mes próximo para la realización del escrutinio provisario, un proceso a cargo del Correo que volverá a reeditar una disputa que tiene como principales protagonistas a INDRA y a Smartmatic, las dos empresas que compitieron en estos tiempos por el negocio.

Elecciones 2023

Instalada en el país, la española INDRA se había afianzado en ese rubro durante el kirchnerismo, pero perdió el monopolio del escrutinio provisorio en manos de Smartmatic, que ingresó al negocio durante la gestión de Mauricio Macri. En 2019, esta compañía se adjudicó la transmisión de datos desde las escuelas por un plazo que vence justo a mediados de este año. Una vez que Cambiemos abandonó el gobierno en el 2019, el Frente de Todos volvió a darle el escrutinio a INDRA -el 28% del paquete accionario le pertenece a la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), del gobierno español-, que ahora cuenta con el empresario tucumano Facundo Prado, muy vinculado, como uno de sus principales lobbistas. Es una licitación que, según las fuentes, es supervisada desde el triángulo de hierro.

Sin embargo, en el mercado se menciona además a Magic Software Argentina (MSA) como una potencial interesada después de la adquisición de Sctyl Election Technologies S.L., una compañía catalana que durante el macrismo intentó meterse en el negocio. MSA se encuentra abocada, de todos modos, a la posible instrumentación de la boleta única electrónica en la capital en las elecciones del próximo 18 de mayo si es que sale adjudicada en el proceso que se abrió este jueves, y que deberá resolverse en las próximas semanas. La empresa organizó las últimas elecciones, y estará a cargo además de los comicios provinciales de Salta del domingo 11, una semana antes que las de la ciudad de Buenos Aires.

Horas decisivas en la casa matriz. La adjudicación de la boleta única electrónica es igual de importante que la oferta de candidatos que terminará por definirse esta semana, antes del cierre de listas de fin de mes, en el bastión principal del PRO, un test crucial para el futuro de los Macri.

Si no hay ningún imprevisto, Rodríguez Larreta anunciaría en estas horas que será cabeza de una lista de legisladores por fuera del PRO con dirigentes de su riñón, más allá de las recurrentes versiones de un arreglo de último momento con Jorge y Mauricio Macri, muy preocupados por los votos que el ex jefe de Gobierno podría restarle a los candidatos de ese espacio.

Los analistas que siguen con fascinación la muy atractiva elección local se regodean con la posibilidad de una competencia entre el ex candidato a presidente y María Eugenia Vidal, la jefa de campaña del macrismo, dos viejos amigos que se conocen desde hace décadas. Pero la atracción se incrementa si Martín Lousteau define sumarse a la tertulia como postulante a legislador del radicalismo, una definición para la cual Daniel Angelici puede llegar a convertirse en un consejero privilegiado.

Javier Milei junto a Patricia Bullrich, Manuel Adorni y José Luis Espert

¿Pueden haber más sorpresas? Falta saber, por ejemplo, qué decisión tomará Ramiro Marra. El legislador estira el suspenso: viajó a Italia la última semana para acompañar a su pareja de ese país que participará en un muy conocido reality show. Marra ya sabe sobre su destino, pero todavía juega al misterio: “Hasta el último momento no se dice”, insistieron sus colaboradores.

Enemistado con Karina Milei, que lo echó de La Libertad Avanza, en el entorno del legislador dijeron que no quiere ser funcional al jefe de Gobierno del PRO, fastidiado tal vez con las idas y vueltas de Jorge Macri, que negoció con él durante todo el año pasado. Fue uno de los puntos de quiebre entre el jefe de la capital y la hermana del presidente, que planteó dos cuestiones al inicio de la gestión: el nombre oficial del partido para su bloque en la Legislatura, y cero negociaciones con Marra.

La secretaria General debe confirmar en estos días a su candidato en la casa matriz de los Macri. Volvió a mencionarse a Manuel Adorni. Algunos sugirieron a Patricia Bullrich, que mide bien, para tratar de asestarle a los primos un golpe en el inicio del calendario electoral y desnivelar la cancha de cara a las negociaciones en la provincia de Buenos Aires, que espera por el resultado del 18 de mayo. En la semana, en Infobae en vivo, el jefe de Gabinete planteó dudas en torno a si en la cúpula del gobierno no empezaron a ser más permisivos con la posibilidad de habilitar candidaturas testimoniales.