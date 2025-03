Carrió respaldó el DNU de Milei por el futuro acuerdo con el FMI y habló de grupos “devaluacionistas”

La líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, respaldó el decreto firmado por el presidente Javier Milei para tomar un nuevo crédito con el Fondo Monetario Internacional (FMI). En las próximas semanas, el Gobierno deberá resolver las negociaciones técnicas y asegurarse de que el Congreso no rechace el DNU.

“Es la última vez que yo apruebo un DNU, lo voy a hacer porque el pueblo argentino está por encima de este Gobierno”, confirmó este viernes, en declaraciones televisivas. Aunque advirtió que no comparte el programa económico de la gestión ni el uso de un decreto para esta medida, señaló que, si el Banco Central no tiene un refuerzo de “dinero fresco”, no se podrá avanzar en el programa de estabilización.

En esa línea, opinó que el decreto tiene “necesidad y urgencia” porque, de no aprobarse, “las consecuencias serían nefastas para toda la nación”. Y apuntó a grupos “devaluacionistas”, kirchneristas y vinculados a la izquierda, que están “preparando que se aborte” el tratamiento del acuerdo en el Congreso.

“¿Qué van a tratar de hacer cuando se trate el acuerdo? Ellos quieren crear un clima de caos para que no se apruebe, porque eso le daría dólares para que el plan de estabilización se pueda establecer en un plan de mayor crecimiento”, precisó, en diálogo con A24, en referencia a los incidentes ocurridos este miércoles durante la marcha por los jubilados.

La convocatoria frente al Congreso de la Nación terminó en una jornada de violencia: más de un centenar de detenidos y al menos 46 heridos, de los cuales 26 fueron efectivos policiales. Uno de los más afectados es el reportero gráfico Pablo Grillo, quien sufrió una grave lesión en la cabeza. Infobae registró un video que muestra el momento exacto en el que una cápsula de gas lacrimógeno impacta en su cráneo.

“Supongamos que ayer -el miércoles- hubiera sido el tema del acuerdo con el fondo. La verdad es que hubieran penetrado en la Cámara y hubiera sido el fin del Parlamento Nacional y también del Gobierno nacional”, opinó.

“Hablé con todos los que tenía que hablar para que ese acuerdo se firme. Sino, los grupos devaluacionistas -más algunos actores que no quieren que le vaya bien a Milei de ninguna manera- van a impedir ese acuerdo. Y esto puede hacer retroceder a la Argentina y que vuelva la inflación y un montón de cosas”, agregó.

Foto de archivo - La directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, y el presidente de Argentina, Javier Milei, conversan en la cumbre del G7 en Borgo Egnazia, Italia. Jun 14, 2024. REUTERS/Louisa Gouliamaki

El llamado para la Bicameral Permanente de Trámite Legislativo es para el próximo martes 18 de marzo, a las 16, en el Salón Illia del primer piso del Senado de la Nación. Lo primero que se deberá hacer es votar a las autoridades de la comisión, que lo más probable es que continúen las mismas con un solo cambio obligado. La presidencia en manos de Juan Carlos Pagotto -senador de LLA- y la vicepresidencia cambiaría de Hernán Lombardi, que renunció a su banca para ser funcionario porteño, a Diego Santilli, ambos diputados del PRO, que se suma a la comisión.

Una vez que termine esa formalidad comenzará el debate del DNU 179/25 por el cual “se aprueba las operaciones de crédito público contenidas en el Programa de Facilidades Extendidas a celebrarse entre el Poder Ejecutivo Nacional y FMI”.

Desde la oposición ya habían adelantado que iban a pedir la presencia de funcionarios nacionales. A partir de esto, y en busca de acelerar el debate y blindar el llamado del ministro de Economía, Luis Caputo, y el presidente del Banco Central, Santiago Bausili, el Gobierno decidió habilitar otros tres funcionarios nacionales.

El primero de ellos es Vladimir Werning, vicepresidente del Banco Central y la cara visible de la entidad monetaria. El segundo que se presentará en la comisión es José Luis Daza Narbona, secretario de política económica del Ministerio de Economía y, el tercero, Leonardo Madcur, representante de la Argentina ante el Fondo Monetario Internacional.

El principal problema que enfrentarán estos funcionarios son las preguntas respecto a que el DNU no contiene detalles de lo que será el programa de facilidades con el Fondo. No se sabe ni los montos ni la tasa de interés que está negociando la Casa Rosada, las dos principales variables a tener en cuenta en el acuerdo.

La otra duda que los legisladores le plantean a los funcionarios, en especial a Werning, es qué va a hacer el Banco Central una vez que le ingresen los dólares del acuerdo. Según explicó el Ejecutivo, los dólares que envíe el FMI se utilizarán para la recompra de los títulos que le entregó el Tesoro Nacional al BCRA cuando utilizó esos fondos para saldar la deuda con la entidad crediticia en el gobierno de Néstor Kirchner.