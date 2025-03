La Justicia le exigió a Capital Humano un informe sobre los alimentos retenidos que denunció Grabois

Juan Grabois y Sandra Pettovello

En medio de la asistencia humanitaria que el Gobierno está enviando a la localidad bonaerense de Bahía Blanca, donde un fuerte temporal provocó inundaciones masivas y dejó, hasta el momento, 16 muertos, miles de evacuados y graves destrozos, en el Juzgado Criminal y Correccional Federal N°7, a cargo de Julián Ercolini, se sigue dirimiendo si el Ministerio de Capital Humano, a cargo de Sandra Pettovello, tiene alimentos acumulados en sus depósitos sin distribuir a los sectores más vulnerables o que podrían ser destinados a la localidad afectada por las inclemencias naturales.

En la última resolución de la causa, a la que accedió Infobae, el magistrado le dio un plazo de 72 horas hábiles para que la cartera de Capital Humano responda si es verídica la denuncia del ex precandidato presidencial de Unión por la Patria y de Alejandro Gramajo, el secretario general de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), sobre la existencia de alimentos “a punto de pudrirse” y útiles escolares.

Junto a la denuncia penal, el dirigente de Argentina Humana presentó una serie de fotos y videos sobre la supuesta mercadería “retenida” en los depósitos del Estado y las condiciones de abandono, con palomas sobre las cajas y mochilas, así como elementos para alumnos que deberían haber sido repartidos.

Ante una consulta de este medio, funcionarios de Capital Humano dijeron: “Las imágenes no son actuales, ya que hoy no se encuentran leche y otros alimentos en los depósitos de Capital Humano”, y cuestionaron: “El señor Grabois intenta con las mismas prefabricar un escenario fáctico inexistente para confundir a la sociedad y a la Justicia. Al día de la fecha de esta calumniosa publicación, no existe para repartir ni leche, ni cereales, ni arroz, ni fideos en los depósitos del Ministerio de Capital Humano“.

Una de las fotos que acompañó la denuncia de Grabois

También destacaron: “Al 3 de marzo de 2025, solo queda un remanente de yerba mate y de aceite comestible (en perfecto período de vigencia) cuyo retiro está pendiente desde diciembre de 2024 por parte de algunas provincias, en el marco de los convenios de distribución celebrados, pero que aún no se han presentado a fin de hacer efectivo el retiro de dicha mercadería para su posterior distribución”.

Ercolini quiere saber quién dice la verdad. Por esa razón, en su resolución destacó: “En función de los videos aportados por la parte querellante en el marco de la causa principal (cuyo escrito se incorporó al presente), surge la existencia de alimentos que forman parte del plan de distribución encomendado en el marco de este incidente (en particular, aceite marca ‘Alsamar’, yerba marca ‘Sierras del Imán’ y leche marca ‘Vidalac’, según el stock relevado por este juzgado el 1/6/2024). Requiérase al titular de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia del Ministerio de Capital Humano que, en el plazo de 72 horas, aporte un informe actualizado al día de la fecha en el que obre: el detalle de retiro (quién, qué –con indicación de tipo de producto, marca y cantidad expresada en kg– y cuándo) de los alimentos relevados en el listado de stock del 1/6/2024; en caso de que algunos de estos alimentos –según el stock relevado– aún se encuentren almacenados en el depósito, se indique el tipo de producto, marca, cantidad (expresada en kg), fecha de expiración y el motivo por el que se encuentran allí. Hágase saber que se deberá aportar la documentación respaldatoria".

La resolución del juez federal Julián Ercolini

De esta manera, el juez federal solicitó el detalle de los retiros de alimentos, especificando el destinatario, qué productos fueron retirados, en qué cantidad y en qué fecha. Además, se exige un reporte sobre el estado actual del stock, indicando si algunos productos permanecen almacenados, sus cantidades, fechas de vencimiento y las razones de su permanencia en los depósitos. También se requirió la documentación que respalde la trazabilidad de los alimentos.

La ampliación de la denuncia presentada por Juan Grabois y el secretario general de la UTEP sostiene que alimentos y útiles escolares destinados a personas en situación de vulnerabilidad permanecen retenidos en depósitos del Gobierno. Según Grabois, vecinos del barrio Las Flores habrían confirmado la existencia de estos productos en galpones oficiales. El dirigente social criticó duramente al sistema judicial, afirmando que “la historia se repite porque el Poder Judicial es cobarde”. Además, señaló que, pese a fallos previos favorables, la ministra Pettovello no ha recibido sanciones.

Ante la repregunta de este medio, los funcionarios de Pettovello fueron tajantes: calificaron las denuncias de Grabois como “información falsa para confundir a la sociedad y a la Justicia” y precisaron que “no hay leche ni otros alimentos en los depósitos al momento de la denuncia, salvo remanentes de yerba mate y aceite que están en perfecto estado y pendientes de retiro por parte de algunas provincias desde diciembre de 2024”.

Las mochilas en los depósitos de Capital Humano. Según explicaron, son "rezagos" de Aduana que se están "clasificando"

En cambio, aclararon que los útiles escolares que aparecen en las fotos difundidas por el referente del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE) “corresponden a rezagos de Aduana que están en proceso de clasificación para su distribución en escuelas vulnerables”. Además, desmintieron la existencia de 13 depósitos bajo su gestión –como afirman Grabois y la UTEP– y aseguraron que “solo cinco se encuentran operativos”.

El ministerio vinculó las acusaciones con la eliminación de intermediarios en la asistencia social y con la reciente reestructuración de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia, que incluyó la disolución de la Subsecretaría de Innovación en Economía Solidaria, anteriormente conocida como Secretaría de Economía Social. El área estaba a cargo de Emilio Pérsico en el gobierno de Alberto Fernández. El exintegrante del grupo armado Montoneros es el líder del Movimiento Evita, que integra la UTEP, y es investigado por presunto fraude a la administración pública en el manejo de subsidios millonarios a cooperativas vinculadas al Evita.

Mientras el Ministerio de Capital Humano sostiene que no hay alimentos retenidos y que las denuncias tienen un trasfondo político, la Justicia continúa con la investigación y espera la documentación que desde Capital Humano se asegura que enviarán.