Temporal en Bahía Blanca: el gobierno de Kicillof lo calificó como “tragedia” y Patricia Bullrich viajará para coordinar el operativo de emergencia

Imágenes del temporal en Bahía Blanca. Un auto aparece tapado completamente por el agua (@LasdicRodro)

El gobierno bonaerense de Axel Kicillof calificó como una “tragedia” el fuerte temporal que afectó a Bahía Blanca, donde hasta el momento se registraron 260 milímetros de lluvia acumulada, decenas de personas evacuadas y una vasta inundación que afectó a los servicios básicos.

En ese contexto, Patricia Bullrich viajará mañana por la mañana al lugar, pero ya se puso al frente de la coordinación del operativo de emergencia para asistir a los afectados.

Según el ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, la situación representa una “crisis absoluta”, con inundaciones en zonas clave, incluido el Hospital Provincial José M. Penna, que sufrió fallas eléctricas.

En declaraciones a La Red, Bianco aseguró que la provincia ya comenzó a enviar materiales y personal de defensa civil, además de camiones con colchones y suministros a las zonas afectadas. “Es una tragedia. Estamos en comunicación permanente con el intendente y muy preocupados por la situación”, afirmó. También advirtió que hay una alerta meteorológica vigente para otras zonas de la provincia y que las lluvias previstas podrían generar nuevos problemas.

En la Ruta 35 se abrió un verdadero cráter por el temporal

Desde el gobierno nacional, el Sistema Nacional para la Gestión Integral del Riesgo (SINAGIR), dependiente del Ministerio de Seguridad, activó la Alerta Roja y puso a disposición brigadas de la Policía Federal Argentina, efectivos de Prefectura Naval y de Gendarmería Nacional para colaborar con las tareas de asistencia. Además, el Ejército Argentino se puso a disposición para brindar apoyo en caso de que sea necesario.

Fuentes oficiales indicaron que el subsecretario de Apoyo Federal de Emergencias está en camino a Bahía Blanca para coordinar el operativo junto con el intendente Federico Susbielles.

En tanto, el Ministerio de Salud informó que trabaja en conjunto con el municipio y distritos de la región para atender la contingencia en el Hospital Penna, donde se trasladan pacientes a otros centros de salud debido a las fallas eléctricas.

Las lluvias afectaro seriamente los caminos en la zona sur de la Provincia de Buenos Aires

“Al momento se encuentran junto al equipo directivo médico, equipos técnicos de emergencias, de infraestructura y equipos pertenecientes a la Dirección de Hospitales provincial para brindar apoyo”, indicaron desde la cartera. “Como primera necesidad, con ayuda del ejército se están derivando los pacientes que requieren una continuidad en su internación mientras se siguen estimando los daños totales”, agregaron.

Como parte de las medidas de emergencia, se han movilizado ambulancias 4x4, un comité de emergencias móvil y una unidad de terapia intensiva, con personal especializado para atender la crisis. Además, un helicóptero sanitario está listo para realizar traslados cuando las condiciones climáticas lo permitan.

Las calles se vieron anegadas completamente por la fuerte caída de las precipitaciones

Durante la mañana, el ministro Bianco se había quejado por la falta de asistencia del Poder Ejecutivo nacional. “Nación nunca trabaja, no nos han llamado, ni puesto a disposición nada”, lamentó. “Las veces que les pedimos ayuda no nos la dieron. La urgencia ahora está en Bahía blanca, pero ya mismo me comunico con el jefe de Gabinete para que ponga a disposición lo que tenga del Gobierno nacional. Lamentablemente, no ha sucedido en dos años y medio de gobierno”, expuso en un programa televisivo “Desayuno Americano”, por América.

Poco después, según indicaron fuentes oficiales a Infobae, esa comunicación con el jefe de Gabinete de la Nación, Guillermo Francos, se concretó y Nación prometió la asistencia.

Por su lado, el ministro de Defensa, Luis Petri, se comunicó con el intendente Federico Susbielles y le informó que estará en la zona para coordinar acciones en el terreno junto al Sistema Nacional para la Gestión Integral del Riesgo (Sinagir).

A través del Comando Conjunto de Protección Civil, se encuentran operativos medios de evacuación terrestre y fluvial, incluyendo vehículos Unimog, Robus y BMW, además de botes de la Compañía de Comandos 603 para el traslado de personas afectadas.

El Batallón de Comunicaciones 181 ya está alojando evacuados y se ha dispuesto la Base Naval Puerto Belgrano como punto de apoyo ante un posible incremento de la demanda. En Punta Alta, la Base Naval también comenzó a recibir personas que requirieron asistencia en la emergencia climática.

“Continuamos atentos a la evolución de la situación para seguir brindando todo el apoyo necesario, con nuestras Fuerzas Armadas al servicio de la comunidad”, publicó Luis Petri, en su cuenta personal de X.

Hasta el momento, se identificaron más de 40 familias evacuadas. El temporal obligó la suspensión de las clases y del transporte público, entre otros servicios.