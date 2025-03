Los diputados esperan el envío del acuerdo con el Fondo Monetario y la mayoría mantiene la cautela

Kristalina Georgieva junto a Javier Milei (REUTERS)

La relación entre el Congreso de la Nación y la administración del presidente Javier Milei atraviesa un momento de alta tensión, que sumó un nuevo capítulo con el anuncio oficial del envío del nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

La decisión de recurrir a una herramienta del Ejecutivo para avanzar en este proceso generó inquietud en sectores opositores y dialoguistas del Parlamento, que ahora debaten cuál debe ser la estrategia para responder ante esta medida.

Sin embargo, aquellos que se mostraron durante todo el año parlamentario 2024 cercanos al oficialismo mantienen esa postura de respaldo. “Si votamos el acuerdo de Alberto -por Alberto Fernández-, ¿por qué no vamos a acompañar este? No sería lógico”, explicó un diputado del PRO. “Hay que esperar a ver el texto, pero en principio esa es la línea”, agregó.

En el bloque radical que conduce Rodrigo de Loredo también hay cautela y expectativa. Por ejemplo, Karina Banfi abrió una puerta al respaldo al recordar que la UCR “apoyó otros acuerdos con el FMI”. Y aunque reconoció que todavía no hay una posición tomada al respecto en el bloque, dijo que del discurso del presidente este 1 de marzo en el Congreso de la Nación “no se dijo nada sobre el presupuesto 2025. ¿Cuánto cuesta el gobierno de Milei? ¿Necesita más o menos plata? Este es el debate parlamentario que falta y está directamente relacionado a un acuerdo con el FMI”.

Este es un punto que se repite en varias opiniones: la falta de Presupuesto. Respecto de esto, un segundo diputado amarillo señaló a Infobae que el bloque “está por el apoyo” a un nuevo acuerdo con el FMI y que, “en lo técnico, no hay nada que impida votar una cosa sin la otra -un acuerdo sin Presupuesto-”.

Kristalina Georgieva y Javier Milei posan para la foto tras una reunión en Washington DC

Por el contrario, el presidente del radicalismo y senador nacional, Martín Lousteau, afirmó hoy que el gobierno de Milei quiere hacer un acuerdo con el FMI “sin siquiera discutirlo” y dijo que el DNU que anunció es “ilegal”, un “peligro, un error” y un “engaño” porque “sería un nuevo endeudamiento y exigencias de política económica que comprometen el presente y el futuro”. Este pronunciamiento refleja que en el radicalismo conviven varias posturas enfrentadas respecto del acuerdo que impulsa el Ejecutivo.

En esa misma línea se expresaron los miembros del bloque de diputados Democracia para Siempre, que tienen entre sus referentes al presidente del partido. Pablo Juliano, quien se mostró en contra de la utilización de la herramienta y dijo que el DNU implica que “la fiesta de gasto público sea financiado por generaciones que no sólo no han votado sino que no han nacido. Así, la generación actual se roba los ingresos de generaciones futuras. Por ende, un gobierno que endeuda a fuerza de DNU jamás podrá ser liberal; en un futuro serás un chiste de mal gusto”.

Por el lado del bloque de Encuentro Federal que conduce Miguel Angel Pichetto, quien se expresó públicamente fue el diputado Oscar Agost Carreño. El legislador que también preside el PRO de Córdoba dijo que el Presidente “recurre una vez más a un DNU, esta vez para autorizarse a sí mismo a firmar un nuevo acuerdo con el FMI. ¿El motivo? No quiere mostrar los detalles técnicos de la deuda que está contrayendo ni los compromisos que asumirá el país”.

Los bloques del “centro” del recinto, los que responde a los gobernadores, se mantienen equidistantes de la discusión a la espera de la publicación del DNU. No forman parte de Comisión Bicameral que deberá discutir si cumple o no con el requisito de “necesidad y urgencia” así como la constitucionalidad del mismo por lo que decidieron esperar y no tomar una posición al respecto. “Vamos a esperar y una vez que avance conversaremos con los gobernadores”.