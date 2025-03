El video de las cámaras de seguridad del cruce entre Facundo Manes y Santiago Caputo: qué muestran las imágenes y qué se dijeron

Las imágenes de las cámaras de seguridad de los pasillos de Diputados

El incidente empezó en el tramo final del discurso del presidente Javier Milei en la apertura de sesiones del Congreso, en el hemiciclo, y continuó después, en los pasillos de Diputados. El cruce lo protagonizaron el diputado radical Facundo Manes y el asesor Santiago Caputo. La mayoría de las escenas ocurrieron fuera del plano de la transmisión oficial, pero la gran cantidad de público, funcionarios, periodistas e invitados que filmaron permitieron reconstruir lo que ocurrió.

Este domingo, junto a esos videos que se difundieron por redes sociales y luego reprodujo la televisión, Infobae accedió a una toma panorámica de una cámara de seguridad que enfocaban al pasillo donde ocurrió el enfrentamiento de Manes y Caputo.

Nuevas imágenes sobre el cruce entre Manes y Caputo

En el fragmento se puede ver al asesor del presidente, quien baja de las escaleras y, al ver al diputado radical, lo enfrenta. Ese cruce ocurrió después que minutos antes, durante el final del discurso de Milei, Manes increpó desde su banca al primer mandatario y Caputo reaccionó desde el balcón donde se ubicaron los invitados y funcionarios del gobierno.

El propio presidente, durante su discurso, cruzó al diputado radical, que estaba en su banca mostrando una Constitución Nacional. “Leela Manes, te va a hacer bien, supuestamente vos entendés cómo funciona el cerebro y parece que no aprendiste nada. Leela bien”, le dijo al primer mandatario al legislador.

Según pudo confirmar este medio en otro video que fue reservado para ser presentado ante la Justicia, Facundo Manes le dice al colaborador del presidente: “Vos no me conocés a mí, pero yo te conozco a vos”. Ante eso, Caputo le responde: “Vos me vas a conocer a mí”, le da dos palmadas en el pecho y se retira. Tras esa frase, el diputado empieza a subir el tono de voz: “¡Por qué me amenazás, por qué me amenazás!“

Manes muestra la Constitución Nacional durante la asamblea legislativa

Después de ese altercado, que quedó registrado en filmaciones de teléfonos celulares de los invitados, ante las cámaras de televisión que fueron a preguntarle qué había ocurrido, el diputado afirmó que había sido golpeado: "Fue alguien del entorno de Caputo, el que vino con Caputo me pegó”, apuntó el médico, para luego denunciar: “Si a un diputado de la Nación le pegan en la Cámara de Diputados es un vandalismo total”. “Vino alguien y me pegó dos piñas”, dijo el diputado e hizo la mímica de que el ataque habría venido por la espalda.

En las imágenes de la cámara de seguridad de Diputados a las que accedió Infobae no se pudo determinar que alguien por atrás rodeara a Manes para golpearlo. El presidente del bloque al que pertenece Manes, Pablo Juliano se presentó en la comisaría de la Cámara de Diputados, para poder presentar los cargos por “violencia y amenazas”.

Después del cruce de acusaciones y cuando este domingo trascendieron las imágenes de la cámara de seguridad y las que grabó el militante libertario conocido en las redes sociales como Fran Fijap, el propio presidente Milei se refirió al tema: “A los periodistas mentirosos, coimeros y ensobrados que armaron un escándalo por un tema menor. Tienen tanta abstinencia de pauta que quieren opacar los logros del Gobierno. La otra es que el déficit de IQ los haga enfocarse en temas menores que pueden entender. Ciao!”.

El cruce entre Facundo Manes y Javier Milei