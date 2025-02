La vicepresidenta de España se reunió con gremialistas y advirtió: “Milei quiere destruir el sindicalismo”

Yolanda Díaz, en la charla con dirigentes de la CGT y las dos CTA

La primera actividad en Buenos Aires de Yolanda Díaz, vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo del gobierno español que encabeza Pedro Sánchez, fue reunirse con sindicalistas de la CGT y de la CTA en un gremio ultraopositor como CTERA. Y allí, tono con el auditorio, brindó un discurso en que alertó que “los gobiernos de derecha como el de Javier Milei van por todo porque quieren debilitar y destruir a los sindicatos” y les pidió a los dirigentes que “les den esperanza a los trabajadores”.

“El odio y el miedo paralizan, y por eso nos quieren con odio y con miedo -dijo-. Pero ganamos yendo a la ofensiva con una agenda pública que le demuestre a la gente que se puede gobernar mejor. Nosotras y nosotros gobernamos mejor que ellos y además podemos ganar derechos para la gente trabajadora”.

Enseguida, arrancó aplausos cuando enfatizó: “No soy neutral. Estoy del lado de los sindicatos”. Hasta entonces, las mujeres presentes en la sala se entusiasmaron cuando Díaz sostuvo que “no es casual que la extrema derecha en el mundo, se llame como se llame, se llame Trump, Meloni, Orbán, Milei o Bolsonaro, tenga dos objetivos claros: uno es atacar el feminismo y otro es atacar el sindicalismo. Lo hacen porque saben que tanto el pensamiento feminista como el movimiento organizado feminista, es el futuro del mundo. No hay democracia sin feminismo”.

Yolanda Díaz, en la conferencia de prensa en CTERA

Hubo pocas referencias concretas a Milei en su discurso y una de ellas fue cuando criticó a los gobiernos de extrema derecha porque niegan el cambio climático, por ejemplo, y precisó: “La imagen que les representa es el asalto al Capitolio (en EEUU), aunque la imagen puede ser también una criptomoneda, forma de estafa, que puede ser una motosierra. Y cuando alguien se presenta ante un auditorio con una motosierra es que su vocación es clarísima de cómo convertir la democracia en una gran estafa. Y, sobre todo, en una empresa. El modelo que están representando ellos hoy en el mundo es el de una democracia gobernada por una empresa, concretamente por un CEO”.

Luego, en una conferencia de prensa, se mostró cuidadosa con Milei aunque es una de sus principales enemigas ideológicas en Europa. Cuando le preguntaron acerca de la denuncia contra el presidente argentino por el caso $LIBRA presentada por un diputado español, afirmó: “Los hechos que hemos conocido son graves aquí y en cualquier parte del mundo. Y, por tanto, lo que hay que hacer ante hechos graves es proceder a su investigación. Quedamos a resultas del resultado de la misma”.

En la misma sintonía, ante otra pregunta consideró que “las relaciones institucionales con el gobierno argentino son absolutamente correctas”, mientras aclaró que, aunque había informado sobre su viaje a Buenos Aires al Presidente y a la vicepresidenta de la Nación, Victoria Villarruel, no estaba previsto ningún encuentro: “No se han puesto en contacto conmigo. Yo he procedido institucionalmente y lo seguiré haciendo. He comunicado mi presencia hoy aquí”.

Destacó, en cambio, que este viernes se reunirá con el gobernador Axel Kicillof con el fin de “compartir agendas comunes” y resaltó: “Estoy muy interesada en conocer la gestión del gobernador con muchísimo interés. Además, obviamente es muy importante su tarea y desde luego compartir lo que estamos haciendo en España. Pero lo más importante es compartir una agenda global de derechos laborales, que es en lo que estoy trabajando desde hace ya 5 años en mi país”.

A su lado, en el auditorio de CTERA, en el barrio de Monserrat, la escuchaban el cotitular de la CGT Héctor Daer; los líderes de las dos CTA, Hugo Yasky y Hugo “Cachorro” Godoy”, y el dueño de casa, Roberto Baradel. Abajo del estrado estaban otro cotitular cegetista Octavio Argüello; el ministro de Trabajo bonaerense, Walter Correa, y el ex ministro de Trabajo del kirchnerismo Carlos Tomada.

Daer, quien lució un bronceado perfecto (”por primera vez me tomé una semana de vacaciones y estuve en San Bernardo”, explicó al irse del lugar), fue uno de los que quedó impresionado por el fuerte discurso de Díaz en favor de los derechos laborales y el aumento de los salarios y en contra del neoliberalismo, la desigualdad y la “concentración oligarca” de la riqueza.

Pedro Sánchez y Yolanda Díaz, en un acto realizado en Madrid (Foto Reuters/Susana Vera

Sobre todo, causó sensación en la platea que la escuchaba atentamente en CTERA la apelación de la vicepresidenta española a buscar la “democracia económica”: “La democracia tiene que llegar a todos los sitios y las empresas no tienen que ser lugares autoritarios donde un jerarca o un monarca da órdenes y se apropia de toda la riqueza. Hay que democratizar las empresas -propuso-. No son los mercados los que deciden o no son unos poquitos oligarcas los que deciden. No. Es la mayoría social la que decide, cuando le toca, cómo hay que repartir la riqueza en el mundo”.

Díaz, que está en nuestro país en una visita oficial al Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF), dará una charla este jueves, a las 18, en la Facultad de Derecho de la UBA y luego viajará a Montevideo para asistir el sábado a la asunción de Yamandú Orsi como presidente del Uruguay.