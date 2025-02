El Gobierno también invitará a Ariel Lijo a la Asamblea Legislativa

“Todo marcha acorde al plan”, dijeron en la Casa Rosada, minutos después de que la Corte Suprema le tomara juramento a Manuel García-Mansilla, y no -aún- a Ariel Lijo, que acaba de obtener la licencia de su cargo para poder asumir pero sobre quien el Máximo Tribunal aún no decidió. Fue una cita de la frase de cabecera del asesor Santiago Caputo y las “Fuerzas del Cielo” en las redes, para denotar seguridad frente a cualquier avatar en la política.

Según aseguraron en Balcarce 50, los tiene sin cuidado que los magistrados del máximo tribunal hayan decidido postergar hasta el 6 de marzo la decisión final sobre la situación del juez más cuestionado. Pero deslizaron que para el Presidente, que firmó el decreto para nombrarlos hace dos días, ambos ya están designados. Y adelantaron que harán lo posible para que Lijo esté presente en la Asamblea Legislativa: lo invitarán y si asiste -es decisión del juez, en realidad- dispondrá que se siente junto a los cuatro miembros actuales de la Corte.

“Es lógico, tienen que tomar la decisión sobre la licencia. Pero para nosotros ambos jueces ya están designados, así que por deducción lógica tienen que estar el 1ro de marzo en el Congreso”, sostuvieron en la Casa Rosada. Y aseguraron que la jura de los ministros de la Corte es una “mera cuestión formal”.

Este mediodía, sin previo aviso y a último momento, los tres miembros actuales de la Corte le tomaron juramento a García Mansilla, el académico que no logró reunir las firmas en la Comisión de Acuerdos del Senado pero que no debía tomar licencia. Pero dilataron una resolución sobre Lijo hasta la semana que viene. A pesar de que el trámite de jura se realizó a las apuradas, cerca del Presidente dijeron que no lo consideraron una afrenta ni un mensaje político. En cambio, se mostraron calmos: “Lijo va a asumir, no hay dudas de eso”.

Creen que tiene apoyo de todo el arco político, incluido el PJ, el kirchnerismo y el PRO, a pesar de las disidencias y reparos expresados por distintos actores de ambos partidos, especialmente Mauricio Macri. “Todos están de acuerdo”, dijeron.

En Balcarce 50 también criticaron duramente al ex juez de la Corte, Juan Carlos Maqueda, que cuestionó a Milei por los decretos. “No nos importa demasiado la opinión de un juez jubilado”, sostuvieron con evidente enojo.

Noticia en desarrollo...