Waldo Wolff expuso ante la Legislatura porteña por la fuga de presos y apuntó contra la gestión nacional

El ministro de Seguridad de la ciudad de Buenos Aires, Waldo Wolff, expuso en la Legislatura (Fotos: LegisCABA)

El ministro de Seguridad de la ciudad de Buenos Aires, Waldo Wolff, declaró ante la comisión de Seguridad de la Legislatura porteña y apuntó contra la falta de traslado de detenidos por parte del Servicio Penitenciario Federal (SPF), en medio de la polémica por la fuga de presos. En su exposición de seis horas, advirtió que la Policía de la ciudad no está preparada para funciones penitenciarias y denunció el Gobierno de Javier Milei no cumple con el traslado de detenidos. “Hay un convenio firmado en 2004 donde el gobierno nacional se tiene que llevar a la totalidad de los presos”, recordó.

“Me da mucha vergüenza decirle a la gente que 3000 policías, que tendrían que estar en la calle cuidándolos, están cuidando detenidos”, afirmó Wolff. Según explicó, esto representa un turno completo de agentes que deberían estar patrullando la ciudad, pero que en la práctica cumplen tareas que no les corresponden. “Policías que no son penitenciarios, porque no se votó en la Legislatura junto a los delitos penales, están cuidando presos y no en cárceles”, insistió.

Durante el encuentro, legisladores de los distintos espacios políticos realizaron diversas preguntas y plantearon críticas sobre la situación de los detenidos en la ciudad, tras lo cual el funcionario respondió y dio detalles de la gestión.

En ese sentido, el ministro detalló cómo creció la cantidad de detenidos en la ciudad en los últimos años. Según sus datos, en 2021 había 448 personas bajo custodia en dependencias policiales. Sin embargo, tras la pandemia, la cifra comenzó a escalar: 637 en 2021, 962 en 2022, 1794 en 2023 y 2200 en 2024. Para febrero de 2025, la cantidad de detenidos alcanzó un pico de 2500, lo que llevó a una situación de hacinamiento en las comisarías.

“Los detenidos en la ciudad se comenzaron a convertir en presos”, sostuvo Wolff, y agregó que el 95 % de los reclusos cometieron delitos que no fueron transferidos al sistema federal. “No le voy a discutir si fueron 90 % o 95 %, porque hay un convenio firmado en 2004 donde el gobierno nacional se tiene que llevar a la totalidad de los presos”, explicó.

Además, alertó sobre el peligro que implica alojar presos de alta peligrosidad en dependencias que no están preparadas para tal fin. “¿Sabían que tenemos un condenado por cadena perpetua en Cabildo 332, por homicidio? ¿Sabían que tenemos un condenado por cadena perpetua a una puerta de la calle?”, denunció. “Cuando se escape, va a matar a uno de sus familiares, y 16 jueces de la Corte dicen que es del SPF”, agregó, en referencia a la responsabilidad del sistema penitenciario federal en el manejo de estos reclusos.

En su intervención, Wolff también abordó el problema de las fugas de presos en comisarías. “¿Saben por qué se escapan de a 6 o de a 4? Porque hay 30 en una habitación”, explicó. Según el ministro, la sobrepoblación y las condiciones inadecuadas de detención generan situaciones de riesgo y facilitan las evasiones.

Consultado sobre qué medidas tomó el Gobierno porteño para solucionar esta problemática, el funcionario aseguró que presentaron un recurso penal, pero que la Nación no cumplió con el traslado de detenidos. “Fue a quejarse a la Corte y fue denegada. Y siguen apelando”, señaló, y criticó lo que consideró una estrategia dilatoria: “Es una apelación política, es desconocer el fallo, de la misma manera que se desconocía el fallo de la coparticipación”.

“Si quieren hablar de cifras, no tengo problemas”, dijo al responder críticas sobre su gestión. Según el ministro, mientras en la Provincia de Buenos Aires los homicidios aumentaron, en la ciudad se registró la menor cantidad de homicidios de su historia en 2024. “No fue casualidad, por eso tenemos más detenidos”, argumentó. También vinculó este descenso en la tasa de homicidios con la incautación de armas de fuego. “¿Saben por qué? Porque incautamos 9000 armas en la calle”, afirmó.

Sobre el final de su exposición, Wolff se refirió a los cuestionamientos que ha recibido a través de redes sociales, donde algunos lo responsabilizan por la crisis en el sistema de detención. “Por ahí en redes ponen ‘tiene la culpa Wolff’. Pero yo les pregunto: ¿qué hicieron para que no tengamos a los presos de esta manera? No son nuestros los presos. Repito: no lo digo yo, lo dicen 16 jueces de la Nación”, enfatizó.

Por último, marcó distancia con el gobierno nacional y subrayó que su reclamo es el mismo de siempre. “¿Qué nos dice hoy el Gobierno nacional, que hasta hace dos años estaba al lado nuestro? Yo estoy en el mismo lugar, eh. Estoy reclamando lo mismo”, aseguró. “Y ¿saben qué? No me voy a pasar a otro partido. Y aunque me pase algún día a otro partido, voy a reclamar lo mismo, porque es mi gente la que vive en la Ciudad de Buenos Aires”, concluyó.