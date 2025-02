El oficialismo y la oposición dialoguista vacían la comisión sobre el caso $Libra que citó el bloque kirchnerista

La oposición dialoguista vaciará la reunión de esta tarde

La Comisión de Comunicación e Informática del Congreso de la Nación se encuentra en el centro de una controversia política, tras la convocatoria realizada por el bloque de Unión por la Patria para una reunión informativa programada para esta tarde a las 15:00 horas. El objetivo del encuentro es escuchar a especialistas en criptomonedas y profundizar en el conocimiento sobre su operatoria en medio de la controversia que enfrenta el gobierno nacional por el caso $Libra. Sin embargo, la iniciativa ha generado divisiones entre los bloques legislativos, lo que podría derivar en un vaciamiento de la comisión.

La convocatoria, liderada por el diputado de UP, Pablo Carro, presidente de la comisión, ha sido interpretada por algunos sectores como una estrategia política del bloque opositor. Esto ha provocado que varios bloques como el oficialista La Libertad Avanza, y los dialoguistas PRO y UCR, hayan decidido no asistir al encuentro. Un referente de La Libertad Avanza declaró: “Nosotros no vamos”, dejando clara su postura frente a la reunión.

La ausencia de los dialoguistas se fundamenta en la percepción de que el bloque opositor busca utilizar la reunión como una herramienta política. Legisladores de diferentes espacios han señalado que la difusión anticipada de la convocatoria, mediante materiales promocionales, generó suspicacias. Un diputado radical expresó que “empezaron a hacer flyers respecto del encuentro y eso lo enrareció”, lo que llevó a varios sectores a reconsiderar su participación.

Además, algunos legisladores han argumentado que la reunión podría convertirse en un “show” político que beneficiaría al Gobierno. Según un diputado de la UCR, “la ansiedad les ganó, el pedido de juicio político le sirve al Gobierno que tiene un argumento”. Estas declaraciones reflejan el escepticismo de la oposición frente a las intenciones del oficialismo en este contexto.

El "panfleto" que molestó a los otros bloques de la oposición

La decisión de los bloques opositores de no asistir podría dejar a la comisión sin el quórum necesario para sesionar. Sin embargo, al tratarse de un encuentro de carácter informativo, la reunión podría llevarse a cabo sin la necesidad de contar con la presencia de todos los legisladores. Según consignó el medio, esto permitiría que los especialistas convocados puedan exponer sus conocimientos sobre criptomonedas ante los legisladores presentes.

Por otro lado, algunos bloques considerados “amigables” con el oficialismo, como Coalición Cívica y Encuentro Federal, aún no han definido si participarán en la reunión. Aunque inicialmente estaban evaluando su asistencia, las dudas sobre las intenciones del oficialismo y los llamados del Gobierno han influido en su decisión.

“Evalúo ir y plantearle al presidente de la Comisión que hubiera estado bueno poder armar el listado entre todos. No es objeción alguna a los expositores invitados. Además le voy a pedir que tengamos una reunión seria, rigurosa y con el carácter de informativa. Es poco serio lo del panfleto que sacaron, no es una unidad básica” dijo Maximiliano Ferraro de la CC y miembro de la comisión. “Si no llegara a suceder en que sea seria y rigurosa en el carácter informativo y se convierte en un show donde se retroalimenten los polos, ahí sí me retiro”, agregó.

De todas formas, el legislador señaló que “hay en discusión comisión investigadora y citación de jefe de gabinete y pedidos de informes. El oficialismo tiene que entender que hay que encontrar un espacio institucional, estamos frente a un hecho grave”.

La convocatoria de la Comisión de Comunicación e Informática se produce en un contexto de tensiones políticas en el Congreso. La oposición kirchnerista busca aprovechar el impase legislativo para poner el foco en el caso de la criptomoneda. Sin embargo, algunos sectores desconfían de las iniciativas del bloque de UP, mientras que el Gobierno intenta mantener la agenda legislativa inactiva.