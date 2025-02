El gobierno porteño respondió a las críticas de Horacio Rodríguez Larreta: “Nos sorprende la agresividad del ataque”

Laura Alonso criticó a Horacio Rodríguez Larreta

Laura Alonso, vocera del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, contestó las críticas del exalcalde porteño Horacio Rodríguez Larreta: “Estamos muy ocupados y preocupados en resolver los problemas de todos los días, que son muchos; y en pensar una ciudad y planificarla. No estamos para discutir con el señor Larreta”.

En comunicación con Radio La Red, Alonso calificó como injustos los señalamientos que realizó Rodríguez Larreta y admitió: “Nos sorprende la agresividad del ataque”. Además, recordó que actualmente muchas de las personas que integraron sus equipos están en la administración porteña.

El exjefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires anunció ayer que será candidato en las elecciones legislativas que se realizarán este año en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), pero evitó aclarar si competirá en mayo próximo a legislador. O en octubre, por una banca en Diputados o el Senado.

“Yo voy a estar, como legislador, como diputado o como senador, para debatir la ciudad que nos merecemos. La ciudad que hicimos juntos. La misma que hoy está degradada”, planteó el ex precandidato presidencial, que perdió en las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO) ante la actual ministra de Seguridad Nacional, Patricia Bullrich.

Laura Alonso le contestó a Horacio Rodríguez Larreta.

“Los grandes logros de nuestra gestión se están diluyendo: la ciudad está sucia, sin mantenimiento, volvieron los baches, no se hacen obras y no hay respuestas a los vecinos. Los presos por delitos federales se escapan de las comisarías, generando inseguridad. Me lo dicen todos. Lo que nos hizo diferentes fue la buena gestión. Aquello que fuimos, nuestra razón de ser, hoy parece apenas una sombra. Me duele mucho escucharlo. Me duele verlo. ¿Cómo no me va a doler si esta ciudad es una parte importantísima de mi vida?”, había planteado el exalcalde en su misiva.

En este sentido, Alonso declaró: “Uno siempre piensa que, dentro de nuestro partido, la conversación política recién iba a iniciarse recién en unas semanas. Algo le pasó a Horacio y lo tiene que explicar él”.

“Hay demasiadas incógnitas y habría que preguntarle a él por qué lo hace en este momento, por qué ahora, para qué y cuál es su objetivo. Para nosotros y muchos de los porteños esto es una sorpresa, es una acción más, un poco inentendible”, inquirió la funcionaria.

Además, rememoró “el infierno que vivir en la ciudad de los piquetes y los manteros, después de la pandemia”. Y desafió a Rodríguez Larreta que detalle sobre gobierno: “Qué hizo con los piquetes, con los manteros y el desorden urbano en los últimos años de su gestión, qué pasó durante la pandemia en la Ciudad de Buenos Aires; y que le explique a los padres porque los niños, durante meses y meses, no pudieron ir a las escuelas”.

La interna por la seguridad porteña

Por otro lado, Alonso también abordó la problemática por la seguridad en CABA y la fuga de presos, al determinar que el servicio penitenciario es federal; y que no se le transfirieron, desde el gobierno nacional, las competencias y recursos de dicho servicio, con el fin de que el gobierno porteño se haga cargo. Y subrayó que el agravamiento de la situación se da desde la administración de Alberto Fernández “y cuando Larreta era jefe de gobierno”.

Alonso también apuntó contra Patricia Bullrich, ministro de Seguridad Nacional. (REUTERS/Agustin Marcarian).

A su vez, la vocera reprochó la postura de Patricia Bullrich: “Hay que preguntarle a ella qué pasó. La CABA se está haciendo cargo de casi 2500 presos en comisarías y alcaidías, que no son cárceles, nuestras policías están cuidando presos, cuando deberían estar en la calle cuidando vecinos. Y somos todos los porteños financiando todo este operativo con nuestros impuestos”. Y estableció que el gobierno nacional debe devolver a la Ciudad el dinero gastado en el mantenimiento y la seguridad de cada uno de los detenidos.

“Habría que preguntarle a ella porque este ataque furibundo al jefe de gobierno y la Ciudad de Buenos Aires. Qué le pasa a muchos políticos con la CABA, que se transforman y son los primeros porteños, y de golpe cambian su posición política y se vuelven los enemigos de la ciudad”, concluyó.