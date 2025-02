La particular escena que vivió Milei con su teléfono celular durante la charla en el BID: “Son cabeza de pulpo”

El presidente Javier Milei vivió un pequeño altercado tecnológico durante su disertación en la sede central del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), ubicada en Washington. A los pocos minutos de comenzada su exposición, comenzó a escucharse en el auditorio un molesto ringtone de un teléfono que desviaba la atención del propio jefe de Estado y de los presentes.

Luego de que el sonido irrumpiera en escena en varias oportunidades, Milei hizo un parate y aseguró: “Sí, está tremendo ese teléfono”. Lo paradójico del caso es que el móvil que estaba generando el ruido que perturbaba a la sala era del propio presidente argentino. “Es el mío, nos están llamando”, confesó. Y luego describió lo que estaba sucediendo.

“Hemos anunciado que íbamos a transmitir en vivo en mi canal de Instagram y siempre hay un imbécil mal nacido, porque el que lo está haciendo sabe lo que está haciendo y sabe que está interrumpiendo la charla”, desarrolló. Efectivamente, el vocero presidencial Manuel Adorni anunció -minutos antes de que comenzara el evento- que el discurso de Javier Milei se transmitiría en vivo en la cuenta personal de Instagram del mandatario.

La publicación de Manuel Adorni

El live se activó con la presentación de Milei y tuvo picos de más de 10 mil personas mirando en simultáneo al Presidente. Sus seguidores fueron los primeros que advirtieron que el dispositivo que estaba siendo utilizado para realizar la transmisión en vivo estaba recibiendo llamadas que repercutían en el sonido de la transmisión. Por la reacción de Milei y de los presentes en el auditorio, ese sonido repercutió en Washington y se transformó en una molestia para quienes querían escuchar al Presidente en la sala.

“Argentina es así, tiene a un montón de cabeza de termos que hacen este tipo de cosas. En algunos casos les decimos cabeza de pulpo. ¿Saben por qué “cabeza de pulpo”? Porque el pulpo tiene su aparato digestivo en la cabeza, con lo cual la tienen llena de excremento”, describió el mandatario.

Y completó: “A a esos simpáticos que están tratando de de interferir y molestar en la conferencia, bueno, sabrán que en un debate tenía en frente tosedores. Así es que imagínense que de Argentina pueden esperar cualquier cosa”. “Ahí está, el cabeza de pulpo. Y no va a parar porque no quieren que se transmita de esto”, suscribió segundos después ante una nueva interrupción. Finalmente, el inconveniente aparentemente fue solucionado y no se escucharon más ruidos molestos durante la transmisión en Instagram.

Javier Milei y Donal Trump

Tras su presentación en el BID, Milei y la comitiva oficial se movieron hasta el Banco Mundial (BM). Allí fueron recibidos por su presidente Ajay Banga, que visitará Buenos Aires en abril. Fue una reunión protocolar para fortalecer las relaciones institucionales entre Argentina y el organismo multilateral.

Cuando terminó el encuentro con Banga, a pocas cuadras de la Casa Blanca, Milei regresó a su hotel Maryland. Ya no tiene reuniones en su agenda oficial, y aprovechará su tiempo para ajustar los detalles de su cónclave con Donald Trump, que ocurría mañana durante la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC).

Hasta anoche no se conocía la formalidad que tendrá la cita entre Milei y Trump. Descartada la Casa Blanca, se resolvió una reunión en el hotel Gaylord de Maryland, adonde sesiona el CPAC. Pero el formato se preserva como una secreto de Estado.

Milei tiene intenciones de dialogar con Trump sobre el tablero internacional -Medio Oriente y la guerra entre Ucrania y Rusia-, la situación en América Latina y las relaciones bilaterales con Estados Unidos. El presidente asume que el Caso $Libra no afectó su vínculo con el Salón Oval. Y busca coronar su viaje con la reunión y la foto con Trump.